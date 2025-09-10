Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը երեքշաբթի օրը Դաունինգ Սթրիթում հյուրընկալեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռութեին՝ Լոնդոնում կայացած Ուկրաինայի պաշտպանության շփման խմբի (UDCG) հանդիպումից հետո։
Դաունինգ Սթրիթի հաղորդմամբ՝ առաջնորդները քննարկել են նաև Դոհայի իրավիճակը։ Սթարմերը դատապարտել է Իսրայելի վերջին հարձակումը և ընդգծել տարածաշրջանում հետագա լարվածությունից խուսափելու կարևորությունը։
Ուկրաինայի վերաբերյալ երկու առաջնորդները վերանայել են առաջնագծի իրավիճակը և կարևորել Կիևին անհրաժեշտ ռազմական հնարավորություններով ապահովելու անհրաժեշտությունը։
Ռութեն Սթարմերին տեղեկացրել է UDCG-ի նույն օրվա քննարկումների մասին, որտեղ դաշնակիցները վերահաստատել են աջակցությունը մեծացնելու ջանքերը, ներառյալ «Կամավորների կոալիցիայի» միջոցով։ Երկու առաջնորդները ողջունել են ԱՄՆ-ի ներդրումների ինտեգրումը կոալիցիայի ծրագրում։
Նրանք նաև համաձայնել են Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու անհրաժեշտության շուրջ, այդ թվում՝ պատժամիջոցների միջոցով, որպեսզի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներգրավվի բովանդակային խաղաղ բանակցություններում։
Նույն օրը Ռութեն առանձին հանդիպումներ է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլիի, արտաքին գործերի նախարար Իվեթ Կուպերի, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Դենիս Շմիհալի և Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսի հետ, ըստ ՆԱՏՕ-ի։
Ռութեն բարձր է գնահատել Մեծ Բրիտանիայի հանձնառությունը՝ ավելացնելու պաշտպանության ծախսերը և իր առաջատար դերը, Ֆրանսիայի հետ միասին, Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների առաջխաղացման գործում։