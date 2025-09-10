ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1-րդ րոպե ընթերցելու
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը խոստանում են ավելի ուժեղ ռազմական աջակցություն
Քննարկումները Դաունինգ փողոցում նաև անդրադարձան տարածաշրջանային անվտանգությանը, որտեղ Ստարմերը դատապարտել է Իսրայելի հարձակումը Դոհայի վրա և կոչ է արել դեէսկալացիայի:
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը խոստանում են ավելի ուժեղ ռազմական աջակցություն
Ռուտեն գովազանքեց Մեծ Բրիտանիայի՝ պաշտպանության ծախսերը մեծացնելու և առաջատար դերակատարումը։ / AA
September 10, 2025

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը երեքշաբթի օրը Դաունինգ Սթրիթում հյուրընկալեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռութեին՝ Լոնդոնում կայացած Ուկրաինայի պաշտպանության շփման խմբի (UDCG) հանդիպումից հետո։

Դաունինգ Սթրիթի հաղորդմամբ՝ առաջնորդները քննարկել են նաև Դոհայի իրավիճակը։ Սթարմերը դատապարտել է Իսրայելի վերջին հարձակումը և ընդգծել տարածաշրջանում հետագա լարվածությունից խուսափելու կարևորությունը։

Ուկրաինայի վերաբերյալ երկու առաջնորդները վերանայել են առաջնագծի իրավիճակը և կարևորել Կիևին անհրաժեշտ ռազմական հնարավորություններով ապահովելու անհրաժեշտությունը։

Ռութեն Սթարմերին տեղեկացրել է UDCG-ի նույն օրվա քննարկումների մասին, որտեղ դաշնակիցները վերահաստատել են աջակցությունը մեծացնելու ջանքերը, ներառյալ «Կամավորների կոալիցիայի» միջոցով։ Երկու առաջնորդները ողջունել են ԱՄՆ-ի ներդրումների ինտեգրումը կոալիցիայի ծրագրում։

Առաջարկ

Նրանք նաև համաձայնել են Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու անհրաժեշտության շուրջ, այդ թվում՝ պատժամիջոցների միջոցով, որպեսզի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներգրավվի բովանդակային խաղաղ բանակցություններում։

Նույն օրը Ռութեն առանձին հանդիպումներ է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլիի, արտաքին գործերի նախարար Իվեթ Կուպերի, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Դենիս Շմիհալի և Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսի հետ, ըստ ՆԱՏՕ-ի։

Ռութեն բարձր է գնահատել Մեծ Բրիտանիայի հանձնառությունը՝ ավելացնելու պաշտպանության ծախսերը և իր առաջատար դերը, Ֆրանսիայի հետ միասին, Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների առաջխաղացման գործում։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us