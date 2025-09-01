ԹՈՒՐՔԻԱ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Նախագահ Էրդողան․ Թուրքիան և Պակիստանը աշխատում են ամրապնդել համագործակցությունը բազմաթիվ ոլորտներում
Էրդողանը Պակիստանի վարչապետին ասաց, որ Անկարան ուրախ է տեսնել Պակիստանի և Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության միջև կապերի զարգացումը։
Նախագահ Էրդողան․ Թուրքիան և Պակիստանը աշխատում են ամրապնդել համագործակցությունը բազմաթիվ ոլորտներում
Turkiye i Pakistan rade na jačanju saradnje u mnogim oblastima, posebno u trgovini, energetici, odbrani i sigurnosti, dodao je Erdogan. / AA
1 سبتمبر 2025

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարեց, որ Իսրայելը ցանկանում է ընդլայնել իր ցեղասպան քաղաքականությունը Գազայում, և որ Անկարան կշարունակի աշխատել դրա դեմ՝ համակարգված Պակիստանի հետ։

Կիրակի օրը Չինաստանի Տյանցզին քաղաքում Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ հանդիպման ժամանակ Էրդողանն ասաց, որ Թուրքիան նույն դիրքորոշումն ունի Պակիստանի հետ՝ Իսրայելի ցեղասպանության դեմ, ըստ թուրքական «NSosyal» սոցիալական ցանցում հրապարակված Թուրքիայի հաղորդակցության վարչության հայտարարության։

«Նախագահ Էրդողանը շեշտել է, որ Իսրայելը ձգտում է ընդլայնել իր ցեղասպան քաղաքականությունը Գազայում, ընդգծել է, որ Թուրքիան նույն դիրքորոշման մեջ է Պակիստանի հետ՝ այս ցեղասպանության դեմ, և հայտարարեց, որ երկու երկրները կշարունակեն համակարգված աշխատել», - նշվեց հայտարարության մեջ։

Երկու առաջնորդները քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային հարցեր։

ՀարաբերականTRT World - Erdogan offers condolences, vows Türkiye's support as floods devastate Pakistan

Համերաշխություն

Առաջարկ

Արտահայտելով Անկարայի գոհունակությունը Պակիստանի և Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության (ՀԿԹՀ) միջև հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ՝ նախագահ Էրդողանը նշեց, որ այս հարցում ցուցաբերված համերաշխությունը գնահատվում է։

Թուրքիան և Պակիստանը աշխատում են ամրապնդել համագործակցությունը բազմաթիվ ոլորտներում, մասնավորապես՝ առևտրի, էներգետիկայի, պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում։

Նախագահ Էրդողանը նաև ընդգծել է, որ Սիրիայի միասնությունն ու տարածքային ամբողջականությունը անփոխարինելի են Թուրքիայի համար և ասել է, որ Անկարան վճռականորեն դեմ է Սիրիան ապակայունացնող ցանկացած վերաբերմունքի և գործողության։

Թուրքիայի նախագահը և Պակիստանի վարչապետը այցով գտնվում են Չինաստանում՝ Տյանցզինում կայանալիք Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) 25-րդ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին մասնակցելու համար։

ՀարաբերականTRT World - Emine Erdogan pledges solidarity, aid as Pakistan faces devastating floods
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us