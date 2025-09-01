Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարեց, որ Իսրայելը ցանկանում է ընդլայնել իր ցեղասպան քաղաքականությունը Գազայում, և որ Անկարան կշարունակի աշխատել դրա դեմ՝ համակարգված Պակիստանի հետ։
Կիրակի օրը Չինաստանի Տյանցզին քաղաքում Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ հանդիպման ժամանակ Էրդողանն ասաց, որ Թուրքիան նույն դիրքորոշումն ունի Պակիստանի հետ՝ Իսրայելի ցեղասպանության դեմ, ըստ թուրքական «NSosyal» սոցիալական ցանցում հրապարակված Թուրքիայի հաղորդակցության վարչության հայտարարության։
«Նախագահ Էրդողանը շեշտել է, որ Իսրայելը ձգտում է ընդլայնել իր ցեղասպան քաղաքականությունը Գազայում, ընդգծել է, որ Թուրքիան նույն դիրքորոշման մեջ է Պակիստանի հետ՝ այս ցեղասպանության դեմ, և հայտարարեց, որ երկու երկրները կշարունակեն համակարգված աշխատել», - նշվեց հայտարարության մեջ։
Երկու առաջնորդները քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային հարցեր։
Համերաշխություն
Արտահայտելով Անկարայի գոհունակությունը Պակիստանի և Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության (ՀԿԹՀ) միջև հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ՝ նախագահ Էրդողանը նշեց, որ այս հարցում ցուցաբերված համերաշխությունը գնահատվում է։
Թուրքիան և Պակիստանը աշխատում են ամրապնդել համագործակցությունը բազմաթիվ ոլորտներում, մասնավորապես՝ առևտրի, էներգետիկայի, պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում։
Նախագահ Էրդողանը նաև ընդգծել է, որ Սիրիայի միասնությունն ու տարածքային ամբողջականությունը անփոխարինելի են Թուրքիայի համար և ասել է, որ Անկարան վճռականորեն դեմ է Սիրիան ապակայունացնող ցանկացած վերաբերմունքի և գործողության։
Թուրքիայի նախագահը և Պակիստանի վարչապետը այցով գտնվում են Չինաստանում՝ Տյանցզինում կայանալիք Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) 25-րդ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին մասնակցելու համար։