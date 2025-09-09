Գլոբալ Սումուդ նավատորմի հիմնական նավերից մեկը, որը հայտնի է որպես «Ընտանեկան նավ», ենթադրաբար անօդաչու սարքի հարվածի է ենթարկվել Թունիսի ափերի մոտ, ըստ կազմակերպիչների, մինչդեռ Թունիսի իշխանությունները հերքել են անօդաչու սարքի հարձակման մասին հաղորդումները։
Նավը, որը նավարկում էր Պորտուգալիայի դրոշի ներքո, տեղափոխում էր GSF-ի ղեկավարման կոմիտեի անդամներին, ներառյալ այլ ակտիվիստներ, նշված է նավատորմի հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է ամերիկյան սոցիալական մեդիա հարթակ Instagram-ում։
«Բոլոր ուղևորներն ու անձնակազմը անվտանգ են», - ասվում է հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է երկուշաբթի ուշ երեկոյան, հավելելով. «Ներկայումս հետաքննություն է ընթանում, և երբ ավելի շատ տեղեկություններ լինեն, դրանք անմիջապես կհրապարակվեն»։
«Մեր առաքելությունը վախեցնելու և խափանելու նպատակով իրականացվող ագրեսիայի գործողությունները մեզ չեն կանգնեցնի։ Մեր խաղաղ առաքելությունը՝ Գազայի շրջափակումը կոտրելու և նրա ժողովրդի հետ համերաշխություն ցուցաբերելու համար, շարունակվում է վճռականությամբ և հաստատակամությամբ», - հավելել է հայտարարությունը։
«Անօդաչու սարքը մոտեցավ, գցեց ռումբ, որը պայթեց, և նավը բռնկվեց», - ասել է ղեկավարման կոմիտեի անդամ Աքարը Instagram-ում հրապարակված տեսաուղերձում։
Թունիսի պետական TAP լրատվական գործակալության հաղորդմամբ՝ Թունիսի Ներքին գործերի նախարարությունը հերքել է, որ Պորտուգալիայի դրոշի ներքո նավարկող նավը անօդաչու սարքի հարվածի է ենթարկվել Սիդի Բու Սաիդ նավահանգստի մոտ։
Նախարարությունը նշել է, որ անվտանգության ստորաբաժանումները հետաքննել են դեպքի վայրը և պարզել, որ հրդեհը առաջացել է փրկարարական բաճկոնի բռնկումից։ Հրդեհը արագորեն մարվել է և չի առաջացրել վնասվածքներ կամ նյութական վնաս, բացի մի քանի բաճկոնների այրումից։
Գլոբալ Սումուդ նավատորմը, որը կոչվել է արաբերեն «հաստատակամություն» բառով, բաղկացած է մոտ 20 նավերից, որոնք տեղափոխում են տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, ներառյալ բժիշկներ, լրագրողներ և ակտիվիստներ։ Մոտ 150 ակտիվիստներ՝ ներառյալ թունիսցիներ, թուրք քաղաքացիներ և այլոք Եվրոպայից, Աֆրիկայից և Ասիայից, մասնակցում են նախաձեռնությանը։
Նավատորմը նավարկությունը սկսել է օգոստոսի վերջին Բարսելոնայից, ինչպես նաև մեկ այլ խումբ՝ Իտալիայի Ջենովայից, և նախատեսվում է Թունիսից մեկնել Գազա չորեքշաբթի օրը։
Նախաձեռնությունը նպատակ ունի մարտահրավեր նետել Իսրայելի շրջափակմանը և մարդասիրական օգնություն հասցնել Գազա։
Ցեղասպանություն և սով
ՄԱԿ-ի աջակցությամբ գործող Սննդի անվտանգության ինտեգրված դասակարգման համակարգը (IPC) օգոստոսի 22-ին հայտնել է, որ հյուսիսային Գազայում սով է սկսվել և զգուշացրել, որ այն կարող է տարածվել, քանի որ Իսրայելի շրջափակումը շարունակվում է։
Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում ուրբաթ օրը մտավ իր 700-րդ օրը, որի ընթացքում Իսրայելը սպանել է ավելի քան 64,500 պաղեստինցիների, հիմնականում կանանց և երեխաների։
Ցեղասպանության ընթացքում Իսրայելը մեծ մասամբ ավերել է շրջանը և գործնականում տեղահանել նրա ողջ բնակչությանը։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։