Կազմակերպիչներ. Գլոբալ Սումուդ նավատորմը կասկածելի անօդաչու թռչող սարքի հարձակման է ենթարկվել Թունիս
Կազմակերպիչները հայտարարել են, որ բոլոր ուղևորները անվտանգ են, և միջադեպի հետաքննություն է սկսվել։
Նախաձեռնությունը միտված է Իսրայելի արգելափակումը մարտահրավերելու և гуманитарական օգնություն հասցնելու Ղազային։ / AA
9 septembre 2025

Գլոբալ Սումուդ նավատորմի հիմնական նավերից մեկը, որը հայտնի է որպես «Ընտանեկան նավ», ենթադրաբար անօդաչու սարքի հարվածի է ենթարկվել Թունիսի ափերի մոտ, ըստ կազմակերպիչների, մինչդեռ Թունիսի իշխանությունները հերքել են անօդաչու սարքի հարձակման մասին հաղորդումները։

Նավը, որը նավարկում էր Պորտուգալիայի դրոշի ներքո, տեղափոխում էր GSF-ի ղեկավարման կոմիտեի անդամներին, ներառյալ այլ ակտիվիստներ, նշված է նավատորմի հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է ամերիկյան սոցիալական մեդիա հարթակ Instagram-ում։

«Բոլոր ուղևորներն ու անձնակազմը անվտանգ են», - ասվում է հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է երկուշաբթի ուշ երեկոյան, հավելելով. «Ներկայումս հետաքննություն է ընթանում, և երբ ավելի շատ տեղեկություններ լինեն, դրանք անմիջապես կհրապարակվեն»։

«Մեր առաքելությունը վախեցնելու և խափանելու նպատակով իրականացվող ագրեսիայի գործողությունները մեզ չեն կանգնեցնի։ Մեր խաղաղ առաքելությունը՝ Գազայի շրջափակումը կոտրելու և նրա ժողովրդի հետ համերաշխություն ցուցաբերելու համար, շարունակվում է վճռականությամբ և հաստատակամությամբ», - հավելել է հայտարարությունը։

«Անօդաչու սարքը մոտեցավ, գցեց ռումբ, որը պայթեց, և նավը բռնկվեց», - ասել է ղեկավարման կոմիտեի անդամ Աքարը Instagram-ում հրապարակված տեսաուղերձում։

Թունիսի պետական TAP լրատվական գործակալության հաղորդմամբ՝ Թունիսի Ներքին գործերի նախարարությունը հերքել է, որ Պորտուգալիայի դրոշի ներքո նավարկող նավը անօդաչու սարքի հարվածի է ենթարկվել Սիդի Բու Սաիդ նավահանգստի մոտ։

Նախարարությունը նշել է, որ անվտանգության ստորաբաժանումները հետաքննել են դեպքի վայրը և պարզել, որ հրդեհը առաջացել է փրկարարական բաճկոնի բռնկումից։ Հրդեհը արագորեն մարվել է և չի առաջացրել վնասվածքներ կամ նյութական վնաս, բացի մի քանի բաճկոնների այրումից։

Գլոբալ Սումուդ նավատորմը, որը կոչվել է արաբերեն «հաստատակամություն» բառով, բաղկացած է մոտ 20 նավերից, որոնք տեղափոխում են տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, ներառյալ բժիշկներ, լրագրողներ և ակտիվիստներ։ Մոտ 150 ակտիվիստներ՝ ներառյալ թունիսցիներ, թուրք քաղաքացիներ և այլոք Եվրոպայից, Աֆրիկայից և Ասիայից, մասնակցում են նախաձեռնությանը։

Նավատորմը նավարկությունը սկսել է օգոստոսի վերջին Բարսելոնայից, ինչպես նաև մեկ այլ խումբ՝ Իտալիայի Ջենովայից, և նախատեսվում է Թունիսից մեկնել Գազա չորեքշաբթի օրը։

Նախաձեռնությունը նպատակ ունի մարտահրավեր նետել Իսրայելի շրջափակմանը և մարդասիրական օգնություն հասցնել Գազա։

Ցեղասպանություն և սով

ՄԱԿ-ի աջակցությամբ գործող Սննդի անվտանգության ինտեգրված դասակարգման համակարգը (IPC) օգոստոսի 22-ին հայտնել է, որ հյուսիսային Գազայում սով է սկսվել և զգուշացրել, որ այն կարող է տարածվել, քանի որ Իսրայելի շրջափակումը շարունակվում է։

Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում ուրբաթ օրը մտավ իր 700-րդ օրը, որի ընթացքում Իսրայելը սպանել է ավելի քան 64,500 պաղեստինցիների, հիմնականում կանանց և երեխաների։

Ցեղասպանության ընթացքում Իսրայելը մեծ մասամբ ավերել է շրջանը և գործնականում տեղահանել նրա ողջ բնակչությանը։

Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
