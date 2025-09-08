ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հարավային Կորեայի արտգործնախարարը մեկնում է ԱՄՆ՝ միգրացիոն ճգնաժամը կարգավորելու համար
Զրահապատ մեքենաների և ձեռնաշղթաներով աշխատողների մասնակցությամբ գործողության լուսանկարներից հետո Սեուլը իր դժգոհությունն է հայտնել Ջորջիա նահանգում գտնվող Hyundai գործարանում 300 կորեացի աշխատողների ձերբակալության կապակցությամբ։
Չոի խոսակցությունները կենտրոնանան կորեացի աշխատողների բերման վրա։ / AA
Հարավային Կորեայի արտաքին գործերի նախարար Չո Հյունը երկուշաբթի կմեկնի ԱՄՆ՝ փորձելով լուծել այն խնդիրները, որոնք առաջացել են հարյուրավոր կորեացի աշխատողների ձերբակալության հետևանքով՝ ներգաղթի դեմ իրականացված գործողությունների ժամանակ։ Այս դեպքը տեղի է ունենում այն պահին, երբ Սեուլը պարտավորվել է մեծ ներդրումներ կատարել Ամերիկայում։

Կիրակի օրը Սեուլը հայտարարեց, որ ավարտվել են բանակցությունները՝ ուղղված Ջորջիայի Hyundai Motor և LG Energy Solution ընկերությունների կողմից կառուցվող մարտկոցների գործարանում ձերբակալված մոտ 300 կորեացի աշխատողների ազատ արձակմանը։ Պլանավորվում է այս շաբաթ նրանց հայրենիք վերադարձնել հատուկ չվերթով։

Աշխատողների ձերբակալությունը ԱՄՆ Ներքին անվտանգության դեպարտամենտի գործակալների կողմից մեծ արձագանք առաջացրեց Հարավային Կորեայում՝ ԱՄՆ-ի հիմնական դաշնակցի մոտ։ Այս դեպքը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Սեուլը փորձում էր ավարտին հասցնել հուլիսի վերջին համաձայնեցված առևտրային պայմանագիրը։ Այն տեղի ունեցավ Հարավային Կորեայի նոր նախագահ Լի Ջե Մյոնգի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Վաշինգտոնում հանդիպումից ընդամենը 10 օր անց, որի ընթացքում նրանք խոստացան ամրապնդել բիզնես կապերը։

Չոյի բանակցությունները կկենտրոնանան կորեացի աշխատողներին հայրենիք վերադարձնելու վրա՝ հատուկ չվերթով։ Այս գործընթացը կկոչվի «կամավոր հեռացում», ըստ Հարավային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյայի, որը հրաժարվել է տրամադրել լրացուցիչ մանրամասներ։

Թրամփը, որը վերջին շրջանում խստացրել է ներգաղթի դեմ պայքարը, անցյալ շաբաթ հայտարարել էր, որ տեղյակ չի եղել այս գործողության մասին։ Նա ձերբակալվածներին անվանել էր «անօրինական ներգաղթյալներ»։

Կիրակի օրը Թրամփը կոչ արեց օտարերկրյա ընկերություններին, որոնք ներդրումներ են կատարում ԱՄՆ-ում, «հարգել մեր երկրի ներգաղթի օրենքները», սակայն նրա խոսքերը հնչեցին ավելի հաշտեցնող տոնով։

«Ձեր ներդրումները ողջունելի են, և մենք խրախուսում ենք ձեզ օրինական ճանապարհով բերել ձեր խելացի մարդկանց՝ մեծ տեխնիկական տաղանդով, որպեսզի ստեղծեք համաշխարհային մակարդակի արտադրանքներ։ Մենք դա կդարձնենք արագ և օրինականորեն հնարավոր ձեզ համար», - գրել է նա Truth Social հարթակում։

300 հարավկորեացիները ձերբակալված 475 աշխատողների թվում էին, որոնք աշխատում էին Hyundai և LGES ընկերությունների կողմից կառուցվող 4.3 միլիարդ դոլար արժողությամբ էլեկտրական մեքենաների մարտկոցների գործարանում։ Սա Ներքին անվտանգության դեպարտամենտի պատմության մեջ ամենամեծ գործողությունն էր։

Hyundai Motor-ը ԱՄՆ-ում ամենամեծ օտարերկրյա ներդրողներից մեկն է և Հարավային Կորեայի այն ընկերություններից մեկը, որը մասնակցում է ԱՄՆ շուկայի համար 350 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագրին։

Hyundai Motor-ի խոսնակը նշել է, որ որոշ աշխատակիցներին հանձնարարվել է դադարեցնել ոչ էական գործուղումները դեպի ԱՄՆ։

LGES-ն էլ դադարեցրել է աշխատակիցների գործուղումները դեպի ԱՄՆ, բացառությամբ որոշ բացառիկ դեպքերի, և պատրաստվում է հետ կանչել Հարավային Կորեայում հիմնված աշխատակիցներին, որոնք ներկայումս գտնվում են ԱՄՆ-ում։

