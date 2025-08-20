ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«Մենք չունենք սովորելու դասեր». Ֆրանսիան քննադատում է Նեթանյահուին՝ Մակրոնին հակասեմիտիզմի մեջ մեղադրելու համար
Փարիզը պաշտոնապես զգուշացրել է Իսրայելի առաջնորդին Ֆրանսիայի կողմից հաջորդ ամիս ՄԱԿ-ում Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու ծրագրի հետ կապված մեղադրանքների վերաբերյալ։
Հուլիսին Մակրոն հաստատեց, որ Ֆրանսիան պաշտոնապես կճանաչի Պաղեստինը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում։ / Reuters
Ֆրանսիան արձագանքել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի մեղադրանքներին, որոնք ուղղված էին նախագահ Էմանուել Մակրոնին՝ պնդելով, որ Ֆրանսիայի կողմից Պաղեստինի պետականության ճանաչումը ՄԱԿ-ում սեպտեմբերին նպաստում է հակասեմիտիզմի աճին։

Ֆրանսիայի նախագահականը երեքշաբթի օրը Նեթանյահուի մեղադրանքները անվանել է «անարգելի» և «սխալ», նշելով. «Սա լրջության և պատասխանատվության ժամանակ է, ոչ թե խառնաշփոթության և մանիպուլյացիաների»։

Նեթանյահուի մեղադրանքները ներկայացվել են Մակրոնին ուղղված նամակում, որտեղ նա պնդում է, որ Ֆրանսիայում հակասեմիտիզմը «աճել է» Մակրոնի հայտարարությունից հետո։

«Ձեր կոչը՝ Պաղեստինի պետականության համար, ավելացնում է այս հակասեմիտական կրակը։ Դա դիվանագիտություն չէ, դա հաշտեցում է։ Դա պարգևատրում է Համասի ահաբեկչությանը, խստացնում է Համասի մերժումը՝ ազատելու պատանդներին, քաջալերում է նրանց, ովքեր սպառնում են ֆրանսիացի հրեաներին և խրախուսում է հրեաների նկատմամբ ատելությունը, որը հիմա շրջում է ձեր փողոցներում»,- գրել է Նեթանյահուն։

Մակրոնը հուլիսին հաստատել էր, որ Ֆրանսիան պաշտոնապես կճանաչի Պաղեստինը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում։

Ֆրանսիան կմիանա առնվազն 145 ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին, որոնք արդեն ճանաչել են կամ նախատեսում են ճանաչել Պաղեստինի պետականությունը։

Ֆրանսիա-Իսրայել դիվանագիտական լարվածություն

Ֆրանսիայի Եվրոպական գործերի նախարար Բենյամին Հադադը BFM TV-ին ասել է, որ Մակրոնը և նրա կառավարությունը միշտ եղել են «ծայրահեղ նվիրված հակասեմիտիզմի դեմ պայքարին»։

Նա ընդգծել է. «Ես ձեզ ասում եմ, որ սա մի հարց է, որը չպետք է գործիքավորվի... Ֆրանսիան հակասեմիտիզմի դեմ պայքարում դասեր ստանալու կարիք չունի»։

Ֆրանսիայի նախագահականը հավելել է, որ «հրեական համայնքի դեմ բռնությունը անընդունելի է» և ընդգծել է Մակրոնի հրահանգները բոլոր կառավարություններին 2017 թվականից ի վեր՝ վճռականորեն գործելու հակասեմիտական գործողությունների դեմ։

Ֆրանսիայի հետ դիվանագիտական այս բախումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Նեթանյահուն նաև սրում է լարվածությունը Ավստրալիայի հետ, որը պատրաստվում է հաջորդ ամիս ճանաչել Պաղեստինը։

Ավելի վաղ երեքշաբթի օրը նա Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզին անվանել է «թույլ քաղաքական գործիչ, որը դավաճանել է Իսրայելին և լքել Ավստրալիայի հրեաներին»։

Ավստրալիայի կողմից ծայրահեղ աջ իսրայելցի քաղաքական գործիչ Սիմխա Ռոթմանի վիզայի չեղարկումը պատճառ դարձավ, որ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սարը չեղարկի Ավստրալիայի ներկայացուցիչների վիզաները Պաղեստինյան իշխանության համար։

Կանբերան դատապարտել է այս քայլը՝ անվանելով այն «անհիմն արձագանք»։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
