ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ զարմացած է, որ Վաշինգտոնում Իսրայելի մի ժամանակ հզոր լոբբին կորցնում է իր ազդեցությունը Կոնգրեսում՝ ընդունելով իր Հանրապետական կուսակցության ներսում կարծիքների սերնդափոխությունը։
Երկուշաբթի օրը հրապարակված «Daily Caller»-ին տված հարցազրույցում Թրամփը նշեց, որ Իսրայելին Կոնգրեսում աջակցությունը «անցյալի բան է»՝ համեմատած երկու տասնամյակ առաջ ունեցած գերիշխանության հետ։
Նա հավելել է, որ անցյալում «չէիր կարող վատ խոսել» Իսրայելի մասին և մնալ քաղաքականության մեջ, բայց այժմ այնպիսի գործիչներ, ինչպիսիք են դեմոկրատ կոնգրեսական Ալեքսանդրիա Օկասիո-Կորտեսը և նրա առաջադեմ դաշնակիցները, փոխել են բանավեճը։
«Իսրայելը ամենաուժեղ լոբբին էր, որ ես երբևէ տեսել եմ։ Նրանք լիակատար վերահսկողություն ունեին Կոնգրեսի նկատմամբ, իսկ հիմա՝ ոչ։ Ես մի փոքր զարմացած եմ դա տեսնելով», - ասաց ԱՄՆ նախագահ Թրամփը։
Մեկնաբանությունները հնչել են «Pew Research Center»-ի մարտ ամսին անցկացված հարցումից հետո, որը ցույց տվեց, որ ԱՄՆ չափահասների 53 տոկոսը բացասաբար է վերաբերվում Իսրայելին, ինչը 2022 թվականի 42 տոկոսի համեմատ ավելի է։
50 տարեկանից փոքր հանրապետականների շրջանում նույն ժամանակահատվածում բացասական կարծիքները 35 տոկոսից աճել են մինչև 50 տոկոս։
Կորցնելով «հասարակայնության հետ կապերի աշխարհը»
Թրամփը պնդեց, որ իր նախագահության ընթացքում եղել է Իսրայելի ուժեղ կողմնակիցը՝ հղում անելով Իրանի դեմ հարվածին և Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելուն։
Սակայն նա ընդունեց, որ Իսրայելը կորցնում է «հասարակայնության հետ կապերի աշխարհը», ասելով, որ Գազայում տեղի ունեցած կոտորածը վնասում է նրա միջազգային հեղինակությանը։
«Դուք ունեք մարդիկ, ովքեր հերքում են, որ դա երբևէ տեղի է ունեցել։ Նրանք կարող են հաղթել պատերազմում, բայց նրանք չեն հաղթում հասարակայնության հետ կապերի աշխարհում, և դա վնասում է նրանց», - ասաց նախագահ Թրամփը։
Դիտողությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ Թրամփի ուղեծրում գտնվող աջակողմյան ականավոր գործիչները խզում են իրենց վաղեմի իսրայելամետ դիրքորոշումները։
Հանրապետական կոնգրեսական Մարջորի Թեյլոր Գրինը վերջերս մեղադրեց Իսրայելին Գազայում «ցեղասպանություն» կատարելու մեջ, մինչդեռ Թրամփի նախկին ռազմավար Սթիվ Բաննոնը պնդեց, որ Իսրայելը «իրականում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցը չէ» և վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի ճամբարը անվանել է անվստահելի։
Նույն դիրքորոշումն ընդունած մեկ այլ ականավոր հանրապետական օրենսդիր է Թոմաս Մասին։
Աճող ցուցակում ընդգրկված այլ ականավոր աջակողմյան գործիչների թվում են քաղաքական մեկնաբաններ, ինչպիսիք են Քենդիս Օուենսը, Նիկ Ֆուենտեսը, Թաքեր Կարլսոնը և ուրիշներ։