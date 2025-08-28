ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Կիևի վրա Ռուսաստանի կողմից իրականացված հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 12 մարդ
Հինգշաբթի վաղ առավոտյան Ռուսաստանը հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով հարձակվեց Կիևի բնակելի թաղամասերի վրա, որի հետևանքով փլուզվեց հինգհարկանի շենք և հարված հասցվեց առևտրի կենտրոնին։
Կիևի վրա Ռուսաստանի կողմից իրականացված հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 12 մարդ
Կիևի վրա Ռուսաստանի կողմից իրականացված հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 12 մարդ / AP
August 28, 2025

Ռուսական հրթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքերը հինգշաբթի վաղ առավոտյան հարվածել են Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի բնակելի շենքերին։ Հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 12 մարդ, վիրավորվել՝ 48-ը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հարձակումը որակել է խաղաղության բանակցությունների նկատմամբ ակնհայտ անտեսում։

Կիևի քաղաքային ռազմական վարչությունը (ԿԶՎԱ) հաստատել է զոհերի թիվը։ ԿԶՎԱ-ի նախագահ Թիմուր Տկաչենկոն հայտարարել է, որ զոհերի թիվը հասել է 12-ի, այդ թվում՝ երեք երեխա՝ 2, 14 և 17 տարեկան։ «Թշնամու հարձակման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 12-ի։ Ցավոք, նրանց թվում կան երեք երեխաներ», - Telegram-ում գրել է Տկաչենկոն։

Կիևի քաղաքային դատախազությունը հայտնել է, որ առավոտյան հարձակման հետևանքները գրանցվել են մայրաքաղաքի ութ շրջաններում՝ Դարնիցկի, Դնեպրովսկի, Սոլոմյանսկի, Շևչենկովսկի, Գոլոսիևսկի, Օբոլոնսկի, Սվյատոշինսկի և Դեսնյանսկի։

Դարնիցկիի շրջանում հինգհարկանի բնակելի շենքի մի հատված փլուզվել է, և որոնողական-փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են՝ փրկվածներին փրկելու համար: Մոտակա բարձրահարկ շենքերում կոտրվել են ապակիները, վնասվել են մեքենաները, իսկ մասնավոր սեփականությունը ոչնչացվել է:

Առաջարկ


Վաղ առավոտյան բնակիչները և արտակարգ իրավիճակների խմբերը մաքրում էին փողոցների ավերակները, որոնք լի էին կոտրված ապակիներով և շինանյութերով: AFP-ի թղթակիցը հայտնել է, որ Կիևի կենտրոնում հարձակման մի կետում տեսել է հսկայական խառնարան, որը ձևավորվել է հինգհարկանի բնակելի շենքի կենտրոնում: Զելենսկու կողմից տարածված լուսանկարներում երևում է, որ շենքը բաժանվել է երկու մասի:


«Ռուսաստանը բանակցությունների սեղանի փոխարեն ընտրում է բալիստիկ հրթիռները։ Այն ընտրում է շարունակել սպանությունները, այլ ոչ թե դադարեցնել պատերազմը», - ասել է Զելենսկին սոցիալական ցանցերում։ «Սա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը դեռևս չի վախենում հետևանքներից», - հավելել է նա։

Զելենսկին պահանջել է Ուկրաինայի դաշնակիցներից ավելի կոշտ արձագանք և կոչ է արել նոր պատժամիջոցներ կիրառել: Նա նաև կոչ է արել Ռուսաստանի դաշնակից Չինաստանին և ԵՄ անդամ Հունգարիային ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունել Մոսկվայի նկատմամբ: «Բոլոր վերջնաժամկետներն արդեն սպառվել են, դիվանագիտության տասնյակ հնարավորություններ վատնվել են: Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն կրի այս պատերազմի յուրաքանչյուր հարձակման և յուրաքանչյուր օրվա համար», - ասել է Զելենսկին:

 

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us