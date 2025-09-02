Երեքշաբթի օրը փրկարարները հուսահատորեն փնտրում էին ողջ մնացածների՝ Աֆղանստանի արևելքում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով ավերված տների փլատակների մեջ, որը խլեց ավելի քան 900 մարդու կյանք։
6.0 մագնիտուդով երկրաշարժը, որին հաջորդել են առնվազն հինգ հետցնցումներ, կիրակի կեսգիշերին մոտ հարվածել է Պակիստանի հետ սահմանի մոտ գտնվող լեռնային նահանգների հեռավոր շրջաններին։
Կունար նահանգի աղետների կառավարման վարչության ղեկավար Էհսանուլլա Էհսանը հայտարարեց, որ «գործողությունները շարունակվել են ամբողջ գիշեր»։ Նա ասաց, որ «հեռավոր գյուղերում դեռևս վիրավորներ են մնացել», որոնք կարիք ունեն հիվանդանոցներ տարհանման։
Գյուղացիները միացել են փրկարարական աշխատանքներին՝ մերկ ձեռքերով մաքրելով զառիթափ հովիտներում կառուցված պարզ ցեխոտ և քարե տների ավերակները։
26-ամյա Օբեյդուլլահ Սթոմանը, որը Վադիր գյուղ էր մեկնել ընկերոջը փնտրելու, ցնցված էր ավերածությունների մակարդակից։
«Ես այստեղ փնտրում եմ, բայց նրան չտեսա։ Ինձ համար շատ դժվար էր տեսնել այստեղի պայմանները։ Մնացել են միայն ավերակներ», - Սթոմանը
Մահացածներին, այդ թվում՝ երեխաներին, գյուղի բնակիչները փաթաթում էին սպիտակ սավաններով և աղոթում նրանց մարմինների համար՝ նախքան նրանց թաղելը:
Արտակարգ օգնություն
ՄԱԿ-ի միգրացիոն գործակալությունը հայտնեց, որ ամենաշատ տուժած գյուղերից մի քանիսը դեռևս անհասանելի են մնում փակ ճանապարհների պատճառով։
ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության տվյալներով՝ երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Ջալալաբադից մոտ 27 կիլոմետր (17 մղոն) հեռավորության վրա, որը տեղի է ունեցել Երկրի մակերևույթից ութ կիլոմետր խորության վրա։
Տասնամյակներ տևած հակամարտությունից հետո Աֆղանստանը աշխարհի ամենաաղքատ երկրներից մեկն է՝ բախվելով երկարատև մարդասիրական ճգնաժամի և վերջին տարիներին հարևան Պակիստանի և Իրանի կողմից երկիր վերադարձող միլիոնավոր աֆղանցիների հոսքի հետ։
2021 թվականին ԱՄՆ-ի դուրս գալուց ի վեր երկրին տրամադրվող արտաքին օգնությունը կրճատվել է, ինչը խաթարել է աղքատ երկրի արդեն իսկ սահմանափակ կարողությունները՝ արձագանքելու աղետներին։
Միացյալ Նահանգները մինչև 2025 թվականի սկիզբը օգնության ամենամեծ դոնորն էր, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց հետո չեղարկվեցին բոլոր միջոցները, բացառությամբ մի փոքր մասի։
Հունիսին Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունը հայտարարեց, որ կտրուկ կրճատում է իր գլոբալ մարդասիրական օգնության ծրագրերը՝ «բոլոր ժամանակներում ֆինանսավորման ամենախորը կրճատումների» պատճառով։
Երկուշաբթի օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարության մեջ նշեց, որ ՄԱԿ-ը համագործակցում է իշխանությունների հետ՝ «կարիքները արագ գնահատելու, արտակարգ օգնություն տրամադրելու և լրացուցիչ աջակցություն մոբիլիզացնելու պատրաստ լինելու» համար, և հայտարարել է նախնական 5 միլիոն դոլարի մասին։
Վախ և լարվածություն
Երկուշաբթի օրը ժամանակավոր կառավարության իշխանությունները հայտնել են երկրաշարժից տուժած Կունար, Նանգարհար և Լագման նահանգներում առնվազն 900 զոհի և 3000 վիրավորի մասին։
Համեմատաբար մակերեսային երկրաշարժերը կարող են ավելի մեծ վնաս պատճառել, հատկապես այն պատճառով, որ աֆղանցիների մեծ մասը ապրում է ցածրահարկ, կավե աղյուսե տներում, որոնք ենթակա են փլուզման։
Երկրաշարժից տուժած գյուղերում ապրող շատերը այն ավելի քան չորս միլիոն աֆղանցիների թվում էին, ովքեր վերջին տարիներին Իրանից և Պակիստանից վերադարձել են երկիր։
Աֆղանստանը հաճախ է տուժում երկրաշարժերից, հատկապես Հինդու Քուշ լեռնաշղթայում՝ Եվրասիայի և Հնդկաստանի տեկտոնական սալերի միացման վայրի մոտ։
2023 թվականի հոկտեմբերին արևմտյան Հերաթ նահանգը ավերվեց 6.3 մագնիտուդով երկրաշարժից, որը խլեց ավելի քան 1500 մարդու կյանք և վնասեց կամ ավերեց ավելի քան 63,000 տուն։
2022 թվականի հունիսին արևելյան Պակտիկա նահանգում տեղի ունեցավ 5.9 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի հետևանքով զոհվեց ավելի քան 1000 մարդ և տասնյակ հազարավոր մարդիկ անօթևան մնացին։