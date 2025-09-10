Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրիյ Սիբիխան երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ հանդիպել է Հունգարիայի իր գործընկեր Պետեր Սիյարտոյի հետ՝ քննարկելու Ռուսաստանի հարձակումները Ուկրաինայի վրա, երկկողմ հարաբերությունները և Կիևի՝ ԵՄ անդամակցության ուղին։
«Մեր զրույցի ընթացքում ես տեղեկացրի Պետեր Սիյարտոյին Ռուսաստանի ահաբեկչության սրման մասին և վերահաստատեցի Ուկրաինայի նվիրվածությունը խաղաղության ջանքերին։ Մեզ անհրաժեշտ է միջազգային հանրության համախմբված աջակցությունը՝ Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու և խաղաղության գործընթացը առաջ մղելու համար»,- գրել է Սիբիխան Telegram-ում։
Նա նշեց, որ քննարկումների ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Ուկրաինայի փոխվարչապետ Տարաս Կաչկայի՝ Բուդապեշտ կատարելիք առաջիկա այցին և Հունգարական ազգային փոքրամասնության իրավունքների վերաբերյալ խորհրդակցություններին։
«Ուկրաինան պատրաստ է երկկողմ բոլոր հարցերը քննարկել փոխադարձ հարգանքի հիման վրա»,- հավելեց նա։
Սիբիխան ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ բացել բանակցային կլաստերները Ուկրաինայի՝ ԵՄ անդամակցության գործընթացում և կոչ արեց ԵՄ բոլոր անդամ պետություններին աջակցել այս քայլին։
Նա նաև ողջունեց Հունգարիայի և Shell ընկերության միջև կնքված 10-ամյա գազամատակարարման համաձայնագիրը՝ այն անվանելով «կարևոր քայլ՝ մեր տարածաշրջանի և ողջ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման ուղղությամբ»։
«Ուկրաինայի և Եվրոպայի անվտանգությունը անբաժանելի է, և դրա ամրապնդումը մեր ընդհանուր շահն է։ Մեր երկու երկրների միջև գործնական և փոխշահավետ համագործակցությունը կարևոր է, և մենք առաջարկում ենք Հունգարիայի կողմին կառուցողական աշխատել այս ուղղությամբ»,- ասաց նա։
Հանդիպումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Ուկրաինան կրկին հարձակումներ իրականացրեց «Դրուժբա» նավթամուղի վրա՝ վերջինը տեղի ունեցավ հանգստյան օրերին։
Ուկրաինան հարվածել է «Դրուժբա» նավթամուղին Ռուսաստանի Բրյանսկի շրջանում՝ հասցնելով «համապարփակ հրդեհային վնասներ», - կիրակի օրը Telegram-ում հայտնել է նրա անօդաչու ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին։
Այս տարանցիկ նավթամուղը ռուսական նավթ է մատակարարում Հունգարիային և Սլովակիային, որոնք շարունակում են էներգետիկ մատակարարումներ ստանալ Ռուսաստանից, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ այլ ԵՄ երկրներ խզեցին կապերը 2022 թվականին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակման պատճառով։