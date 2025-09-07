ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Լեհաստանը մոբիլիզացնում է ռազմական ինքնաթիռները՝ կապված Արևմտյան Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակում
Լեհաստանի և ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները բարձր մարտական ​​պատրաստության վիճակում են, իսկ նրանց հակաօդային պաշտպանության համակարգերը լիովին ակտիվացված են, քանի որ Ռուսաստանը թիրախավորում է Արևմտյան Ուկրաինան, հայտնել են Լեհաստանի զինված ուժերը։
(ՖԱՅԼ) Լեհաստանի F-16 մարտական ինքնաթիռը թռիչք է կատարում ռազմական վարժանքների ժամանակ Դրավսկո Պոմորսկեի մոտ, Լեհաստան։ / Reuters
7 سبتمبر 2025

Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը հայտարարել է, որ կիրակի վաղ առավոտյան լեհական և դաշնակիցների ինքնաթիռները գործի են դրվել՝ Լեհաստանի օդային տարածքը ապահովելու համար, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը ավիահարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի արևմուտքում՝ լեհական սահմանի մոտ։

«Լեհական և դաշնակիցների օդանավերը գործում են մեր օդային տարածքում, մինչդեռ ցամաքային հակաօդային պաշտպանության և ռադիոլոկացիոն հետախուզության համակարգերը բերվել են ամենաբարձր պատրաստության վիճակի», - նշված է օպերատիվ հրամանատարության X հարթակում հրապարակված հաղորդագրության մեջ։

0030 GMT-ին Ուկրաինայի գրեթե ամբողջ տարածքում օդային տագնապներ էին հայտարարված՝ Ուկրաինայի օդային ուժերի նախազգուշացումներից հետո ռուսական հրթիռային և անօդաչու սարքերի հարձակումների մասին։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
