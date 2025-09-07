7 سبتمبر 2025
Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը հայտարարել է, որ կիրակի վաղ առավոտյան լեհական և դաշնակիցների ինքնաթիռները գործի են դրվել՝ Լեհաստանի օդային տարածքը ապահովելու համար, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը ավիահարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի արևմուտքում՝ լեհական սահմանի մոտ։
«Լեհական և դաշնակիցների օդանավերը գործում են մեր օդային տարածքում, մինչդեռ ցամաքային հակաօդային պաշտպանության և ռադիոլոկացիոն հետախուզության համակարգերը բերվել են ամենաբարձր պատրաստության վիճակի», - նշված է օպերատիվ հրամանատարության X հարթակում հրապարակված հաղորդագրության մեջ։
0030 GMT-ին Ուկրաինայի գրեթե ամբողջ տարածքում օդային տագնապներ էին հայտարարված՝ Ուկրաինայի օդային ուժերի նախազգուշացումներից հետո ռուսական հրթիռային և անօդաչու սարքերի հարձակումների մասին։
ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global