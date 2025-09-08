Բալթյան երկրների կառավարությունների կողմից Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպությանը (ICAO) ուղղված զեկույցի համաձայն՝ 2025 թվականի առաջին չորս ամիսներին Բալթյան երկրների օդային տարածքում գրեթե 123,000 թռիչք է տուժել Ռուսաստանի կողմից նավիգացիոն ազդանշանների խափանումից։
Շվեդական SVT հեռարձակողի կողմից բացահայտված խափանումները ցույց են տալիս ԵՄ-ի և Մոսկվայի միջև աճող առճակատման ժամանակաշրջանում առևտրային ավիացիային սպառնացող միջադեպերի աճ։
Միայն ապրիլին տարածաշրջանում թռիչքների միջինը 27.4 տոկոսը խափանումներ է ունեցել, հայտարարել են Շվեդիայի իշխանությունները։ Հետաքննիչները խափանումների աղբյուրը կապել են Ռուսաստանի հետ։
«Մենք իրավիճակը լուրջ ենք համարում, քանի որ տեսնում ենք, որ խափանումների դեպքերը շարունակում են աճել», - SVT-ին ասաց Շվեդիայի տրանսպորտային գործակալության ավիացիայի վարչության ղեկավար Անդրեաս Հոլմգրենը։
Նոր ցածր Երկրի ուղեծրում գտնվող արբանյակները կամրապնդեն պաշտպանությունը
Անցյալ ամիս տագնապը մեծացավ, երբ կասկածելի ռուսական խափանումները անջատեցին GPS համակարգերը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին տեղափոխող ինքնաթիռում։
Օդաչուները ստիպված էին գրեթե մեկ ժամ շրջանագծել, նախքան Բուլղարիայի Պլովդիվի օդանավակայանում թղթե քարտեզներով ձեռքով վայրէջք կատարելը։
Ֆոն դեր Լեյենը շրջագայում էր ԵՄ արևելյան անդամ պետություններով, որոնք Բրյուսելի և ՆԱՏՕ-ի կողմից համարվում էին դաշինքի առաջնագիծը հնարավոր ռուսական ագրեսիայի դեմ։
Բուլղարիայի իշխանությունները հայտարարեցին, որ միջամտության հետևում կանգնած է Մոսկվան, բայց հրաժարվեցին հետագա հետաքննությունից։ ԵՄ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը հայտարարեց, որ դաշինքը կտեղակայի նոր ցածր Երկրի ուղեծրում գտնվող արբանյակներ՝ պաշտպանությունը ամրապնդելու և GPS խափանումների հայտնաբերումը բարելավելու համար։