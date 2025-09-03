Վենեսուելայի փոխնախագահ Դելսի Ռոդրիգեսը զգուշացրեց ԱՄՆ-ին հեռու մնալ Վենեսուելայի ափերից և տարածքից, քանի որ Կարիբյան ավազանում ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի տեղակայման շուրջ լարվածությունը սրվում է։
Կարաբոբո նահանգում ելույթ ունենալով՝ Ռոդրիգեսը մեղադրել է ԱՄՆ կառավարությանը թշնամական գործողությունների մեջ՝ Կարիբյան ծով ռազմանավեր ուղարկելու համար։
Նա սուր խոսքեր է ասաց Վաշինգտոնի հասցեին՝ կոչ անելով նրանց լուծել իրենց խնդիրները և հեռու մնալ Վենեսուելայի ափերից և տարածքից։
Ռոդրիջեսը զգուշացրեց, որ եթե ԱՄՆ-ն փորձի հարձակվել հարավամերիկյան այդ երկրի վրա, Վենեսուելան կդառնա նրանց «մեծագույն մղձավանջը»։
Նա մերժել է Վաշինգտոնի պնդումները, որ Վենեսուելայի կառավարությունը վերածվել է «նարկոահաբեկչական պետության», Սիմոն Բոլիվարի և Ուգո Չավեսի «ազնիվ ժողովրդի» դեմ նման մեղադրանքները անվանելով «մեծ խաբեություն և անբարոյականություն»։
Ռոդրիջեսը այս մեղադրանքները որակել է որպես «պատմության ամենամեծ ստերից և զրպարտություններից» մեկը։
ԱՄՆ-ն Մադուրոյի գլխի համար պարգևատրում է հայտարարում
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախկինում ստորագրել է գործադիր հրամանագրեր, որոնք թույլատրում են ռազմական ուժի կիրառումը լատինաամերիկյան թմրակարտելների դեմ պայքարելու համար։
Մեկ սուզանավից և յոթ ռազմանավից բաղկացած ռազմածովային խումբը տեղակայվել է Վենեսուելայի ափերի մոտ գտնվող Կարիբյան ջրերում՝ Թրամփի հրահանգից հետո։
Հուլիսի 25-ին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը «Cartel de los Soles»-ը ճանաչել է որպես հատուկ նշանակված գլոբալ ահաբեկչական կազմակերպություն՝ պնդելով, որ Մադուրոն ղեկավարել է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության կազմակերպությունը ավելի քան մեկ տասնամյակ։
Օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ կառավարությունը Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալման կամ դատապարտման համար պարգևատրումը 25 միլիոն դոլարից բարձրացրել է մինչև 50 միլիոն դոլար։
Մադուրոն նախկինում օգոստոսի 18-ին հայտարարել էր, որ Վենեսուելան կպաշտպանի, կազատագրի, կդիտարկի և կպահի իր ծովերը, երկինքը և հողերը՝ նշելով, որ ոչ ոք չի կարող դիպչել Վենեսուելայի կամ Հարավային Ամերիկայի տարածքներին։