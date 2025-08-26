ԱՇԽԱՐՀ
ԱՄՆ-ն 25% լրացուցիչ մաքսատուրք է սահմանում հնդկական ապրանքների վրա՝ Ռուսաստանի հետ կապերի պատճառով
Հնդկաստանը բախվում է ամերիկյան ներմուծման ամենաբարձր տուրքերից մեկին՝ Ռուսաստանից նավթի ներմուծման համար քննադատության պատճառով. արտահանողները պատրաստվում են ազդեցությանը, քանի որ ռուպին անկում է ապրում, և Նյու Դելին ուղղված է 50 նոր շուկաներ՝ հարվածը մեղմելու համար:
2025թվի ապրիլի 5-ին, Հնդկաստանի Գուջարաթ նահանգի արևմտյան մասում գտնվող Կանդլա քաղաքի Դեենդայալ նավահանգստի մոտակայքում կոնտեյներները տեղափոխվում են գնացքով։ / Reuters
August 26, 2025

Հնդկական արտահանողները պատրաստվում են խափանումների, քանի որ ԱՄՆ Ներքին անվտանգության վարչության ծանուցումը հաստատել է, որ Վաշինգտոնը կսահմանի լրացուցիչ 25 տոկոս մաքսատուրք բոլոր հնդկական ծագման ապրանքների վրա՝ սկսած չորեքշաբթի օրվանից՝ ավելացնելով առևտրային ճնշումը Ասիական այս երկրի վրա։

Հնդկական արտահանումները այժմ կբախվեն մինչև 50 տոկոս մաքսատուրքերի՝ Վաշինգտոնի կողմից սահմանված ամենաբարձրներից մեկին, այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց լրացուցիչ մաքսատուրքերի մասին՝ որպես պատիժ Նյու Դելիի կողմից ռուսական նավթի գնումների ավելացման համար օգոստոսի սկզբին։

Նոր մաքսատուրքերը կկիրառվեն ԱՄՆ մուտք գործող ապրանքների վրա, որոնք նախատեսված են սպառման համար կամ պահեստից դուրս բերված սպառման նպատակով՝ չորեքշաբթի օրը՝ ժամը 12:01-ից (EDT) կամ հնդկական ժամանակով 21:31-ից, ըստ Ներքին անվտանգության ծանուցման։

Հնդկական ռուփին թուլացավ 0.17 տոկոսով՝ հասնելով 87.7275-ի մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց առևտրի բացման ժամանակ, չնայած որ ԱՄՆ դոլարը թուլացել էր այլ արժույթների նկատմամբ։

Ծանուցման մեջ նշվում է, որ բացառություններ կկիրառվեն միայն ընթացիկ փոխադրումների վրա, որոնք ունեն համապատասխան հավաստագրում, մարդասիրական օգնության և փոխադարձ առևտրային ծրագրերով ընդգրկված ապրանքների վրա։

Ծանուցումը կրկին ընդգծում է, որ այս քայլը պատասխան է Հնդկաստանի՝ Ռուսաստանի ռազմական ներխուժմանը Ուկրաինա անուղղակի աջակցությանը։

Հնդկաստանի առևտրի նախարարությունը անմիջապես չի արձագանքել վերջին ծանուցման վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու էլեկտրոնային նամակին։

Առաջարկ

«Կառավարությունը որևէ ակնկալիք չունի ԱՄՆ մաքսատուրքերի անհապաղ մեղմման կամ հետաձգման վերաբերյալ»,- ասել է առևտրի նախարարության պաշտոնյան, ով խոսել է անանունության պայմանով, քանի որ լիազորված չէր մամուլի հետ խոսելու։

Մաքսատուրքերից տուժած արտահանողներին կտրամադրվի ֆինանսական աջակցություն և կխրախուսվի այլընտրանքային շուկաներ, ներառյալ Չինաստանը, Լատինական Ամերիկան և Մերձավոր Արևելքը, ուսումնասիրել։

«Կառավարությունը մոտ 50 երկիր է նույնականացրել՝ հնդկական արտահանումները, հատկապես տեքստիլ, սննդի վերամշակված ապրանքներ, կաշվե իրեր և ծովամթերքներ, ավելացնելու համար»,- հավելել է պաշտոնյան։

Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին խոստացել է չզիջել երկրի գյուղացիների շահերը, նույնիսկ եթե դրա համար ծանր գին վճարվի։

Մոդին նաև զգուշավոր քայլեր է ձեռնարկում Չինաստանի հետ հարաբերությունները մեղմելու ուղղությամբ՝ իր առաջին այցը վերջին յոթ տարիների ընթացքում նախատեսելով ամսվա վերջում։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
