Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Քաթարի էմիր շեյխ Թամիմ բին Համադ ալ Թանինի հետ
ՀԱՄԱՍ-ը հայտարարեց, որ հարվածների հետևանքով մահացել է 6 մարդ, այդ թվում՝ իր գլխավոր բանակցողի որդին և քաթարցի անվտանգության աշխատակիցը, սակայն ավագ առաջնորդները ողջ են մնացել։
Antalya Diplomacy Forum in Antalya / Reuters
September 10, 2025

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Քաթարի էմիր շեյխ Թամիմ բին Համադ ալ Թանին հեռախոսազրույց են ունեցել՝ քննարկելու Դոհայում ՀԱՄԱՍ-ի բանակցային պատվիրակության վրա Իսրայելի հարձակումը։

Հեռախոսազրույցի ընթացքում Էրդողանը ցավակցություն է հայտնել նահատակներին և ընդգծել, որ Անկարան բոլոր միջոցներով կկանգնի Քաթարի պետության և ժողովրդի կողքին։

Թուրքիայի նախագահը նաև դատապարտել է Իսրայելի հարձակումը երեքշաբթի օրը թուրքական «NSosyal» սոցիալական ցանցում արված հայտարարության մեջ՝ այն որակելով որպես «միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում» իր «եղբայրական ազգի» դեմ։

«Իսրայելի հարձակումը Քաթարում ՀԱՄԱՍ-ի բանակցային պատվիրակության վրա կրկին հստակ ցույց է տվել Նեթանյահուի կառավարության կույր զայրույթը և հակամարտությունն ու անկայունությունը խորացնելու նրա մտադրությունը», - ասաց նախագահ Էրդողանը՝ հավելելով, որ նրանք, ովքեր ահաբեկչությունը վերածել են պետական ​​քաղաքականության, չեն հաջողի։

Հարվածներից հետո Դոհայում Թուրքիայի դեսպանատունը հայտարարեց, որ «ուշադիր» հետևում է զարգացումներին՝ կոչ անելով թուրք քաղաքացիներին ուշադիր հետևել Քաթարի իշխանությունների հայտարարություններին, ինչպես նաև պաշտոնական սոցիալական ցանցերի և դեսպանատան կայքի միջոցով հրապարակվելիք հայտարարություններին։

Իսրայելի կողմից Դոհայի վրա հարվածները առաջինն էին Քաթարի մայրաքաղաքում, որտեղ, ըստ ՀԱՄԱՍ-ի, իր պատվիրակությունը հանդիպում էր ԱՄՆ-ի կողմից աջակցվող Գազայի հրադադարի ծրագրի շուրջ։

Քաթարը, ԱՄՆ-ի և Եգիպտոսի հետ միասին, կենտրոնական դեր է խաղում Գազայի դեմ Իսրայելի պատերազմի դադարեցման միջնորդական ջանքերում, որը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանել է ավելի քան 64,000 պաղեստինցիների։

