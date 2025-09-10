Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Քաթարի էմիր շեյխ Թամիմ բին Համադ ալ Թանին հեռախոսազրույց են ունեցել՝ քննարկելու Դոհայում ՀԱՄԱՍ-ի բանակցային պատվիրակության վրա Իսրայելի հարձակումը։
Հեռախոսազրույցի ընթացքում Էրդողանը ցավակցություն է հայտնել նահատակներին և ընդգծել, որ Անկարան բոլոր միջոցներով կկանգնի Քաթարի պետության և ժողովրդի կողքին։
Թուրքիայի նախագահը նաև դատապարտել է Իսրայելի հարձակումը երեքշաբթի օրը թուրքական «NSosyal» սոցիալական ցանցում արված հայտարարության մեջ՝ այն որակելով որպես «միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում» իր «եղբայրական ազգի» դեմ։
«Իսրայելի հարձակումը Քաթարում ՀԱՄԱՍ-ի բանակցային պատվիրակության վրա կրկին հստակ ցույց է տվել Նեթանյահուի կառավարության կույր զայրույթը և հակամարտությունն ու անկայունությունը խորացնելու նրա մտադրությունը», - ասաց նախագահ Էրդողանը՝ հավելելով, որ նրանք, ովքեր ահաբեկչությունը վերածել են պետական քաղաքականության, չեն հաջողի։
Հարվածներից հետո Դոհայում Թուրքիայի դեսպանատունը հայտարարեց, որ «ուշադիր» հետևում է զարգացումներին՝ կոչ անելով թուրք քաղաքացիներին ուշադիր հետևել Քաթարի իշխանությունների հայտարարություններին, ինչպես նաև պաշտոնական սոցիալական ցանցերի և դեսպանատան կայքի միջոցով հրապարակվելիք հայտարարություններին։
Իսրայելի կողմից Դոհայի վրա հարվածները առաջինն էին Քաթարի մայրաքաղաքում, որտեղ, ըստ ՀԱՄԱՍ-ի, իր պատվիրակությունը հանդիպում էր ԱՄՆ-ի կողմից աջակցվող Գազայի հրադադարի ծրագրի շուրջ։
Քաթարը, ԱՄՆ-ի և Եգիպտոսի հետ միասին, կենտրոնական դեր է խաղում Գազայի դեմ Իսրայելի պատերազմի դադարեցման միջնորդական ջանքերում, որը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանել է ավելի քան 64,000 պաղեստինցիների։