Չինաստանը, Ռուսաստանը և Մոնղոլիան ամրապնդում են սահմանային անվտանգության կապերը վարժանքներով
Առաջին անգամ անցկացվող համատեղ զորավարժությունների նպատակն է մեծացնել ռազմավարական համագործակցությունը, ամրապնդել սահմանային անվտանգության կարողությունները և ամրապնդել երեք կողմերի միջև փոխադարձ վստահությունը։
«Սահմանապահական համագործակցություն - 2025» վարժանությունը տեղի է ունեցել երկուշաբթի և երեքշաբթի։ / Ֆոտո՝ AP
Չինաստանը, Ռուսաստանը և Մոնղոլիան այս շաբաթ անցկացրեցին իրենց առաջին համատեղ սահմանային պաշտպանության զորավարժությունները, որոնց ընթացքում չինական զինվորականները հայտարարության մեջ ընդգծեցին, որ զորավարժությունները ամրապնդեցին երեք հարևան երկրների միջև անվտանգության համակարգումը։

Զորավարժությունները, որոնք անվանվել են «Սահմանային պաշտպանության համագործակցություն - 2025», անցկացվել են երկուշաբթի և երեքշաբթի՝ երեք երկրների ընդհանուր սահմանային անորոշ տարածքում, նշվում է Չինաստանի Ժողովրդական Ազատագրական Բանակի պաշտոնական Weibo էջում։

Կենդանի զորավարժությունների նպատակն էր «ուժեղացնել երեք կողմերի ռազմավարական համագործակցությունը, ամրապնդել սահմանային անվտանգության սպառնալիքներին դիմակայելու կարողությունը և խորացնել ռազմավարական փոխադարձ վստահությունը», նշվում է զինված ուժերի հայտարարության մեջ։

Զորավարժությունների ընթացքում համատեղ հրամանատարական կետ էր ստեղծվել Չինաստանի տարածքում՝ գործելով «ով որ տարածքում է, նա է գլխավորում՝ բազմակողմ խորհրդակցությամբ և զուգահեռ հրամանատարությամբ» սկզբունքով, նշվում է Weibo-ի հաղորդագրության մեջ։

Զորավարժությունները տեղի ունեցան սեպտեմբերի 2-ին Պեկինում երեք երկրների առաջնորդների եռակողմ հանդիպումից հետո՝ մեկ օր անց այն բանից, երբ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը հյուրընկալեց ավելի քան 20 ոչ արևմտյան երկրների առաջնորդների՝ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթնաժողովի շրջանակներում՝ խթանելով նոր գլոբալ անվտանգության և տնտեսական կարգի ստեղծումը։

Մոնղոլիան հրաժարվել է միանալ ՇՀԿ-ին՝ 2004 թվականից ի վեր ընտրելով դիտորդ պետության կարգավիճակը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Հնդկաստանը, Պակիստանը և Իրանը դարձել են լիիրավ անդամներ։

Պեկինը շարունակում է հորդորել իր փոքր հարևանին միանալ 10 երկրների այս խմբավորմանը։

