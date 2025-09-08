Երուսաղեմի արևելյան՝ Իսրայելի կողմից օկուպացված հատվածում երկուշաբթի օրը զինված անձինք կրակ բացեցին ավտոբուսի կանգառում՝ սպանելով հինգ մարդու և վիրավորելով մի քանի այլոց։
Իսրայելի ոստիկանությունը հայտարարեց, որ երկու զինված անձինք նույնպես սպանվել են։
Իշխանությունները տեղեկացրին, որ ևս յոթ մարդ գտնվում է ծանր վիճակում։
Մահացածների թվում էին մոտ 50 տարեկան տղամարդ և երեք տղամարդ՝ մոտ 30 տարեկան, նշվում է շտապ օգնության ծառայության՝ MDA-ի հայտարարության մեջ։ Հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ մի քանի վիրավորներին տրամադրվում է բժշկական օգնություն։
Հարձակումը տեղի է ունեցել առավոտյան ժամը մոտ 11-ին՝ Ռամոթ խաչմերուկում՝ Յիգալ փողոցում, և մոտ 15 մարդ վիրավորվել է, ըստ MDA-ի ավելի վաղ հայտարարության։
Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն իր գրասենյակի հաղորդմամբ՝ հրաձգությունից հետո անցկացրել է իրավիճակի գնահատման հանդիպում։
«Մենք հաստատում ենք, որ այս գործողությունը բնական պատասխան է Իսրայելի օկուպացիայի հանցագործություններին և մեր ժողովրդի դեմ իրականացվող ցեղասպանությանը», - նշվում է պաղեստինյան դիմադրության խմբի՝ ՀԱՄԱՍ-ի հայտարարության մեջ։
Ոստիկանությունը հայտարարեց, որ հարձակվողները կրակ են բացել ավտոբուսի կանգառի ուղղությամբ՝ մեքենայով մոտենալուց հետո։
«Տեղում գտնվող անվտանգության աշխատակիցն ու քաղաքացիական անձը անմիջապես արձագանքել են, կրակ բացել և վնասազերծել հարձակվողներին», - նշվում է ոստիկանության հայտարարության մեջ։
Իսրայելը Գազայի հատվածում իր պատերազմում սպանել է ավելի քան 64,000 պաղեստինցիների, որոնց մեծ մասը՝ խաղաղ բնակիչներ։ Նեթանյահուի ծայրահեղ աջ կառավարությունը նաև նախատեսում է ավելացնել ապօրինի հրեական բնակավայրերի թիվը օկուպացված Արևմտյան ափում՝ փաստացիորեն խոչընդոտելով ապագա Պաղեստինյան պետության ստեղծման հեռանկարը։