Վենեսուելան հայտարարել է, որ պատրաստվում է ռազմածովային նավեր և անօդաչու սարքեր տեղակայել Կարիբյան ծովի իր ափամերձ տարածքներում՝ ի պատասխան Միացյալ Նահանգների կողմից տարածաշրջան լրացուցիչ նավատորմի ուղարկմանը, ինչը կապված է նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ լարվածության աճի հետ։
Սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեսանյութում պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Պադրինոն հայտարարեց «էական» անօդաչու սարքերի տեղակայման մասին, ինչպես նաև ռազմածովային նավերի պարեկության, ներառյալ ավելի մեծ նավերի, որոնք կգործեն «մեր տարածքային ջրերի հյուսիսային մասերում»։
Այս քայլը հաջորդում է Վաշինգտոնի կողմից երեք կործանիչ նավերի ուղարկմանը անցած շաբաթ, ինչը, ըստ ԱՄՆ-ի, նպատակ ունի կանխել թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը։
ԱՄՆ պաշտոնյաները մեղադրում են Մադուրոյին՝ կոկաինի թրաֆիքինգի կարտելի ղեկավար լինելու մեջ, որը Վաշինգտոնը համարում է ահաբեկչական կազմակերպություն։
Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ աղբյուրներից մեկը AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաջորդ շաբաթ Կարիբյան ծով է ուղարկելու ևս երկու նավ՝ հրթիռային USS Erie նավը և ատոմային էներգիայով աշխատող USS Newport News սուզանավը։
Անանուն մնալու պայմանով խոսող աղբյուրը նշել է, որ այս տեղակայումը մաս է կազմում Մադուրոյի վրա ճնշումը մեծացնելու ավելի լայն ռազմավարության։
ԱՄՆ լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Վաշինգտոնը նաև պատրաստվում է 4,000 ծովային հետևակային ուղարկել տարածաշրջան։
Կրկնապատկված պարգևավճար
Միացյալ Նահանգները կրկնապատկել է Մադուրոյի վրա սահմանված պարգևավճարը՝ հասցնելով այն 50 միլիոն դոլարի՝ թմրանյութերի հետ կապված մեղադրանքներով։
Վաշինգտոնը մեղադրում է Վենեսուելայի առաջնորդին՝ պետական ռեսուրսները թրաֆիքինգի կարտելների պաշտպանությանը և հարստացմանը ծառայեցնելու մեջ, մինչդեռ Վենեսուելան պնդում է, որ մեղադրանքները հորինված են՝ իշխանափոխության փորձերը արդարացնելու նպատակով։
Մադուրոն բազմիցս մեղադրել է ԱՄՆ-ին՝ իրեն տապալելու դավադրություն կազմակերպելու մեջ։
Ռազմածովային լարվածությանն ի պատասխան՝ նա ուժեղացրել է Վենեսուելայի միլիցիայի հավաքագրումը՝ խոստանալով հազարավոր նոր անդամներ ներգրավել՝ երկրի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։
«Կրկին անգամ Վենեսուելան սպառնալիքի տակ է գտնվում իմպերիալիստական ագրեսիայի կողմից», - ասել է Մադուրոն առանձին հայտարարության մեջ՝ մեղադրելով Վաշինգտոնին՝ թմրանյութերի մեղադրանքները ռազմական սպառնալիքի պատրվակ դարձնելու մեջ։
Այս դիմակայությունը ընդգծում է ԱՄՆ-Վենեսուելա հարաբերությունների վատթարացումը, որոնք նշանավորվել են պատժամիջոցներով, դիվանագիտական մեկուսացմամբ և ընդդիմության անհաջող փորձերով՝ Մադուրոյին իշխանությունից հեռացնելու համար։