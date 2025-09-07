ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա թողել է բազմաթիվ զոհեր և վնասել կառավարական շենքը
Ռուսաստանը Կիևի վրա անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների մի շարք հարձակումներ է իրականացրել, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն երկու և վիրավորվել 15 մարդ։ Հաղորդվում է, որ հարձակումները հարվածել են կառավարական և բնակելի շենքերին։
Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա թողել է բազմաթիվ զոհեր և վնասել կառավարական շենքը
Ուկրաինական պաշտոնյաները հաստատեցին հարվածի հետևանքով զոհվածների և վիրավորների մասին։ / AP
September 7, 2025

Կիրակի օրը Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի վրա ռուսական անօդաչու թռչող սարքի և հրթիռային լայնածավալ հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն երկու մարդ, իսկ կառավարական կարևոր շենքի տանիքից ծուխ է բարձրացել։

Associated Press-ի լրագրողները նկատել են ծխի ամպ Կիևի Նախարարների կաբինետի շենքի վերևում։

Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն նշել է, որ պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ «թշնամու հարվածը» վնասել է Ուկրաինայի կառավարության հիմնական շենքը։

«Հրշեջները աշխատում են մարել Ուկրաինայի կառավարության շենքի հրդեհը»,- ասել է նա։

Ռուսաստանը մինչ այժմ խուսափել էր քաղաքի կենտրոնում գտնվող կառավարական շենքերը թիրախավորելուց։ Շենքում տեղակայված է Ուկրաինայի Նախարարների կաբինետը, ներառյալ նախարարների գրասենյակները։

Ոստիկանությունը փակել է տարածքը, մինչ հրշեջ մեքենաներն ու շտապօգնության մեքենաները ժամանել են։ Ուկրաինայի պաշտոնյաները հայտնել են, որ հարձակման հետևանքով զոհվել է երկու մարդ, իսկ 15-ը վիրավորվել են։

Զոհվածների թվում է մեկ տարեկան երեխա, որի մարմինը փրկարարները դուրս են բերել փլատակներից, հայտնել է Կիևի քաղաքային վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկաչենկոն։

Ռուսական անօդաչու սարքերի բեկորները հարվածել են նաև Կիևի Սվյատոշինսկի շրջանի իննահարկ բնակելի շենքին և Դարնիցկի շրջանի չորսհարկանի բնակելի շենքին, հայտնել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։

Կիրակի օրվա հարձակումը նշանավորում է Կիևի վրա ռուսական անօդաչու սարքերի և հրթիռների երկրորդ զանգվածային հարձակումը երկու շաբաթվա ընթացքում, երբ խաղաղության բանակցությունների հույսերը շարունակում են մարել։

Մինչդեռ Ուկրաինան հարվածել է Ռուսաստանի Բրյանսկի շրջանում գտնվող «Դրուժբա» (Ընկերություն) նավթամուղին, հայտնել է Ուկրաինայի անօդաչու ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին կիրակի օրը։

Բրովդին Telegram հաղորդագրության ալիքում գրել է, որ նավթամուղին հասցվել է «համապարփակ հրդեհային վնաս»։

Տրանսպորտային այս նավթամուղը մատակարարում է ռուսական նավթ Հունգարիային և Սլովակիային։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
