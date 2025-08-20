ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Թրամփ. Ուկրաինայի հետ համաձայնագիրը կօգնի ինձ «գնալ դրախտ»
Կատակելով դրախտ մտնելու հնարավորության մասին՝ ԱՄՆ նախագահը խաղաղության ջանքերը կապեց հոգևոր առաքելության հետ։
ԱՄՆ-ի նախագահը կատակում է դրախտ մտնելու իր հավանականության մասին, խաղաղության ջանքերը կապում է հոգևոր առաքելության հետ / Reuters
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում խաղաղության համաձայնագիր ապահովելը կարող է բարելավել իր հնարավորությունները դրախտ հասնելու համար՝ կատակելով, որ իր ներկայիս վիճակը դրախտ մտնելու հարցում այնքան էլ լավ չէ։

«Ես ուզում եմ փորձել հասնել դրախտ, եթե հնարավոր է», - ասել է Թրամփը Fox News-ի առավոտյան «Fox & Friends» հաղորդման ժամանակ։

«Ես լսում եմ, որ իմ վիճակը այնքան էլ լավ չէ՝ ես կարծես թե ամենացածր մակարդակում եմ։ Բայց եթե կարողանամ հասնել դրախտ, սա կլինի պատճառներից մեկը»։

79-ամյա նախագահը նախկինում կապել է Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում ավարտելու իր ջանքերը Նոբելյան խաղաղության մրցանակ շահելու իր հույսերի հետ։

Սակայն նրա վերջին մեկնաբանությունները ենթադրում են, որ նրա մոտիվացիաները դուրս են աշխարհիկ ճանաչման սահմաններից։

Ավանդական չափանիշներով Թրամփի անցյալը հեռու է սրբությունից։

Նա առաջին ԱՄՆ նախագահն է, ով ունի քրեական դատապարտում՝ կապված մեծահասակ դերասանուհու հետ կապված գործի հետ։

Նա երկու անգամ իմփիչմենտի է ենթարկվել, իսկ նրա կարիերան նշանավորվել է սկանդալներով։

«Աստծո կողմից փրկված»

Առաջարկ

Այնուամենայնիվ, Թրամփը ավելի ուժեղ կրոնական տոն է որդեգրել այն բանից հետո, երբ անցյալ տարի փրկվեց մահափորձից։

Հունվարին իր երդմնակալության ժամանակ նա հայտարարեց, որ «Աստծո կողմից փրկվել է՝ Ամերիկան կրկին մեծ դարձնելու համար»։

Թրամփն այժմ վայելում է Ամերիկայի կրոնական աջերի ուժեղ աջակցությունը։

Նա Պաուլա Ուայթին նշանակել է իր պաշտոնական հոգևոր խորհրդատու, ով աղոթքի հավաքներ է անցկացրել, որտեղ մասնակիցները ձեռք են դրել նախագահի վրա Սպիտակ տան միջոցառումների ժամանակ։

Մամուլի քարտուղար Կարոլին Լևիթը երեքշաբթի լրագրողներին ասել է, որ հավատում է, որ Թրամփը լուրջ է դրախտի վերաբերյալ իր մեկնաբանությունների հարցում։

«Կարծում եմ՝ նախագահը ցանկանում է հասնել դրախտ, ինչպես հույս ունեմ՝ այս սենյակում բոլորս», - ասել է նա։

27-ամյա Լևիթը հայտնի է իր մամուլի ասուլիսներից առաջ աղոթքի նիստեր անցկացնելու համար։

Թրամփը շարունակում է ընդգծել, որ Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելը իր նախագահության կենտրոնական նպատակներից է՝ այն ներկայացնելով ոչ միայն որպես դիվանագիտական կամ քաղաքական առաքելություն, այլև որպես բարոյական և հոգևոր առաքելություն։

