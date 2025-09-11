Ամերիկացիները նշում են 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունների 24-ամյակը՝ զոհերի հիշատակը հարգելու արարողություններով, կամավորական աշխատանքներով և այլ հարգանքի տուրք մատուցելով։
Մոտ 3000 զոհվածների շատ սիրելիներ կմիանան բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և քաղաքական գործիչներին հինգշաբթի օրը Նյու Յորքում, Պենտագոնում և Շանկսվիլում, Փենսիլվանիա նահանգում, կայանալիք հիշատակի միջոցառումներին։
Մյուսները նախընտրում են օրը նշել ավելի մտերիմ հավաքույթներով։
Ջեյմս Լինչը, որը կորցրել է իր հորը՝ Ռոբերտ Լինչին, Առևտրի համաշխարհային կենտրոնի հարձակման ժամանակ, ասաց, որ ինքը և իր ընտանիքը կմասնակցեն Նյու Ջերսիի իրենց հայրենի քաղաքի մոտակայքում կայանալիք արարողությանը, նախքան օրը լողափում անցկացնելը։
«Սա այն բաներից մեկն է, երբ ցանկացած տեսակի վիշտ, կարծում եմ, երբեք չի անցնում։ Կարծում եմ՝ այդ վշտի մեջ ուրախություն գտնելը մեծ դեր է խաղացել իմ աճի մեջ այս ամենի մեջ», - ասաց Լինչը, երբ նա, իր զուգընկերը և մայրը միացել են հազարավոր կամավորների, որոնք սեպտեմբերի 11-ի բարեգործական միջոցառման ժամանակ Մանհեթենում տարելիցից մեկ օր առաջ ճաշ էին պատրաստում կարիքավորների համար։
Հիշատակի միջոցառումները անցկացվում են քաղաքական լարվածության աճի ժամանակաշրջանում: Սեպտեմբերի 11-ի տարելիցը, որը հաճախ գովազդվում է որպես ազգային միասնության օր, տեղի է ունենում Յուտայի քոլեջում ելույթ ունենալիս պահպանողական ակտիվիստ Չարլի Քըրքի սպանությունից մեկ օր անց։
Անունների ընթերցում և լռության րոպեներ
Կարծում ենք, որ Քըրքի սպանությունը կհանգեցնի լրացուցիչ անվտանգության միջոցառումների ձեռնարկման Նյու Յորքի Առևտրի համաշխարհային կենտրոնի տարածքում սեպտեմբերի 11-ի տարելիցի արարողության շուրջ, հայտնել են իշխանությունները։
Մանհեթենում հարձակման զոհերի անունները բարձրաձայն կընթերցվեն ընտանիքի անդամների և սիրելիների կողմից՝ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի և նրա կնոջ՝ երկրորդ տիկին Ուշա Վենսի մասնակցությամբ արարողության ժամանակ: Լռության րոպեները կնշեն այն ճշգրիտ ժամանակը, երբ առևանգված ինքնաթիռները հարվածեցին Առևտրի համաշխարհային կենտրոնի երկվորյակ աշտարակներին, ինչպես նաև երբ փլուզվեցին երկնաքերերը։
Վիրջինիայի Պենտագոնում կհարգեն 184 զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց, որոնք զոհվեցին, երբ առևանգողները ինքնաթիռը ուղղորդեցին դեպի ԱՄՆ զինված ուժերի շտաբ-բնակարան: Նախագահ Դոնալդ Թրամփը և առաջին տիկին Մելանյա Թրամփը կմասնակցեն արարողությանը, նախքան հինգշաբթի երեկոյան Բրոնքս մեկնելը Նյու Յորք Յանկիսի և Դետրոյթ Թայգերսի միջև բեյսբոլի խաղի համար։
Եվ Փենսիլվանիա նահանգի Շանկսվիլի մոտակայքում գտնվող գյուղական դաշտում նմանատիպ արարողություն, որը նշանավորվում է լռության րոպեներով, անունների ընթերցմամբ և ծաղկեպսակների տեղադրմամբ, կհարգի 93-րդ չվերթի զոհերին, որը առևանգված ինքնաթիռ էր, որը վթարի ենթարկվեց անձնակազմի անդամների և ուղևորների կողմից օդաչուների խցիկը գրոհելու փորձից հետո։ Այդ արարողությանը կմասնակցի Վետերանների հարցերով նախարար Դուգ Քոլինզը։
Լինչի նման, ամբողջ երկրում մարդիկ նույնպես նշում են սեպտեմբերի 11-ի տարելիցը՝ ծառայողական նախագծերով և բարեգործական աշխատանքներով՝ որպես ծառայության ազգային օրվա մաս։ Կամավորները կմասնակցեն սննդի և հագուստի հավաքներին, այգիների և թաղամասերի մաքրմանը, արյան բանկերին և այլ համայնքային միջոցառումների։
Հարձակումների հետևանքները շարունակվում են
Ընդհանուր առմամբ, հարձակումների հետևանքով զոհվել է 2977 մարդ, այդ թվում՝ Առևտրի համաշխարհային կենտրոնի բազմաթիվ ֆինանսական աշխատողներ, հրշեջներ և ոստիկաններ, որոնք շտապել էին այրվող շենքեր՝ փորձելով կյանքեր փրկել։
Հարձակումները արձագանք գտան ամբողջ աշխարհում և փոխեցին ԱՄՆ քաղաքականության ընթացքը՝ ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ արտերկրում։ Դրանք հանգեցրին «Ահաբեկչության դեմ գլոբալ պատերազմին» և ԱՄՆ-ի գլխավորած Աֆղանստան և Իրաք ներխուժմանը, ինչպես նաև դրանց հետ կապված հակամարտություններին, որոնց զոհ գնացին հարյուր հազարավոր զինվորներ և քաղաքացիական անձինք։
Մինչ ինքնաթիռի առևանգողները զոհվեցին հարձակումների ժամանակ, ԱՄՆ կառավարությունը դժվարանում է ավարտել իր երկարատև դատական գործը դավադրության կազմակերպման մեջ մեղադրվող Խալիդ Շեյխ Մոհամմեդի դեմ։ Ալ-Քաիդայի նախկին առաջնորդը ձերբակալվել է Պակիստանում 2003 թվականին, իսկ ավելի ուշ տեղափոխվել է Կուբայի Գուանտանամո ծոցի ԱՄՆ ռազմական բազա, բայց երբեք դատ չի ստացել։
Նյու Յորքում տարեդարձի արարողությունը տեղի էր ունենում Սեպտեմբերի 11-ի ազգային հուշահամալիրում և թանգարանում, որտեղ ջրվեժներով շրջապատված երկու հուշահամալիրային լողավազաններ և մահացածների անուններով փորագրված պարապետներ նշում են այն վայրերը, որտեղ մի ժամանակ գտնվում էին երկվորյակ աշտարակները։
Թրամփի վարչակազմը մտածում է, թե ինչպես կարող է դաշնային կառավարությունը վերահսկողություն ստանձնել հուշահամալիրի հրապարակի և դրա ստորգետնյա թանգարանի նկատմամբ, որոնք այժմ ղեկավարում է հանրային բարեգործական կազմակերպությունը, որը ներկայումս նախագահում է Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը, ով հաճախակի քննադատ է Թրամփի համար։ Թրամփը խոսել է այդ վայրը ազգային հուշարձան դարձնելու հնարավորության մասին։
Հարձակումներից հետո ԱՄՆ կառավարությունը միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել տասնյակ հազարավոր մարդկանց առողջապահական ծառայություններ և փոխհատուցում տրամադրելու համար, ովքեր ենթարկվել են երկվորյակ աշտարակների փլուզման ժամանակ Մանհեթենի որոշ հատվածներում բարձրացած թունավոր փոշուն։ Ավելի քան 140,000 մարդ դեռևս ընդգրկված է մոնիթորինգի ծրագրերում, որոնք նախատեսված են մուրի մեջ առկա վտանգավոր նյութերի հետ կապված առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց հայտնաբերելու համար։