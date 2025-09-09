Ուկրաինան երեքշաբթի հայտարարեց, որ երկրի արևելյան Դոնեցկի շրջանում գտնվող գյուղում ռուսական օդային հարվածի հետևանքով առնվազն 21 մարդ է զոհվել։
«Դոնեցկի շրջանում Յարովա գյուղի վրա ռուսական օդային ռմբակոծություն՝ դաժանաբար վայրագ հարված», - նշել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ամերիկյան սոցիալական մեդիա հարթակ X-ում արված հայտարարության մեջ։
Զելենսկին նշել է, որ հարվածը տեղի է ունեցել «այն պահին, երբ կենսաթոշակները բաժանվում էին»։
«Այսպիսի ռուսական հարվածները չպետք է մնան առանց համարժեք արձագանքի աշխարհից... Պատասխան է անհրաժեշտ Միացյալ Նահանգներից։ Պատասխան է անհրաժեշտ Եվրոպայից։ Պատասխան է անհրաժեշտ G20-ից։ Հզոր գործողություններ են անհրաժեշտ, որպեսզի Ռուսաստանը դադարեցնի մահ բերելը», - հավելել է նա։
Հարվածի հետևանքները
Դոնեցկի նահանգապետ Վադիմ Ֆիլաշկինը Telegram-ում գրել է, որ հարձակման հետևանքով առնվազն 21 մարդ է զոհվել, և «նույնքան մարդ» վիրավորվել է։
Նա հավելել է, որ արտակարգ ծառայությունները ներկայումս դեպքի վայրում են՝ օգնելու տուժածներին և պարզելու հարվածի ճշգրիտ հետևանքները։
Ուկրաինայի իշխանությունները այլ մանրամասներ չեն հայտնել, մինչդեռ ռուսական իշխանությունները դեռևս չեն մեկնաբանել այս հարցը։
Յարովան գտնվում է Լիման քաղաքից մոտ 14 կիլոմետր (8.6 մղոն) հյուսիս-արևմուտք, որը Դոնեցկում ընթացող Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի կարևոր ճակատներից մեկն է։
Այն նաև գտնվում է Սլովյանսկ քաղաքից մոտ 23 կիլոմետր (14 մղոն) հյուսիս, Կրամատորսկի մոտ, որը արևելյան Ուկրաինայի տարածաշրջանի ժամանակավոր կենտրոնն է՝ 2014 թվականին Մոսկվայի կողմից Դոնեցկ քաղաքի վերահսկողությունից հետո։