18 hours ago

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ խոսել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և որ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում Պուտինի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու միջև հանդիպման համար՝ դեռևս որոշված վայրում։

«Փոխնախագահ Ջ.Դ. Վենսը, պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և հատուկ ներկայացոՎիտկոֆը համակարգում են գործողությունները Մոսկվայի և Կիևի հետ», - երկուշաբթի օրը ասաց նախագահ Թրամփը՝ հավելելով, որ «բոլորը շատ ուրախ են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության հասնելու հնարավորության համար»։

Նախագահը ասաց, որ Պուտինի և Զելենսկու միջև սպասվող երկկողմ հանդիպումից հետո «մենք կանցկացնենք ևս մեկ հանդիպում՝ եռակողմ՝ ինձ և երկու նախագահների հետ»։

Զրույցին ծանոթ աղբյուրը AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ Պուտինը Թրամփին փոխանցել է Զելենսկու հետ հանդիպելու իր պատրաստակամությունը։

Զրույցը տեղի է ունեցել Թրամփի և Եվրոպայի առաջնորդների Սպիտակ տանը կայացած բանակցությունների ընդմիջման ժամանակ՝ Պուտինի հետ Ալյասկայում կայացած գագաթնաժողովից մի քանի օր անց։

Իր հերթին, Զելենսկին ասաց, որ Ուկրաինան աջակցում է Թրամփի ջանքերին՝ «դադարեցնելու ռուս-ուկրաինական պատերազմը և գտնելու այն ավարտելու դիվանագիտական ուղի», հաստատելով իր պատրաստակամությունը մասնակցելու եռակողմ գագաթնաժողովին։

Նա շնորհակալություն հայտնեց Թրամփին «սպանությունները դադարեցնելու ուղղությամբ աշխատելու համար» և ասաց, որ Ուկրաինան բաց է ընտրություններ անցկացնելու համար, երբ անվտանգություն և խաղաղություն հաստատվի։

Զելենսկին նաև նշեց, որ «մենք այժմ հնարավորություն ունենք զենք գնել Միացյալ Նահանգներից, և շատ կարևոր է անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել ուկրաինական բանակը վերազինելու համար»։

Երկուշաբթի օրը ավելի վաղ Թրամփը գրառում էր արել Truth Social-ում՝ կոչ անելով Կիևին հրաժարվել Ղրիմը վերադարձնելու ջանքերից և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր հայտից։

Եվրոպական մտահոգություններ

Զելենսկին X-ում պատասխանել էր, որ «Ռուսաստանը կարող է խաղաղության պարտադրվել միայն ուժի միջոցով, և նախագահ Թրամփն ունի այդ ուժը»։

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումից հետո, ասաց, որ «սրանք վճռորոշ օրեր են Ուկրաինայի համար» և կասկած է հայտնել այն մասին, թե «արդյոք Պուտինը կունենա՞ համարձակություն գալ գագաթնաժողովի՝ Զելենսկու ներկայությամբ»։

Մերցը ողջունեց Թրամփի հայտարարությունը Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ՝ ասելով, որ բանակցություններից սպասելիքները «ոչ միայն արդարացան, այլև գերազանցվեցին» և ընդգծեց, որ «ամբողջ Եվրոպան պետք է մասնակցի Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներին»։

