Թուրքիայի ազգային ավիաընկերություն «Թուրքական ավիաուղիներ»-ը հայտարարել է, որ համաձայնագրով նրանք նպատակ ունեն ընդլայնել իրենց գլոբալ ցանցը և ամրապնդել Թուրքիայի և Իսպանիայի միջև զբոսաշրջային կապերը։
August 20, 2025

«Թուրքական ավիաուղիներ» (THY) ավիաընկերությունը հայտարարել է, որ ընդունվել է իսպանական Air Europa ավիաընկերությունում 349 միլիոն դոլար ներդնելու իր առաջարկը։ Այս քայլը նշանակալի քայլ է Թուրքիայի ազգային ավիափոխադրողի համաշխարհային ներկայությունը ընդլայնելու գործում։

«Այս առումով մեզ տեղեկացվել է, որ մեր ընկերության կողմից ներկայացված պարտադիր առաջարկը ընդունվել է Air Europa-ի կողմից, և գործընթացը այժմ անցել է գործարքի փաստաթղթերի պատրաստման և փակման հետ կապված պաշտոնական ընթացակարգերի մեկնարկի փուլին»,- նշված է Թուրքական ավիաուղիների հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է Թուրքիայի Հանրային բացահայտման հարթակում (KAP)։

Գնումը ներառում է 300 միլիոն եվրոյի ներդրում, որի մեծ մասը կատարվելու է կապիտալի ավելացման միջոցով։ Փակման փուլում տեխնիկական և ֆինանսական ճշգրտումները կորոշեն գնվող փոքրամասնության բաժնեմասերի ճշգրիտ տոկոսը։

Թուրքական ավիաուղիները նշել են, որ այս քայլը իրենց ռազմավարության մասն է՝ ամրապնդելու իրենց դիրքերը համաշխարհային ավիացիայի ոլորտում, բացելու նոր զբոսաշրջային շուկաներ Լատինական Ամերիկայում և ավելացնելու ուղևորների ու բեռնափոխադրումների հոսքը Իսպանիայի և Թուրքիայի միջև։

Ընկերությունը նշել է, որ կապի բարելավումը ոչ միայն կուժեղացնի երկկողմ կապերը, այլև տնտեսական ներդրում կունենա՝ ավելի շատ զբոսաշրջիկներ գրավելով դեպի Թուրքիա։

Այս գործարքը արտացոլում է թուրքական ազգային ավիափոխադրողի շարունակական ջանքերը՝ ընդլայնելու իր ազդեցությունը համաշխարհային ավիացիայի ոլորտում ռազմավարական գործընկերությունների միջոցով։

Մադրիդում տեղակայված Air Europa-ն, որը կարևոր դեր է խաղում տրանսատլանտյան երթուղիներում, Թուրքական ավիաուղիներին ապահովում է ավելի ուժեղ մուտք դեպի Լատինական Ամերիկա՝ շուկա, որտեղ պահանջարկը շարունակաբար աճում է։

«Գործընթացը նախատեսվում է ավարտել մոտավորապես վեցից տասներկու ամսվա ընթացքում՝ համապատասխան կարգավորող մարմիններից անհրաժեշտ թույլտվություններն ու հաստատումները ստանալուց հետո»,- հավելել են Թուրքական ավիաուղիները։

Air Europa-ն, որը Globalia-ի դուստր ընկերությունն է, միջազգային ներդրումներ է փնտրում՝ իր ֆինանսական կայունությունը ապահովելու և Եվրոպայում ու Լատինական Ամերիկայում շուկայական մասնաբաժինը մեծացնելու համար։

Թուրքական ավիաուղիների համար այս ներդրումը ներկայացնում է ոչ միայն ֆինանսական շահաբաժին, այլև ռազմավարական հնարավորություն՝ իր ցանցը դիվերսիֆիկացնելու համար։

Ավիացիայի վերլուծաբանները նշում են, որ այս ներդրումը ընդգծում է Թուրքիայի ջանքերը՝ իրեն դիրքավորելու որպես կենտրոնական հանգույց, որը կապում է Եվրոպան, Ասիան, Աֆրիկան և Լատինական Ամերիկան։

Ստամբուլի օդանավակայանը, որը ավիաընկերության հիմնական հանգույցն է, արդեն Եվրոպայի ամենածանրաբեռնված օդանավակայաններից մեկն է։

