ԱՄՆ Տեխաս նահանգում գտնվող աճուրդային տունը վաճառել է բասկետբոլի լեգենդներ Մայքլ Ջորդանի և Քոբի Բրայանտի պատկերող քարտը՝ համաշխարհային ռեկորդային $12.932 միլիոնով՝ դարձնելով այն երբևէ վաճառված ամենաթանկ սպորտային քարտը։
Դալլասի Heritage Auctions աճուրդային տունը կիրակի օրը հայտարարեց ԱՄՆ սոցիալական մեդիայի X հարթակում, որ 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs քարտը ռեկորդ է սահմանել շաբաթ օրը կայացած Summer Platinum Night Sports աճուրդի ընթացքում։
«2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Michael Jordan & Kobe Bryant #DL-KM ստորագրված քարտի համար հայտերը բարձրացան, ինչպես քարտում պատկերված խաղացողները, մինչև հասան $12,932,000-ի», - նշեցին աճուրդային տանը։
Քարտը եզակի է, քանի որ ներառում է երկու լեգենդար բասկետբոլիստների դիմանկարները, ստորագրությունները և NBA մարզաշապիկների լոգոների կտորներ։ Այն միակ քարտն է, որը ներկայացնում է Ջորդանին և Բրայանտին միասին, ընդ որում՝ Ջորդանի մարզաշապիկի կտորը հատուկ ոսկե տարբերակ է։
Այս գործարքը գերազանցեց նախորդ NBA քարտի ռեկորդը՝ $5.2 միլիոն, ավելի քան կրկնակի, և նեղորեն գերազանցեց 1952 թվականի Topps Mickey Mantle քարտի ռեկորդը, որը 2022 թվականին վաճառվել էր $12.6 միլիոնով։
Ջորդան-Բրայանտ հավաքածուն այժմ զբաղեցնում է պատմության մեջ երկրորդ ամենաթանկ սպորտային հուշանվերի դիրքը՝ զիջելով միայն Բեյբ Ռութի 1932 թվականի Համաշխարհային Սերիայի մարզաշապիկին, որը 2024 թվականին վաճառվել էր $24.12 միլիոնով։
Գնորդի անունը չի հրապարակվել։
Ջորդանը հաճախ համարվում է NBA-ի պատմության լավագույն խաղացողը՝ վեց չեմպիոնական տիտղոսներով, մինչդեռ Բրայանտը, ևս մեկ լեգենդար բասկետբոլիստ, իր կարիերայի ընթացքում նվաճել է հինգ տիտղոս՝ մինչև 2020 թվականի հունվարին ուղղաթիռի վթարի հետևանքով իր վաղաժամ մահը։