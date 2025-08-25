ՍՊՈՐՏ
Ամենաթանկ սպորտային քարտը երբևէ. Ջորդան-Բրայանթի քարտը վաճառվել է 12.9 միլիոն դոլարով
Երկակի ավտոգրաֆ քարտը դարձել է ամենաթանկ վաճառված սպորտային քարտը:
Ջորդանը, որը հաճախ համարվում է NBA-ի լեգենդար խաղացողը՝ ունենալով 6 չեմպիոնական տիտղոս, և Բրայանթը, 5-ակի չեմպիոնը, իրենց ժառանգությունը թողեցին 2020թ.-ի ողբերգական մահից առաջ։ / AP
August 25, 2025

ԱՄՆ Տեխաս նահանգում գտնվող աճուրդային տունը վաճառել է բասկետբոլի լեգենդներ Մայքլ Ջորդանի և Քոբի Բրայանտի պատկերող քարտը՝ համաշխարհային ռեկորդային $12.932 միլիոնով՝ դարձնելով այն երբևէ վաճառված ամենաթանկ սպորտային քարտը։

Դալլասի Heritage Auctions աճուրդային տունը կիրակի օրը հայտարարեց ԱՄՆ սոցիալական մեդիայի X հարթակում, որ 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs քարտը ռեկորդ է սահմանել շաբաթ օրը կայացած Summer Platinum Night Sports աճուրդի ընթացքում։

«2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Michael Jordan & Kobe Bryant #DL-KM ստորագրված քարտի համար հայտերը բարձրացան, ինչպես քարտում պատկերված խաղացողները, մինչև հասան $12,932,000-ի», - նշեցին աճուրդային տանը։

Քարտը եզակի է, քանի որ ներառում է երկու լեգենդար բասկետբոլիստների դիմանկարները, ստորագրությունները և NBA մարզաշապիկների լոգոների կտորներ։ Այն միակ քարտն է, որը ներկայացնում է Ջորդանին և Բրայանտին միասին, ընդ որում՝ Ջորդանի մարզաշապիկի կտորը հատուկ ոսկե տարբերակ է։

Այս գործարքը գերազանցեց նախորդ NBA քարտի ռեկորդը՝ $5.2 միլիոն, ավելի քան կրկնակի, և նեղորեն գերազանցեց 1952 թվականի Topps Mickey Mantle քարտի ռեկորդը, որը 2022 թվականին վաճառվել էր $12.6 միլիոնով։

Ջորդան-Բրայանտ հավաքածուն այժմ զբաղեցնում է պատմության մեջ երկրորդ ամենաթանկ սպորտային հուշանվերի դիրքը՝ զիջելով միայն Բեյբ Ռութի 1932 թվականի Համաշխարհային Սերիայի մարզաշապիկին, որը 2024 թվականին վաճառվել էր $24.12 միլիոնով։

Գնորդի անունը չի հրապարակվել։

Ջորդանը հաճախ համարվում է NBA-ի պատմության լավագույն խաղացողը՝ վեց չեմպիոնական տիտղոսներով, մինչդեռ Բրայանտը, ևս մեկ լեգենդար բասկետբոլիստ, իր կարիերայի ընթացքում նվաճել է հինգ տիտղոս՝ մինչև 2020 թվականի հունվարին ուղղաթիռի վթարի հետևանքով իր վաղաժամ մահը։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
