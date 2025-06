ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ 4-րդ րոպե ընթերցելու Հեռու Իրանի ուշադրությունից, Իսրայելը շարունակում է սպանել և վիրավորել պաղեստինցիներին Գազայում Մինչդեռ վերնագրերը դարձան դեպի Իսրայելի բախումը Իրանի հետ, Գազան շարունակում է արյունահոսել: Կիսվել

The lifeless body of a Palestinian lies among the rubble at the Nuseirat refugee camp in central Gaza on June 15, 2025. / AA