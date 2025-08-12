Ամերիկացի տնտեսագետ և աշխարհաքաղաքագետ Ջեֆրի Սաքսը խիստ քննադատական բաց նամակ է գրել Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարին։ Նա մեղադրում է Իսրայելի ղեկավարությանը Ղազայում «զանգվածային սպանություններ և սով առաջացնելու» մեջ և նշում, որ երկրի ամենամեծ վտանգը բխում է իր սեփական ծայրահեղ քաղաքականությունից։
Օգոստոսի 9-ի թվագրված և TRT World-ին էլեկտրոնային փոստով տրամադրված նամակը հաջորդում է Սաարի կոշտ դիտողություններին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի օգոստոսի 5-ին կայացած հատուկ նիստում: Սաարը նիստ էր հրավիրել՝ կենտրոնանալու Ղազայում պահվող իսրայելցի պատանդների վրա: Իր ելույթում նա մեղադրել է պաղեստինյան դիմադրության ՀԱՄԱՍ խմբավորմանը պատանդներին «սովամահ անելու և տանջելու» մեջ, ինչպես նաև մեղադրել է միջազգային լրատվամիջոցներին և ՄԱԿ-ին՝ Իսրայելի դեմ «ժամանակակից արյան զրպարտություններ» տարածելու մեջ:
Սակայն հանդիպմանը մասնակցած Սաքսը նշել է, որ Սաարի ելույթը ցույց է տվել «անհասկանալիությունը, թե ինչու է գրեթե ամբողջ աշխարհը... սարսափած ձեր կառավարության վարքագծից»։ Սաքսը գրել է, որ Իսրայելի ռազմական արշավը հանգեցրել է ավելի քան 18,500 պաղեստինցի երեխաների մահվան և Ղազան հասցրել սովի եզրին։ «Դուք դատապարտել եք 20 պատանդների սովամահությունը, բայց երբեք չեք հիշատակել Իսրայելի կողմից 2 միլիոն պաղեստինցիների սովամահության մասին», - գրել է Սաքսը։
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բաժանումները
Սաքսի միջամտությունը տեղի է ունենում ՄԱԿ-ում խոր բաժանումների ֆոնին։ Կիրակի օրը հրավիրված արտակարգ նիստում Անվտանգության խորհրդի հինգ մշտական անդամներից չորսը՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան, դատապարտեցին Իսրայելի Անվտանգության կաբինետի որոշումը՝ ամբողջությամբ գրավել Գազայի քաղաքը և ստիպել պաղեստինցիներին տեղահանվել հյուսիսից հարավ։
Միայն ԱՄՆ-ն պաշտպանեց Իսրայելի գործողությունները՝ կրկնելով Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, որ Իսրայելը ունի «ինքնապաշտպանության իրավունք» և մեղադրելով Համասին հրադադարը մերժելու համար։
Ֆրանսիան զգուշացրեց, որ գրավման պլանը «ոչ մի կերպ չի նպաստի Իսրայելի անվտանգությանը», մինչդեռ Չինաստանի ՄԱԿ-ի դեսպան Ֆու Կոնգը հայտարարեց, որ Գազան «պաղեստինյան տարածքի անբաժանելի մասն է» և կոչ արեց Իսրայելին «անմիջապես դադարեցնել այս վտանգավոր քայլը»։
Զիոնիզմի մերժումը
Իր նամակում Սաքսը՝ ինքը հրեա լինելով, վիճարկեց Սաարի հայտարարությունը ՄԱԿ-ում, թե Իսրայելը «հրեա ժողովրդի ինքնիշխան պետությունն է»։
«Սա սխալ է»,- ասաց Սաքսը։ «Իսրայելը իր քաղաքացիների ինքնիշխան պետությունն է։ Ես հրեա եմ և ԱՄՆ-ի քաղաքացի։ Իսրայելը իմ պետությունը չէ և երբեք չի լինի»։
Նա պնդեց, որ հուդայականությունը կրոն և մշակույթ է, ոչ թե ազգություն՝ վկայակոչելով պատմական ռաբբինական ուսմունքները, որոնք արգելում էին զանգվածային վերադարձ Երուսաղեմ, և զգուշացնելով, որ սիոնիզմը «թուլացրել կամ վերջ է դրել բազմաթիվ կենսունակ համայնքների», որոնք խաղաղ ապրել են աշխարհում։
Սաքսը նաև նշեց 1917 թվականի Բալֆուրի հռչակագիրը, որը ճանապարհ հարթեց հրեական հայրենիքի համար, բայց հստակ խոստացավ չվնասել Պաղեստինում ոչ հրեական համայնքների իրավունքները՝ մի բան, որը, ըստ նրա, սիոնիզմը չի պահպանել։
Մշտական օկուպացիայի մեղադրանքներ
Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսորը մեղադրեց Նեթանյահուի կառավարությանը՝ աջ ծայրահեղական դաշնակիցներ Բեզալել Սմոտրիչի և Իթամար Բեն-Գվիրի աջակցությամբ, «ամբողջ Պաղեստինի մշտական օկուպացիա» իրականացնելու, պաղեստինցի ժողովրդին դևականացնելու և ինքնիշխան պաղեստինյան պետության ստեղծումը արգելափակելու մեջ։
Նա հակադրեց Սաարի խոսքերը պաղեստինցի դեսպան Ռիյադ Մանսուրի խոսքերին նույն ՄԱԿ-ի նիստում, ով կոչ արեց վերջ տալ «ապօրինի օկուպացիային» և իրականացնել երկու պետությունների լուծումը՝ համաձայն միջազգային իրավունքի։
«Արդեն 147 երկիր ճանաչում է Պաղեստինի պետությունը, և շատ ավելին շուտով կճանաչեն»,- հիշեցրեց Սաքսը՝ մատնանշելով, որ վերջերս միայն վեց ՄԱԿ-ի անդամ պետություն է դեմ քվեարկել պաղեստինյան ինքնորոշման աջակցող բանաձևին։
Զգուշացում Իսրայելի ղեկավարներին
Սաքսը նշեց, որ Իսրայելի գլոբալ մեկուսացումը այժմ մեղմվում է միայն ԱՄՆ-ի քաղաքական աջակցությամբ՝ հիմնականում, ըստ նրա, քրիստոնյա ավետարանչականների ազդեցությամբ, ովքեր հրեաների վերադարձը Իսրայել տեսնում են որպես աշխարհի վերջի մարգարեության մաս։
ԱՄՆ հասարակական կարծիքը կտրուկ փոխվում է Գազայում Իսրայելի պատերազմի դեմ, և նա զգուշացրեց, որ «բիրտ ուժը կլինի անցողիկ, եթե Իսրայելի ծանր անարդարությունը պաղեստինցի ժողովրդի նկատմամբ շարունակվի»։
«Երկու պետությունների լուծումը ճանապարհն է՝ և միակ ճանապարհը՝ Իսրայելի գոյատևման համար»,- եզրափակեց Սաքսը։ «Իսրայելի գոյատևման մեծագույն սպառնալիքը ոչ թե արաբական ազգերն են, ոչ թե պաղեստինցիները կամ Իրանը, այլ Իսրայելի ծայրահեղական կառավարության քաղաքականությունները»։