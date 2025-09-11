ՆՈՐ ՍԻՐԻԱ
PKK/YPG ահաբեկչական կազմակերպությունը Սիրիայում թիրախավորում է խաղաղ բնակիչներին
Ալ-Քայարիայի հարձակման հետևանքով զոհվել է մեկ քաղաքացիական անձ, իսկ նույն ընտանիքի երկու անդամ վիրավորվել են։ Վիրավորներին տեղափոխել են մոտակա հիվանդանոցներ։
Տerroristական կազմակերպությունը պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան մեկ անգամ։ / Reuters
September 11, 2025

«Սիրիայի դեմոկրատական ​​ուժեր» (SDF) անվան տակ գործող PKK/YPG ահաբեկչական կազմակերպությունը չորեքշաբթի օրը Սիրիայում թիրախավորել է խաղաղ բնակիչներին, որի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, իսկ նույն ընտանիքի երկու անդամ վիրավորվել։

Սիրիական արաբական լրատվական գործակալությունը (SANA) հաղորդել է, որ ՍԴՈՒ-ն ականանետերով թիրախավորել է Հալեպի արևելյան ծայրամասում գտնվող Ալ-Խաֆսա քաղաքի շրջակայքը, ինչպես նաև հարձակվել Մանբիջ գյուղի Ալ-Քայարիա գյուղի տների վրա։

Այս լարվածությունը ի հայտ եկավ մարտի 10-ին Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Շարայի և PKK/YPG ահաբեկչական կազմակերպության ավագ առաջնորդ Ֆերհաթ Աբդի Շահինի միջև ստորագրված համաձայնագրից հետո, որի նպատակն էր Սիրիայի հյուսիս-արևելքում քաղաքացիական և ռազմական հաստատությունները ինտեգրել պետական ​​կառավարման մեջ, հաստատել սիրիական տարածքի միասնությունը և մերժել բաժանման ծրագրերը։

Սակայն կազմակերպությունը մեկ անգամ չէ, որ խախտել է այս համաձայնագիրը։

Սիրիայի կառավարությունը ինտենսիվ ջանքեր է գործադրում երկրում անվտանգությունն ապահովելու համար՝ 2024 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի տապալումից ի վեր, որը 24 տարի իշխանության գլուխ էր։

