Թուրքիան հերքում է Իսրայելի պնդումները, որ Սիրիայում թուրքական զորքերը թիրախավորվել են
Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարությունը զգուշացրել է, որ Իսրայելի «անխոհեմ հարձակումները» կարող են ամբողջ տարածաշրջանը ներքաշել աղետի մեջ, եթե դրանք չկանգնեցվեն։
Նախարարությունը միջազգային հանրությունը կոչ արեց անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել Իսրայելի դեմ։ / User Upload
September 11, 2025

Թուրքիայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարությունը «անհիմն» է որակել այն պնդումները, որ Իսրայելը թիրախավորել է Սիրիայում գտնվող թուրքական զինված ուժերի օբյեկտները՝ ընդգծելով, որ նման պնդումները «չեն արտացոլում իրականությունը»։

Հինգշաբթի օրը նախարարությունը հայտարարություն է տարածել՝ ուշադրությունը սևեռելով Իսրայելի հարվածին Կատարում՝ այն անվանելով ապացույց, որ Թել Ավիվը ահաբեկչությունը դարձրել է «պետական քաղաքականություն՝ սնվելով հակամարտություններից և ընդդիմանալով խաղաղությանը»։

Անկարան հարվածը որակել է որպես «Կատարի ինքնիշխանության բացահայտ խախտում» և հայտարարել. «Մենք լիովին կանգնած ենք Կատարի կողքին այս հարձակման դեմ»։

«Անզգույշ հարձակումներ»

Առաջարկ

Նախարարությունը կոչ է արել միջազգային հանրությանը արագ գործել՝ նախազգուշացնելով, որ եթե Իսրայելը չկանգնեցվի, նրա «անզգույշ հարձակումները» կարող են Մերձավոր Արևելքը քաշել աղետի մեջ։

Իսրայելի օդային հարվածը Դոհայում գտնվող Համասի բանակցային թիմի վրա առաջացրել է դատապարտումների ալիք՝ որպես Կատարի ինքնիշխանության և միջազգային իրավունքի բացահայտ խախտում։

Իսրայելի հարվածի հետևանքով զոհվել է Համասի հինգ անդամ և Կատարի անվտանգության աշխատակից։ Համասը հաստատել է, որ իր ղեկավարությունը փրկվել է հարձակումից։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
