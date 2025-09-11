Թուրքիայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարությունը «անհիմն» է որակել այն պնդումները, որ Իսրայելը թիրախավորել է Սիրիայում գտնվող թուրքական զինված ուժերի օբյեկտները՝ ընդգծելով, որ նման պնդումները «չեն արտացոլում իրականությունը»։
Հինգշաբթի օրը նախարարությունը հայտարարություն է տարածել՝ ուշադրությունը սևեռելով Իսրայելի հարվածին Կատարում՝ այն անվանելով ապացույց, որ Թել Ավիվը ահաբեկչությունը դարձրել է «պետական քաղաքականություն՝ սնվելով հակամարտություններից և ընդդիմանալով խաղաղությանը»։
Անկարան հարվածը որակել է որպես «Կատարի ինքնիշխանության բացահայտ խախտում» և հայտարարել. «Մենք լիովին կանգնած ենք Կատարի կողքին այս հարձակման դեմ»։
«Անզգույշ հարձակումներ»
Նախարարությունը կոչ է արել միջազգային հանրությանը արագ գործել՝ նախազգուշացնելով, որ եթե Իսրայելը չկանգնեցվի, նրա «անզգույշ հարձակումները» կարող են Մերձավոր Արևելքը քաշել աղետի մեջ։
Իսրայելի օդային հարվածը Դոհայում գտնվող Համասի բանակցային թիմի վրա առաջացրել է դատապարտումների ալիք՝ որպես Կատարի ինքնիշխանության և միջազգային իրավունքի բացահայտ խախտում։
Իսրայելի հարվածի հետևանքով զոհվել է Համասի հինգ անդամ և Կատարի անվտանգության աշխատակից։ Համասը հաստատել է, որ իր ղեկավարությունը փրկվել է հարձակումից։