ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Կալլաս․ ԵՄ-ն չի վերադարձնի Ռուսաստանի սառեցված միջոցները մինչև Ուկրաինային փոխհատուցում չտրամադրվի
ԵՄ-ում ռուսական ակտիվները մնում են սառեցված, քանի որ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը շեշտեց, որ Ուկրաինայի համար պետք է վճարվի փոխհատուցում, նախքան միջոցները վերադարձնելը։
Կալլաս․ ԵՄ-ն չի վերադարձնի Ռուսաստանի սառեցված միջոցները մինչև Ուկրաինային փոխհատուցում չտրամադրվի
Lithuania EU / AP
3 سبتمبر 2025

Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը շաբաթ օրը հայտարարեց, որ անհնար է պատկերացնել Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով դաշինքի ներսում սառեցված ռուսական ակտիվների վերադարձը, եթե Մոսկվան չվճարի փոխհատուցումը։

«Մենք չենք կարող պատկերացնել եթե լինի հրադադար կամ խաղաղության համաձայնագիր, որ այդ ակտիվները վերադարձվեն Ռուսաստանին, եթե նրանք չեն վճարել փոխհատուցման համար», - ասաց Կալլասը լրագրողներին Կոպենհագենում ԵՄ ԱԳ նախարարների հանդիպումից առաջ։

ԵՄ-ն հայտնեց, որ մոտ 210 միլիարդ եվրո (245,85 միլիարդ դոլար) ռուսական ակտիվներ սառեցված են դաշինքում՝ Ուկրաինայի ներխուժման համար Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների շրջանակներում։

Ուկրաինան և ԵՄ որոշ երկրներ, այդ թվում՝ Լեհաստանը և Բալթյան երկրները, կոչ են արել ԵՄ-ին բռնագրավել ակտիվները և օգտագործել դրանք Կիևին աջակցելու համար։

Առաջարկ

Սակայն ԵՄ ծանրքաշային տերությունները՝ Ֆրանսիան և Գերմանիան, ինչպես նաև Բելգիան, որը տիրապետում է ակտիվների մեծ մասին, մերժել են նման կոչերը։

Նրանք նշել են, որ ԵՄ-ն ակտիվներից ապագա շահույթ է նախատեսել Ուկրաինային աջակցությունը վերադարձնելու համար և կասկածի տակ են դրել, թե արդյոք կա դրանք բռնագրավելու իրավական հիմք։

Դիվանագետները նշում են, որ բանավեճն այժմ վերածվում է այն բանի, թե ինչպես կարող են օգտագործվել միջոցները, Ուկրաինայում պատերազմի ավարտից հետո։

ՀարաբերականTRT World - Russia enacts law to seize US properties against its frozen assets
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us