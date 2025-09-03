Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը շաբաթ օրը հայտարարեց, որ անհնար է պատկերացնել Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով դաշինքի ներսում սառեցված ռուսական ակտիվների վերադարձը, եթե Մոսկվան չվճարի փոխհատուցումը։
«Մենք չենք կարող պատկերացնել եթե լինի հրադադար կամ խաղաղության համաձայնագիր, որ այդ ակտիվները վերադարձվեն Ռուսաստանին, եթե նրանք չեն վճարել փոխհատուցման համար», - ասաց Կալլասը լրագրողներին Կոպենհագենում ԵՄ ԱԳ նախարարների հանդիպումից առաջ։
ԵՄ-ն հայտնեց, որ մոտ 210 միլիարդ եվրո (245,85 միլիարդ դոլար) ռուսական ակտիվներ սառեցված են դաշինքում՝ Ուկրաինայի ներխուժման համար Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների շրջանակներում։
Ուկրաինան և ԵՄ որոշ երկրներ, այդ թվում՝ Լեհաստանը և Բալթյան երկրները, կոչ են արել ԵՄ-ին բռնագրավել ակտիվները և օգտագործել դրանք Կիևին աջակցելու համար։
Սակայն ԵՄ ծանրքաշային տերությունները՝ Ֆրանսիան և Գերմանիան, ինչպես նաև Բելգիան, որը տիրապետում է ակտիվների մեծ մասին, մերժել են նման կոչերը։
Նրանք նշել են, որ ԵՄ-ն ակտիվներից ապագա շահույթ է նախատեսել Ուկրաինային աջակցությունը վերադարձնելու համար և կասկածի տակ են դրել, թե արդյոք կա դրանք բռնագրավելու իրավական հիմք։
Դիվանագետները նշում են, որ բանավեճն այժմ վերածվում է այն բանի, թե ինչպես կարող են օգտագործվել միջոցները, Ուկրաինայում պատերազմի ավարտից հետո։