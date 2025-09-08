September 8, 2025
Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը կիրակի օրը Բուենոս Այրեսում խոշոր ընտրական պարտություն կրեց, որտեղ նրա կուսակցությունը ձախակողմյան խոշոր պարտություն կրեց նահանգային ընտրություններում, որոնք համարվում էին կառավարության աջակցության փորձություն միջանկյալ ընտրությունների նախօրեին։
Ընտրական հանձնաժողովները հայտարարեցին, որ կենտրոնամետ ձախակողմյան «Fuerza Patria» կոալիցիան հաղթել է ընտրություններում՝ ստանալով ձայների ավելի քան 46 տոկոսը Միլեյի իշխող «La Libertad Avanza»-ի գրեթե 34 տոկոսի դիմաց։
2023 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Միլեյին ընդունել է խնայողության ծրագրեր և կրճատել բյուջեները։
Սա զարգացող պատմություն է և կթարմացվի ավելի մանրամասն տեղեկություններով։
