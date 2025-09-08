ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Արգենտինայի նախագահ Միլեյը մեծ պարտություն է կրել նահանգային ընտրություններում
Քվեարկությունը դիտվում է որպես կառավարության աջակցության փորձություն միջանկյալ ընտրությունների նախօրեին։
Արգենտինայի նախագահ Միլեյը մեծ պարտություն է կրել նահանգային ընտրություններում
APTOPIX Argentina Milei Election / AP
September 8, 2025

Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը կիրակի օրը Բուենոս Այրեսում խոշոր ընտրական պարտություն կրեց, որտեղ նրա կուսակցությունը ձախակողմյան խոշոր պարտություն կրեց նահանգային ընտրություններում, որոնք համարվում էին կառավարության աջակցության փորձություն միջանկյալ ընտրությունների նախօրեին։

Ընտրական հանձնաժողովները հայտարարեցին, որ կենտրոնամետ ձախակողմյան «Fuerza Patria» կոալիցիան հաղթել է ընտրություններում՝ ստանալով ձայների ավելի քան 46 տոկոսը Միլեյի իշխող «La Libertad Avanza»-ի գրեթե 34 տոկոսի դիմաց։

2023 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Միլեյին ընդունել է խնայողության ծրագրեր և կրճատել բյուջեները։

Առաջարկ

Սա զարգացող պատմություն է և կթարմացվի ավելի մանրամասն տեղեկություններով։

ՀարաբերականTRT World - Argentina's Milei escorted to safety after protesters pelted him with stones
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us