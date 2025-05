ՄՇԱԿՈՒՅԹ 3-րդ րոպե ընթերցելու Ստամբուլից մինչև Վաշինգտոն. Օսմանյան արձագանքը Թրամփի սիրելի բառի հետևում Ստամբուլից մինչև Վաշինգտոն. Օսմանյան արձագանքը Թրամփի սիրելի բառի հետևում Նախագահ Թրամփի նախընտրած բառը՝ «սակագին»-ը, օսմանյան արձագանք է պարունակում: Արաբական ծագումից մինչև 16-րդ դարի Ստամբուլի մաքսային քաղաքականություն, սակագինների պատմությունը բացահայտում է, թե ինչպես է համաշխարհային պատմությունը ձևավորում ժամանակակից քաղաքականությունը: Նախագահ Թրամփի նախընտրած բառը՝ «սակագին»-ը, օսմանյան արձագանք է պարունակում: Արաբական ծագումից մինչև 16-րդ դարի Ստամբուլի մաքսային քաղաքականություն, սակագինների պատմությունը բացահայտում է, թե ինչպես է համաշխարհային պատմությունը ձևավորում ժամանակակից քաղաքականությունը: Կիսվել

From Istanbul to Washington: The Ottoman echo behind Trump’s favourite word / TRT World and Agencies