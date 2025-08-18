ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Next Sosyal-ը գերազանցել է 1 միլիոն օգտատերերի
T3 հիմնադրամի ղեկավարությամբ մշակված հարթակը ուշադրության է արժանանում մաքուր և անվտանգ սոցցանց փորձառություն ապահովելու համար։
“Türkiye's most social platform, NSosyal, has surpassed 1 million users." said Selcuk Bayraktar. / AA
August 18, 2025

Թուրքական Next Sosyal սոցցանցը գերազանցել է 1 միլիոն օգտատերերի սահմանը, շաբաթ օրը իր էջում հայտարարել է TEKNOFEST-ի գործադիր խորհրդի և Türkiye Technology Team Foundation-ի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը։

«Թուրքիայի ամենասոցիալական հարթակը՝ NSosyal-ը, գերազանցել է 1 միլիոն օգտատերերի սահմանը», - ասաց Սելջուկ Բայրաքթարը։

Բայրաքթարը հայտարարել է, որ մինչև օգոստոսի 22-ը #NSosyal հարթակում #NSosyalBenim հեշթեգով արված գրառումների համար կանցկացվի խաղարկություն, որտեղ մասնակիցները կարող են շահել մրցանակներ, ինչպիսիք են էլեկտրական հեծանիվը, PlayStation-ը, GoPro-ն, Monster համակարգիչը, պլանշետը, բջջային հեռախոսը, խելացի ժամացույցը և Bluetooth ականջակալները։

Բայրաքթարը նախկինում հայտարարել էր հարթակի բետա տարբերակի թողարկման մասին՝ հուլիսի 4-ին։

T3 հիմնադրամի ղեկավարությամբ մշակված հարթակը ուշադրության է արժանացել մաքուր և անվտանգ սոցցանցի փորձառություն ապահովելու համար։

Next Sosyal-ը վերջերս դարձել է բջջային խանութներում «սոցիալական ցանցեր» կատեգորիայի ամենատարածված անվճարը։

Առաջարկ

Բետա տարբերակի մեկնարկից ի վեր Next Sosyal-ը արագ զարգացել է՝ ունենալով ավելի քան 1 միլիոն օգտատեր, ինչը ցույց է տալիս տեղական տեխնոլոգիաների ներուժը սոցիալական մեդիայի ոլորտում։

Next Sosyal-ը թույլ է տալիս օգտատերերին ազատորեն արտահայտել իրենց մտքերը։

Հարթակը հիմնականում նախատեսված է նորությունների, տեխնոլոգիաների, կենսակերպի և արդիական իրադարձությունների հետ կապված բովանդակության տարածման համար։

Next Sosyal-ը, որը զերծ է սխալ տեղեկատվությունից, հայհոյանքներից, բոտերի հաշիվներից և մանիպուլյատիվ ալգորիթմներից, առանձնանում է իր արհեստական բանականության ինտեգրացիայով։ T3 հիմնադրամի և Baykar-ի համագործակցությամբ մշակված թուրքերեն մեծ լեզվական T3 AI մոդելը խթանում է ներգրավվածությունը՝ արագ արձագանքելով օգտատերերի կողմից պիտակավորված գրառումներին։

Բացի այդ, երիտասարդ ծրագրավորողների կողմից մշակված հավելվածները բարելավում են հարթակի հուսալիությունը՝ այնպիսի գործառույթների միջոցով, ինչպիսին է սխալ տեղեկատվության հայտնաբերումը։

