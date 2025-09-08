ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հնդկաստանը զգուշացնում է, որ Թրամփի 50 տոկոսանոց տուրքերը կարող են կրճատել ՀՆԱ-ն մինչև 0.6 տոկոսով
Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից Հնդկաստանի արտահանման վրա կիրառվող սակագների հնարավոր ազդեցությանը ՀՆԱ-ի վրա, կառավարությունը վստահ է պահպանելու 6.3-6.8 տոկոսանոց ուժեղ աճի կանխատեսումը ֆինանսական տարվա համար, ինչը խթանվում է առաջին եռամսյակի ցուցանիշների ուժեղ արդյունքներով:
Հնդկաստանի գլխավոր տնտեսական խորհրդական Վ. Անանթա Նագեսվարանը ժեստեր է կատարում Նոր Դելիում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ / Reuters
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Հնդկաստանի նկատմամբ 50 տոկոս մաքսատուրքերը կարող են այս տարի նվազեցնել երկրի համախառն ներքին արդյունքը կես տոկոսով, նշել է երկրի գլխավոր տնտեսական խորհրդական Վ. Անանտա Նագեշվարանը Bloomberg TV հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում երկուշաբթի օրը։

«Կախված նրանից, թե որքան ժամանակ դա կշարունակվի այս ֆինանսական տարում, դա կարող է հանգեցնել ՀՆԱ-ի վրա ազդեցության՝ մոտավորապես 0.5 տոկոսից մինչև 0.6 տոկոս», - ասել է նա Bloomberg TV հեռուստաալիքին։

Թրամփը, ով փորձում է միջնորդել Ուկրաինայի հակամարտության ավարտին, հայտարարել է, որ Հնդկաստանի նավթի ներմուծումները նպաստում են Մոսկվայի ռազմական ջանքերի ֆինանսավորմանը, և անցյալ ամիս կրկնապատկել է Հնդկաստանից ներմուծումների մաքսատուրքերը՝ հասցնելով դրանք 50 տոկոսի։

Ֆինանսների նախարար Նիրմալա Սիթհարամանը անցած շաբաթ նշել է, որ աշխարհի երրորդ խոշորագույն նավթ ներմուծող և սպառող երկիրը կշարունակի գնել ռուսական նավթ, քանի որ դա տնտեսապես շահավետ է։

ԱՄՆ-Հնդկաստան երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը 2024 թվականին կազմել է 129 միլիարդ դոլար, որից 45.8 միլիարդ դոլար կազմել է ԱՄՆ-ի առևտրային դեֆիցիտը՝ ըստ ԱՄՆ Բնակչության բյուրոյի տվյալների։

Արտահանողների խմբերը գնահատում են, որ մաքսատուրքերը կարող են ազդել Հնդկաստանի՝ ԱՄՆ-ին ուղղված 87 միլիարդ դոլարի ապրանքային արտահանման մոտ 55 տոկոսի վրա՝ միաժամանակ օգուտ տալով մրցակիցներին, ինչպիսիք են Վիետնամը, Բանգլադեշը և Չինաստանը։

Նագեշվարանը նշել է, որ կպահպանի կառավարության 6.3-6.8 տոկոսի աճի կանխատեսումը ընթացիկ ֆինանսական տարվա համար, որը կավարտվի 2026 թվականի մարտին՝ հղում կատարելով ապրիլ-հունիս եռամսյակի 7.8 տոկոսի աճին, ինչը վերջին մեկ տարվա ամենաարագն է։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
