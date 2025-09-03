Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը երեքշաբթի օրը Պեկինում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին դիմավորեց որպես «հին ընկերոջ», երբ երկու առաջնորդները մեկնարկեցին բանակցությունների նոր փուլը, որը տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգների հետ լարվածության աճի ֆոնին։
Դիմելով Սի Ցզինպինին որպես «սիրելի ընկեր», Պուտինը երեքշաբթի օրը ասաց, որ Մոսկվայի և Պեկինի հարաբերությունները գտնվում են «աննախադեպ մակարդակի» վրա։
Պաշտոնական հանդիպումից հետո երկու առաջնորդները շարունակեցին զրույցը թեյի շուրջ՝ իրենց գլխավոր օգնականների հետ՝ ընդգծելով անձնական հարաբերություններին տրվող կարևորությունը։
Բանակցությունները տեղի են ունեցել երկուշաբթի օրը Տյանցզինում կայացած Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթնաժողովից հետո, որտեղ Սին Ցզինպինը և Պուտինը հանդիպել են Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի և տարածաշրջանային այլ առաջնորդների հետ։
Չորեքշաբթի օրը Սին նախատեսում է նախագահել Պեկինում անցկացվող խոշոր ռազմական շքերթը՝ նվիրված Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակին։
«Մենք միշտ միասին էինք այն ժամանակ, և միասին ենք մնում հիմա», - ասել է Պուտինը՝ հիշեցնելով Չինաստանի նկատմամբ Ճապոնիայի պատերազմի ժամանակ Խորհրդային Միության աջակցությունը։
Առևտրային լարվածություն ԱՄՆ-ի հետ
Պեկինը պնդում է, որ Ուկրաինայի պատերազմի հարցում չեզոք դիրքորոշում ունի, սակայն դարձել է Մոսկվայի տնտեսական փրկօղակը՝ շարունակելով առևտրային հոսքերը՝ չնայած արևմտյան պատժամիջոցներին։
ԱՄՆ պաշտոնյաները մեղադրել են որոշ չինական ընկերություններին՝ Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությանը աջակցելու մեջ։
ՇՀԿ գագաթնաժողովը նաև ընդգծել է փոխվող դաշինքները. ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Հնդկաստանի նկատմամբ մաքսային տուրքերը մոտեցրել են Նյու Դելիին Մոսկվայի և Պեկինի հետ, թեև Մոդին հրաժարվել է մասնակցել Չինաստանի շքերթին։
Նրանց երկկողմ հանդիպումից առաջ Սին և Պուտինը եռակողմ հանդիպում են անցկացրել Մոնղոլիայի նախագահ Խուրելսուխ Ուխնայի հետ, որի երկիրը ռազմավարական դիրք ունի Չինաստանի և Ռուսաստանի միջև։
Պուտինը նշել է, որ երեք երկրները «լավ հարևաններ» են՝ ընդհանուր շահերով։
Մոնղոլիան միջազգային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 2024 թվականին, երբ անտեսեց Պուտինին ձերբակալելու կոչերը՝ Միջազգային քրեական դատարանի հրամանով նրա պետական այցի ժամանակ։