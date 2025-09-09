ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Սի Ցզինպին. Չինաստանը պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Հյուսիսային Կորեայի հետ
Հյուսիսային Կորեայի հիմնադրման 77-ամյակի առթիվ Կիմ Չեն Ընին ուղղված ուղերձում Չինաստանի նախագահը խոստացել է «բարելավել ռազմավարական հաղորդակցությունը»։
North Korean leader Kim Jong Un and Chinese President Xi Jinping meet in Beijing / Reuters
September 9, 2025

Չինաստանը պատրաստ է խորացնել ռազմավարական հաղորդակցությունը Հյուսիսային Կորեայի հետ՝ հիմնադրման 77-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձում ասաց Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընին, հաղորդում են չինական պետական ​​լրատվամիջոցները։

Չինաստանը պատրաստ է պահպանել սերտ համագործակցությունը Հյուսիսային Կորեայի հետ՝ տարածաշրջանային և համաշխարհային խաղաղության և զարգացման համար։

Սի Ցզինպինը նշեց, որ Պեկինը պատրաստ է «խորացնել ռազմավարական հաղորդակցությունը, պահպանել սերտ փոխանակումները և համագործակցությունը Կորեայի Ժողովրդա-Դեմոկրատական ​​Հանրապետության (ԿԺԴՀ) հետ և միավորել ջանքերը՝ Չինաստան-ԿԺԴՀ բարեկամությունը խթանելու համար», հաղորդում է պետական ​​լրատվական գործակալությունը։

Սի Ցզինպինը նշեց երկու երկրների «սոցիալիստական ​​գործը» և կոչ է արել երկու կողմերին ավելի մեծ ներդրում ունենալ տարածաշրջանում և աշխարհում «խաղաղության և զարգացման» գործում։

Դիվանագիտական ​​կապեր

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին Կորեական թերակղզու ճապոնական տիրապետությունից ազատագրումից հետո հյուսիսային մասում հաստատվեց կոմունիստական ​​ռեժիմ։

Առաջարկ

1948 թվականի օգոստոսին ընտրվեց նոր Գերագույն ժողովրդական ժողով, իսկ սեպտեմբերի 3-ին հրապարակվեց նոր սահմանադրություն։

ԿԺԴՀ-ն պաշտոնապես հռչակվեց 1948 թվականի սեպտեմբերի 9-ին, իսկ Կիմ Իր Սենը դարձավ նրա առաջին վարչապետը։

Այս տարի երկու երկրները նշում են դիվանագիտական ​​հարաբերությունների 76-ամյակը։

Կիմը անցյալ շաբաթ իր հատուկ գնացքով մեկնեց Պեկին՝ Սիի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ միասին մասնակցելու չինական մեծ զորահանդեսին։

Կիմը խոստացավ կայուն զարգացնել կապերը Չինաստանի հետ անցյալ հինգշաբթի Պեկինում Սիի հետ գագաթնաժողովի ժամանակ, որը տեղի ունեցավ Չինաստանի ամենամեծ զորահանդեսից մեկ օր անց։

