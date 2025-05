Լրատվական կազմակերպությունները և հրատարակիչները կանգնած են դժվար ընտրության առաջ՝ կա՛մ համագործակցել AI ընկերությունների հետ, կա՛մ վտանգի ենթարկել նրանց բովանդակությունը AI ընկերությունների կողմից այլ միջոցներով:

Մերդոկի ընտանիքի բազմազգ մեդիա ընկերությունը News Corp-ը դարձել է վերջին ընկերությունը, որը գործարք է կնքել OpenAI-ի հետ՝ թույլ տալով նրան ցուցադրել նորությունների բովանդակությունը՝ ի պատասխան օգտատերերի հարցերին ChatGPT-ում:

Գործարքը հնարավորություն է տալիս ChatGPT-ին և այլ AI գործիքներին, ինչպիսիք են Sora-ն՝ արհեստական ​​ինտելեկտի մոդել, որը կարող է ստեղծել իրատեսական և կրեատիվ տեսահոլովակներ՝ տեքստային հրահանգներով, մուտք ունենալ դեպի ընթացիկ և արխիվացված բովանդակություն News Corp-ի հիմնական հրապարակումներից:

Ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ լրագրության փոխանակումը AI ընկերությունների և տեխնոլոգիական հսկաների հետ նորությունների ապագայի համար:

«Այս գործարքը, անշուշտ, թույլ է տալիս News Corp-ին եկամուտներ ստեղծել՝ օգտագործելով իր բովանդակությունը՝ AI մոդելներ վարժեցնելու համար, սակայն այն գումարը, որը OpenAI-ն վճարում է այս գործարքի շրջանակներում, տվյալների արժեքի համեմատ այնքան էլ բարձր չէ», - TRT World of OpenAI-ի վերջին գործընկերությանն ասել է Սիդնեյի համալսարանի թվային հաղորդակցության և մշակույթի պրոֆեսոր Թերի Ֆլյուն:

«OpenAI-ի և Google-ի նման այլ ընկերությունների համար առաջին պլան է մղվում օրինականորեն վստահելի տվյալների հասանելիության հարցը և ավելի հասուն բիզնես մոդելի անհրաժեշտությունը»:

Ընկերություններից ոչ մեկը չի հրապարակել OpenAI-ի վերջին գործարքի ֆինանսական մանրամասները, սակայն ըստ Wall Street Journal-ի, որը պատկանում է News Corp-ին, գործարքը կարող է գերազանցել 250 միլիոն դոլարը հինգ տարվա ընթացքում և ներառել կանխիկ փոխհատուցում և վարկ AI տեխնոլոգիայի օգտագործման համար:

News Corp-ին է պատկանում նաև MarketWatch-ը և New York Post-ը ԱՄՆ-ում; The Daily Telegraph-ը, news.com.au-ն և The Australian-ը Ավստրալիայում; Նրան են պատկանում նաև The Sun-ը, The Sunday Times-ը և The Times-ը Միացյալ Թագավորությունում:

Անցյալ շաբաթ հայտարարված բազմամյա գործարքը հետևում է AI ընկերության ապրիլի 29-ին բովանդակության լիցենզավորման համաձայնագրին Լոնդոնում գործող Financial Times-ի հետ՝ իր AI ուսուցման զարգացման համար: Այլ հրատարակիչներ, այդ թվում՝ Աքսել Սփրինգերի՝ Politico-ի մայր ընկերությունը, Associated Press-ը, իսպանական Prisa Media-ն և ֆրանսիական Le Monde-ը, նման գործարքներ են կնքել:

«Լուրը մաքուր ոսկի է արհեստական ​​ինտելեկտի ընկերության համար», - TRT World-ին ասել է Կոլումբիայի համալսարանի Ժուռնալիստիկայի դպրոցի տվյալների լրագրության պրոֆեսոր Ջոնաթան Սոման: «Դա գրված է մարդկանց կողմից, այն ավելի նոր է, քան չաթ-բոթերի հաքերները, և դա այն բաներից մեկն է, որոնց օգտատերերը ցանկանում են իմանալ: Եթե լրատվական կազմակերպությունները պատրաստվում են վաճառել նման արժեքավոր ապրանք, նրանք պետք է շատ բարձր գներ սահմանեն»:

Սոման չի կարծում, որ արհեստական ​​ինտելեկտը կփոխարինի լրագրությանը. փոխարենը, ասում է նա, դա կլինի «լրագրության կողմում խրված մակաբույծ»։

«Առանց լրագրողների ընթացիկ հարցերի չաթ-բոտերը գրելու, հրապարակելու, պատասխանելու ոչինչ չէին ունենա», - ասում է Սոման:

«Հարցն այն է, թե արդյոք այս համագործակցությունը լրատվական կազմակերպություններին կապահովի օրիգինալ լրագրություն պատրաստելու համար պահանջվող ջանքերին, չեմ կարծում, որ News Corp-ը և այլ լրատվական կազմակերպությունները գիտեն, թե որքան արժեքավոր է իրենց բովանդակությունը, և ես չեմ կարծում, որ OpenAI-ն ցանկանում է վճարել այդ բովանդակության արժեքավորության համար», - ասում է նա:

Բազմաթիվ ընկերություններ, այդ թվում՝ New York Times-ը և Chicago Tribune-ը, դատական ​​հայցեր են ներկայացրել OpenAI-ի և Microsoft-ի դեմ՝ իրենց հոդվածները AI ուսուցման համար օգտագործելու համար:

AI գործիքները, ինչպիսիք են ChatGPT-ը, Microsoft-ի Copilot-ը և Google-ի Gemini-ն, վերլուծում են մեծ քանակությամբ ինտերնետ տեքստեր՝ օգտագործելով մեծ լեզվական մոդելներ (LLM) և գուշակում են հաջորդ բառը նախադասության մեջ՝ տալով նրանց մարդկային խոսքն ու գրելը նմանակելու ունակություն:

Մեդիա և լրագրության հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Մարիուս Դրագոմիրը, որը մեդիա հետազոտությունների և քաղաքականության անկախ վերլուծական կենտրոն է, նշում է AI ընկերությունների հետ համագործակցող հրատարակիչների համար կանոնակարգման կարևորությունը: Թեև նման համագործակցությունները կարող են բերել առևտրային օգուտներ, ոչ բոլոր բովանդակությունն է համապատասխանում որակի և ճշգրտության բարձր չափանիշներին:

Դրագոմիրը TRT World-ին ասաց, որ կան զգալի անհավասարություններ, որոնք սահմանում են մեդիա հատվածը, և որ դա կարող է հանգեցնել ավելի կողմնակալ լուրերի տարածմանը որոշ լրատվամիջոցների շուկաներում, որոնք «ծառայում են իրենց սեփականատերերի շահերին»: Մինչ ոմանք մեծ իշխանություն ունեն, մյուսները վերահսկվում են կառավարության կողմից աջակցվող լրատվամիջոցների կողմից տարածվող քարոզչությամբ և ապատեղեկատվությամբ, ասում է նա:

«News Corp»-ի դեպքում որոշ լրատվամիջոցներ հայտնի են իրենց տաբլոիդային և ցածր մակարդակի բովանդակությամբ, որը միշտ չէ, որ ճշգրիտ է, ուստի հարց է առաջանում. Դրագոմիրը հարցնում է.

Չաթ-բոտերը նաև հակված են հալյուցինացիաների և խմբագրական սխալների, ասում է Սոման՝ Կոլումբիայի համալսարանի ժուռնալիստիկայի դպրոցի պրոֆեսորը:

«Արհեստական ​​ինտելեկտի համար հեշտ է վերցնել հոդվածը և տալ այն բոլորովին սխալ ամփոփում. պարզապես նայեք Google-ի գեներատիվ որոնման արդյունքներով տեղի ունեցած աղետին», - ասում է նա:

OpenAI-ի և News Corp-ի միջև համագործակցությունը «շրջադարձային է», ասում է Փիթ Պաչալը, Media CoPilot-ի հիմնադիրը:

«Երբ Դեկտեմբերին New York Times-ը հեղինակային իրավունքի խախտման հայց ներկայացրեց OpenAI-ի դեմ, նորությունների ապագան անորոշ էր», - ասում է Պաչալը, «Բայց հաշվի առնելով գործարքները խոշոր հրատարակիչների հետ, ինչպիսիք են AP-ն և Axel Springer-ը, և վերջին գործարքը News Corp-ի հետ, ես կարծում եմ, որ բովանդակության գործարքներն ապագայում կլինեն նորմ»:

«Նյու Յորք Թայմսը իր գործի համար մի քանի փոքր դաշնակիցներ է գտել, բայց ոչ շատ: Բայց Թայմսի օգտին որոշում կայացնելը կարող է փոխել ամբողջ պատկերը»,- ասում է նա:

«Ռազմավարական առումով այս գործարքները իմաստ ունեն, քանի որ հրատարակիչները կարող են կարճաժամկետ կտրվածքով ստանալ իրենց անհրաժեշտ եկամուտը, բայց երկարաժամկետ հեռանկարում դրանք կարող են սխալ լինել, քանի որ նրանք թույլ են տալիս AI ընկերություններին «տիրանալ հաճախորդների հետ հարաբերություններին իրենց AI-ի կարճ ժամանակում», - ասում է նա:

Ըստ Պաչալի, Google-ը «խոշոր խաղացող է դրա հրատապության մեջ»: Հրատարակիչները կկորցնեն տրաֆիկը, քանի որ AI-ի կողմից ստեղծված ամփոփագրերը դառնում են նորմ որոնողական համակարգի վերևում, ասում է տեխնոլոգիական ընկերությունը:

«Google-ի հետ բովանդակության վերաբերյալ ոչ մի պայմանավորվածություն չի լինի», - բացատրում է Պաչալը, «որովհետև Google-ը, ճիշտ կամ սխալ, AI-ի ամփոփագրերը տեսնում է որպես վեբ սողալու երկարացում, որը նա անում է տարիներ շարունակ»:

Նա նաև ասում է. «OpenAI-ի հետ գործարքներից ամենամեծ առավելությունն այն է, որ հրատարակիչները կխրախուսվեն աջակցել OpenAI-ին AI որոնման ապագայի համար պայքարում, քանի որ եթե Google-ը հաղթի, այդ ամբողջ գումարը արագ կչորանա»:

Սա կարող է անհանգստություն առաջացնել նորությունների ապագայի վերաբերյալ, եթե միջին օգտատերերն ավելի շատ ապավինեն մեծ տեխնոլոգիական չաթ-բոտերին, որոնք ուղղակիորեն արձագանքում են մարդկային հարցումներին, այլ ոչ թե մարդկային լրագրողների և մեդիա ընկերություններին:

Բրիտանական Կոլումբիայի համալսարանի լրագրության դպրոցի Ալֆրեդ Հերմիդան ասում է, որ լրատվական կայքերը կարող են կորցնել պատահական այցելուներին, ովքեր ցանկանում են արագ թարմացումներ ստանալ, ինչը երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է հանգեցնել տրաֆիկի կորստի:

«Նրանք եկամտի արժեքավոր աղբյուր են լրատվական հրատարակիչների համար, բայց դրանք կարող են վնասել երկարաժամկետ հեռանկարում, քանի որ AI համակարգերը կարող են վերապատրաստվել լրագրողական բովանդակության վրա», - ասում է Հերմիդան՝ հավելելով, որ News Corp-ի հետ համաձայնագրերը կարևոր են OpenAI-ի համար, քանի որ դրանք AI ընկերությանը տրամադրում են ուսումնական նյութի շարունակական աղբյուր:

«Անհասկանալի է, թե ինչ կլինի լրատվական լրատվամիջոցների հետ, եթե ChatGPT-ի նման համակարգերը սովորեն բավական լավ լրատվական հաղորդումներ պատրաստել»:

Համագործակցությունը կարող է ընդլայնել News Corp-ի լսարանը՝ ներառելով մարդկանց, ովքեր սովորաբար չեն դիտում լրատվական միջոցները: Բայց Հերմիդան ասում է, որ պարզ չէ, թե արդյոք դա կբարձրացնի ապրանքանիշերի ընթերցողների թիվը:

«Սոցիալական մեդիայի ապացույցները ցույց են տալիս, որ նորություններ փնտրող մարդիկ հավատարմություն չեն ցուցաբերում բրենդների նկատմամբ, երբ դրանք սահմանվում են որպես միջնորդներ, օրինակ՝ Facebook-ը», - ասում է Հերմիդան՝ նկարագրելով լրատվական կազմակերպությունների և AI ընկերությունների միջև գործարքները որպես «երկսայրի սուր»:

«Ռիսկը կայանում է նրանում, որ լրատվական հրատարակիչներն ավելի մեծ կախվածություն կունենան արհեստական ​​ինտելեկտի ընկերություններից, քան Facebook-ից», - ասում է Հերմիդան:

Այս ամփոփագրերի որակը և AI-ի կողմից ստեղծված նորությունների հարցումների օգտատերերի ընդհանուր փորձը կորոշեն, թե արդյոք դրանք կդառնան մարդկանց համար տեղեկատվություն ստանալու հիմնական աղբյուրը:

Էրիկ Բորրան Ամստերդամի համալսարանից ասում է, որ օգտատերերը պետք է պատրաստ լինեն նորությունների բովանդակություն մուտք գործելու և սպառելու ձևափոխման:

«Օգտատերերը, հավանաբար, չեն սեղմի հրատարակիչների կայքերը», - ասաց Բորրան, «Հրատարակիչների համար ավելի դժվար կլինի «հետևել» այն նորություններին, որոնք հայտնի են, և նրանք այլևս չեն կարողանա գովազդել դրանց վրա (սովորաբար ավելի շատ ակնաբուժություն նշանակում է ավելի շատ գումար):

«Հնարավոր է նաև անհատական ​​բաժանորդագրությունների կրճատում լինի»,- ասում է նա։

