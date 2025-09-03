ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Բելգիան հայտարարում է Իսրայելի դեմ պատժամիջոցների մասին, վերահաստատում է Պաղեստինի ճանաչման հարցը
Իշխանությունները կսահմանափակեն հյուպատոսական ծառայությունները անօրինական բնակավայրերում բնակվող քաղաքացիների համար և կուսումնասիրեն այնտեղ բնակվող իսրայելցիներին D տիպի երկարաժամկետ վիզաներ տրամադրելը մերժելու եղանակները։
Բելգիան հայտարարում է Իսրայելի դեմ պատժամիջոցների մասին, վերահաստատում է Պաղեստինի ճանաչման հարցը
Belgium is following the steps of France, the UK, Canada and Australia, who previously said they would recognise Palestine at the upcoming UNGA. / AP
September 3, 2025

Բելգիան հայտարարել է Իսրայելի դեմ ուղղված լայնածավալ միջոցառումների մասին՝ Ղազայում իրականացված ցեղասպանության համար, ներառյալ պատժամիջոցները, զենքի ընդլայնված էմբարգոն և օկուպացված տարածքներում Իսրայելի անօրինական բնակավայրերում արտադրված ապրանքների և ծառայությունների ներմուծման արգելքը։

Նախարարների սահմանափակ խորհրդի կողմից ընդունված համաձայնագիրը նպատակ ունի մեծացնել ճնշումը Իսրայելի վրա՝ միաժամանակ լուծելով այն, ինչը պաշտոնյաները բնութագրում են որպես «մարդասիրական ողբերգություն Պաղեստինում»։

Իսրայելի ծայրահեղ աջ նախարարներ Իտամար Բեն-Գվիրը և Բեզալել Սմոտրիչը, ինչպես նաև Համասի քաղաքական և ռազմական ղեկավարությունը Բելգիայում կհայտարարվեն որպես անցանկալի անձ։ Նրանց անունները կավելացվեն Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում (SIS):

Բելգիայի իշխանությունները նաև կսահմանափակեն անօրինական բնակավայրերում բնակվող քաղաքացիների համար հյուպատոսական ծառայությունները և կուսումնասիրեն այնտեղ բնակվող իսրայելցիներին D տիպի երկարաժամկետ վիզաներ չտրամադրելու եղանակները։

Բելգիայի դաշնային դատախազությունը նաև կհանձնարարվի հետապնդել Բելգիայի այն քաղաքացիներին, որոնք մեղադրվում են Իսրայելում կամ օկուպացված պաղեստինյան տարածքներում միջազգային մարդասիրական իրավունքի լուրջ խախտումների մեջ։

Կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել Իսրայել զենքի արտահանման և տարանցման գործող արգելքը ընդլայնելու ուղղությամբ՝ ներառելով բոլոր ռազմական ապրանքները և կրկնակի նշանակության ապրանքները, ինչպես նաև լոբբինգ իրականացնելու Եվրոպական Միության մոտ՝ լիակատար էմբարգո սահմանելու համար։

Թագավորական հրամանագիրը նաև կարգելի Իսրայելի անօրինական բնակավայրերում արտադրված ապրանքների ներմուծումը՝ կրկնելով Իռլանդիայի և Սլովենիայի կողմից արդեն ձեռնարկված միջոցառումները։

Կառավարությունը հայտարարել է, որ կմերժի Իսրայելի ռազմական թռիչքների հարցումները շարունակվող կոտորածի ընթացքում և կնվազեցնի կախվածությունը Իսրայելի պաշտպանական սարքավորումներից։

Առաջարկ
ՀարաբերականTRT World - Belgium to recognise Palestinian state at UN General Assembly

Պաղեստինի ճանաչումը

Բելգիան նաև վերահաստատեց իր աջակցությունը երկու պետությունների լուծմանը և հայտարարեց Նյու Յորքի հռչակագրին Ֆրանսիայի և Սաուդյան Արաբիայի հետ միասին միանալու ծրագրերի մասին՝ ազդարարելով Պաղեստինի պետության ճանաչումը։

Կառավարությունը հայտարարեց, որ պաշտոնական ճանաչումը կլինի, երբ բոլոր պատանդները ազատ արձակվեն, և Համասի նման խմբավորումները բացառվեն Պաղեստինի կառավարումից։

Եվրոպական մակարդակով Բելգիան կպնդի Իսրայելի հետ առևտրային, հետազոտական ​​և ավիացիոն համաձայնագրերի կասեցման, ինչպես նաև ԵՄ տեխնիկական ծրագրերի միջոցով համագործակցության դադարեցման վրա։

Բրյուսելը նաև կոչ է անում ԵՄ-ին աջակցել բնակավայրերի արտադրանքի արգելքին, համաձայն Միջազգային դատարանի 2024 թվականի հուլիսին հրապարակված կարծիքի։

Բելգիան հետևում է Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի և Ավստրալիայի քայլերին, որոնք նախկինում հայտարարել էին, որ կճանաչեն Պաղեստինը ՄԱԿ-ի առաջիկա Գլխավոր ասամբլեայում։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us