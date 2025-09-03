Բելգիան հայտարարել է Իսրայելի դեմ ուղղված լայնածավալ միջոցառումների մասին՝ Ղազայում իրականացված ցեղասպանության համար, ներառյալ պատժամիջոցները, զենքի ընդլայնված էմբարգոն և օկուպացված տարածքներում Իսրայելի անօրինական բնակավայրերում արտադրված ապրանքների և ծառայությունների ներմուծման արգելքը։
Նախարարների սահմանափակ խորհրդի կողմից ընդունված համաձայնագիրը նպատակ ունի մեծացնել ճնշումը Իսրայելի վրա՝ միաժամանակ լուծելով այն, ինչը պաշտոնյաները բնութագրում են որպես «մարդասիրական ողբերգություն Պաղեստինում»։
Իսրայելի ծայրահեղ աջ նախարարներ Իտամար Բեն-Գվիրը և Բեզալել Սմոտրիչը, ինչպես նաև Համասի քաղաքական և ռազմական ղեկավարությունը Բելգիայում կհայտարարվեն որպես անցանկալի անձ։ Նրանց անունները կավելացվեն Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում (SIS):
Բելգիայի իշխանությունները նաև կսահմանափակեն անօրինական բնակավայրերում բնակվող քաղաքացիների համար հյուպատոսական ծառայությունները և կուսումնասիրեն այնտեղ բնակվող իսրայելցիներին D տիպի երկարաժամկետ վիզաներ չտրամադրելու եղանակները։
Բելգիայի դաշնային դատախազությունը նաև կհանձնարարվի հետապնդել Բելգիայի այն քաղաքացիներին, որոնք մեղադրվում են Իսրայելում կամ օկուպացված պաղեստինյան տարածքներում միջազգային մարդասիրական իրավունքի լուրջ խախտումների մեջ։
Կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել Իսրայել զենքի արտահանման և տարանցման գործող արգելքը ընդլայնելու ուղղությամբ՝ ներառելով բոլոր ռազմական ապրանքները և կրկնակի նշանակության ապրանքները, ինչպես նաև լոբբինգ իրականացնելու Եվրոպական Միության մոտ՝ լիակատար էմբարգո սահմանելու համար։
Թագավորական հրամանագիրը նաև կարգելի Իսրայելի անօրինական բնակավայրերում արտադրված ապրանքների ներմուծումը՝ կրկնելով Իռլանդիայի և Սլովենիայի կողմից արդեն ձեռնարկված միջոցառումները։
Կառավարությունը հայտարարել է, որ կմերժի Իսրայելի ռազմական թռիչքների հարցումները շարունակվող կոտորածի ընթացքում և կնվազեցնի կախվածությունը Իսրայելի պաշտպանական սարքավորումներից։
Պաղեստինի ճանաչումը
Բելգիան նաև վերահաստատեց իր աջակցությունը երկու պետությունների լուծմանը և հայտարարեց Նյու Յորքի հռչակագրին Ֆրանսիայի և Սաուդյան Արաբիայի հետ միասին միանալու ծրագրերի մասին՝ ազդարարելով Պաղեստինի պետության ճանաչումը։
Կառավարությունը հայտարարեց, որ պաշտոնական ճանաչումը կլինի, երբ բոլոր պատանդները ազատ արձակվեն, և Համասի նման խմբավորումները բացառվեն Պաղեստինի կառավարումից։
Եվրոպական մակարդակով Բելգիան կպնդի Իսրայելի հետ առևտրային, հետազոտական և ավիացիոն համաձայնագրերի կասեցման, ինչպես նաև ԵՄ տեխնիկական ծրագրերի միջոցով համագործակցության դադարեցման վրա։
Բրյուսելը նաև կոչ է անում ԵՄ-ին աջակցել բնակավայրերի արտադրանքի արգելքին, համաձայն Միջազգային դատարանի 2024 թվականի հուլիսին հրապարակված կարծիքի։
Բելգիան հետևում է Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի և Ավստրալիայի քայլերին, որոնք նախկինում հայտարարել էին, որ կճանաչեն Պաղեստինը ՄԱԿ-ի առաջիկա Գլխավոր ասամբլեայում։