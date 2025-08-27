Հորդառատ անձրևները սողանք են առաջացրել Հնդկաստանի վարչական Քաշմիրի Ջամմու շրջանում՝ հայտնի հինդուիստական ուխտագնացության ճանապարհին, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 30 մարդ, հայտնում է ANI լրատվական գործակալությունը չորեքշաբթի օրը։ Միևնույն ժամանակ, ջրհեղեղները ստիպել են պաշտոնյաներին զգուշացնել բնակիչներին գիշերը տանը մնալ։
Ջամմուն Հնդկաստանի դաշնային վարչական Ջամմու և Քաշմիր տարածքի մաս է կազմում, որը ներառում է նաև Հնդկաստանի վարչական Քաշմիրը։
Եղանակային ծառայությունները կանխատեսում են ավելի շատ անձրևներ և ամպրոպներ ուժեղ քամիներով Լադախի լեռնային շրջանում, մինչդեռ Ջամմուն ենթարկվելու է հորդառատ անձրևների։
Պաշտոնյաները պայքարում են հեռահաղորդակցության ծառայությունները վերականգնելու համար, քանի որ հաղորդակցությունը «գրեթե գոյություն չունի», ասել է Ջամմու և Քաշմիրի գլխավոր նախարար Օմար Աբդուլլան։
Երեքշաբթի օրը սողանքը, որը տեղի է ունեցել Վայշնո Դևի հինդուիստական սրբավայրի մոտ ուխտագնացության ճանապարհին, սպանել է առնվազն 30 մարդու, հաղորդում է ANI-ն։
Սա Հիմալայների շրջանում անձրևների հետևանքով առաջացած վերջին աղետն է, որը անցյալ շաբաթ սպանել է 60 մարդու, իսկ 200-ը անհետ կորել են Հնդկաստանի Քաշմիրի Քիշտվար շրջանում։
Պաշտոնյաները նաև հրամայել են փակել կրթական հաստատությունները Ջամմուում, որը, ըստ եղանակային ծառայությունների, երեքշաբթի օրը ստացել է 368 մմ (14.5 դյույմ) անձրև։
Տավի, Չենաբ և Բասանտար գետերը դուրս են եկել իրենց ափերից, առաջացնելով ջրհեղեղներ ցածրադիր շրջաններում, ասել է Ջամմուի շրջանի պաշտոնյա Ռակեշ Կումարը լրագրողներին։
Հեռուստատեսային պատկերներում երևում էին մեքենաներ, որոնք ընկնում էին մեծ փոսի մեջ, երբ Տավի գետի վրա կամուրջը փլուզվել էր, իսկ Ջամմուն Հնդկաստանի մնացած մասերին կապող որոշ մայրուղիներ նույնպես վնասվել էին։
Հնդկաստանի հարևան և հակառակորդ Պակիստանը նույնպես վերջին շաբաթներին պայքարում է մուսոնային անձրևների հետևանքով առաջացած խնդիրների դեմ։
Երեքշաբթի օրը Պակիստանը հայտարարեց, որ իր լայնածավալ արևելյան Փենջաբ նահանգը կանգնած է «շատ բարձրից մինչև բացառիկ բարձր» ջրհեղեղի վտանգի առաջ՝ ծանր անձրևների և Հնդկաստանի կողմից երկու ամբարտակներից ջրերի բացթողման համադրության պատճառով։
Նահանգում տեղահանվածների թիվն այժմ գերազանցում է 150,000-ը, ներառյալ մոտ 35,000-ը, ովքեր կամավոր լքել են իրենց տները՝ օգոստոսի 14-ից սկսած ծանր անձրևների հետևանքով տրված ջրհեղեղի նախազգուշացումների պատճառով, հայտնել են պաշտոնյաները։