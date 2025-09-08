ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Իսպանիայի վարչապետը ներկայացրել է ինը միջոցառում՝ «Գազայի ցեղասպանությունը» կանգնեցնելու համար
«Այն, ինչ Իսրայելն է անում, չի պաշտպանում այն, այլ ոչնչացնում է անպաշտպան բնակչությանը», - ասում է Պեդրո Սանչեսը:
Մադրիդը նաև կարգելելու է իսրայելական զորքերին վառելիք տեղափոխող նավերին օգտագործել իսպանական նավահանգիստները։ / AA
8 سبتمبر 2025

Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը երկուշաբթի օրը հայտարարեց ինը նոր միջոցառումների մասին, որոնք ուղղված են Գազայում «ցեղասպանությունը» դադարեցնելուն։

«Այն, ինչ Իսրայելը անում է, ինքնապաշտպանություն չէ, դա անպաշտպան բնակչության ոչնչացում է», - ասաց Սանչեսը հեռուստատեսային ելույթում։

Նա նշեց, որ թեև Իսպանիան փաստացիորեն 2023 թվականից ի վեր կիրառել է զենքի արտահանման արգելք Իսրայելին, կառավարությունը այժմ շտապորեն կօրինականացնի «մշտական» արգելքը։

Մադրիդը նաև կարգելափակի վառելիք տեղափոխող նավերին, որոնք ուղղված են իսրայելական ուժերին, օգտագործել իսպանական նավահանգիստները։ Պաշտպանական նյութեր տեղափոխող ինքնաթիռները նույնպես կզրկվեն իսպանական օդային տարածքից օգտվելու իրավունքից։

Սանչեսը հավելեց, որ «ուղղակիորեն ցեղասպանության, մարդու իրավունքների խախտումների և Գազայում ռազմական հանցագործությունների մեջ ներգրավված անձանց» արգելվելու է մուտք գործել Իսպանիա։

Առաջարկ

«Մենք գիտենք, որ այս միջոցառումները բավարար չեն լինի պատերազմական հանցագործությունները դադարեցնելու համար, բայց հույս ունենք, որ դրանք կօգնեն ճնշում գործադրել վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի վրա և թեթևացնել պաղեստինյան ժողովրդի տառապանքը», - ասաց Սանչեսը։

Այլ միջոցառումների թվում են՝ արգելել ապօրինի իսրայելական բնակավայրերից ներմուծումները գրավյալ Արևմտյան ափից և Գազայից, իսպանական հյուպատոսական ծառայությունները սահմանափակել միայն գրավյալ տարածքներում բնակվող իսպանացի քաղաքացիների համար և ավելացնել Իսպանիայի ներկայությունը Ռաֆահում՝ լրացուցիչ զորքերով և նոր համատեղ նախագծերով Պաղեստինյան իշխանությունների հետ՝ սնունդ և դեղորայք տրամադրելու նպատակով։

Իսպանիան նաև կավելացնի իր ներդրումը Պաղեստինյան փախստականների համար ՄԱԿ-ի գործակալությանը (UNRWA)՝ 10 միլիոն եվրոյով (11.7 միլիոն դոլար) և կպարտավորվի 2026 թվականին տրամադրել 150 միլիոն եվրո լրացուցիչ մարդասիրական օգնություն Գազայի համար։

«Մենք գիտենք, որ այս միջոցառումները բավարար չեն լինի պատերազմական հանցագործությունները դադարեցնելու համար, բայց հույս ունենք, որ դրանք կօգնեն ճնշում գործադրել վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի վրա և թեթևացնել պաղեստինյան ժողովրդի տառապանքը», - ասաց Սանչեսը։ «Իսպանիան միայնակ չի կարող կանգնեցնել պատերազմը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք կարող փորձել»։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
