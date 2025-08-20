ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՆ ներկայացուցիչ. Ռուսաստանը «անհապաղ» զիջումների է գնացել Թրամփ-Պուտին բանակցություններում
Թրամփի և Պուտինի հանդիպումից հետո, ըստ տեղեկությունների, խաղաղության ջանքերը հասել են առաջադեմ փուլի, այն բանից հետո, երբ Թրամփը Վաշինգտոնում հաջորդ հանդիպումն ունեցավ իր ուկրաինացի գործընկեր Զելենսկու և եվրոպացի առաջնորդների հետ։
Պուտինը և Թրամփը հանդիպել են Ալյասկայում օգոստոսի 15-ին։ / DPA
ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Վիտկոֆը հայտարարել է, որ ռուս պաշտոնյաները զիջումների են գնացել «գրեթե անմիջապես» ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև անցյալ շաբաթ Ալյասկայում կայացած բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ։

«Ռուսների կողմից զիջումներ գրեթե անմիջապես կատարվեցին Ալյասկայում առաջին հանդիպման ժամանակ, և այդ զիջումները ստանալու մի մասը կապված էր պարզելու հետ՝ արդյոք մենք կկարողանանք տեսնել ռուսներին ավելի պատրաստակամ՝ համագործակցելու համար»,- ասել է Վիթքոֆը FOX News-ի հետ հարցազրույցի ընթացքում՝ առանց մանրամասնելու զիջումների բովանդակությունը։

Վիթքոֆը նշել է, որ Անքորիջում անցկացված քննարկումները կենտրոնացած էին երկարաժամկետ խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերման վրա, այլ ոչ թե ժամանակավոր հրադադարի։

«Մենք այնտեղ բավականին երկար մնացինք, քանի որ իրականում առաջընթաց գրանցեցինք այն հարցում, թե ինչպես կարող ենք հասնել խաղաղության համաձայնագրի։ Հրադադարի համաձայնագիրը շատ հեշտ է խախտել, քանի որ այն չունի բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները»,- ասել է նա։

«Նախագահը սկսեց զգալ այս հանդիպման ընթացքում Ալյասկայում, որ մենք ունենք խաղաղության համաձայնագրի համար անհրաժեշտ նախադրյալների մեծ մասը, ուստի ինչու չփորձել ամբողջական խաղաղության համաձայնագիր կնքել»,- հավելել է նա։

Հիմնական վիճահարույց կետերը, ըստ հաղորդումների, ներառում են հնարավոր տարածքային փոխանակումները և անվտանգության երաշխիքները Ուկրաինայի համար։ Կիևն ու եվրոպական առաջնորդները պնդում են, որ խաղաղության համաձայնագրի ճանապարհը պետք է սկսվի հրադադարից, մինչդեռ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը պաշտպանում են ամբողջական խաղաղության համաձայնագրի գաղափարը։

