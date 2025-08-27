Իսրայելը սպանել է վեց սիրիական բանակի զինծառայողների իր անօդաչու հարվածների արդյունքում, որոնք տեղի են ունեցել Դամասկոսի հարավում գտնվող ալ-Քիսվահ քաղաքի մոտակայքում, հաղորդում է Սիրիայի պետական «Ալ-Իխբարիա» հեռուստատեսությունը։
Հեռուստատեսությունը երեքշաբթի հայտնել է, որ իսրայելական անօդաչու սարքերը թիրախավորել են սիրիական բանակի դիրքերը Դամասկոսի շրջակայքում։
Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի անկումից հետո Իսրայելը հարյուրավոր հարվածներ է հասցրել Սիրիայի տարածքում՝ թիրախավորելով ռազմական օբյեկտներ և միջոցներ, ներառյալ կործանիչներ, հրթիռային համակարգեր և հակաօդային պաշտպանության սարքավորումներ, ըստ զեկույցների։
Իսրայելը նաև ընդլայնել է իր օկուպացիան Սիրիական Գոլանի բարձունքներում՝ գրավելով ապառազմականացված բուֆերային գոտին, ինչը խախտում էր 1974 թվականի Սիրիայի հետ կնքված զինադադարի համաձայնագիրը։
Ասադը, ով Սիրիայի ղեկավարն էր գրեթե 25 տարի, անցյալ տարվա դեկտեմբերին փախավ Ռուսաստան՝ ավարտելով 1963 թվականից իշխանության մեջ գտնվող Բաաս կուսակցության ռեժիմը։
Հունվարին ձևավորվեց նոր անցումային վարչակազմ՝ նախագահ Ահմեդ ալ-Շարայի գլխավորությամբ։