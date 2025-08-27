ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Իսրայելը սպանել է վեց սիրիական բանակի անձնակազմի անդամի Դամասկոսի շրջակայքում անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների արդյունքում
Իսրայելը թիրախավորել է Սիրիայի բանակի դիրքերը Դամասկոսի շրջակայքում, ըստ պետական հեռուստաալիք Al-Ikhbariya-ի:
Իսրայելը սպանել է վեց սիրիական բանակի անձնակազմի անդամի Դամասկոսի շրջակայքում անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների արդյունքում
Իսրայելը ընդլայնեց Սիրիական Գոլանի բարձունքների իր օկուպացիան՝ գրավելով զինված անզենացված գոտին, որը խախտում էր 1974թ. անջատման պայմանագիրը։ / AP Archive
August 27, 2025

Իսրայելը սպանել է վեց սիրիական բանակի զինծառայողների իր անօդաչու հարվածների արդյունքում, որոնք տեղի են ունեցել Դամասկոսի հարավում գտնվող ալ-Քիսվահ քաղաքի մոտակայքում, հաղորդում է Սիրիայի պետական «Ալ-Իխբարիա» հեռուստատեսությունը։

Հեռուստատեսությունը երեքշաբթի հայտնել է, որ իսրայելական անօդաչու սարքերը թիրախավորել են սիրիական բանակի դիրքերը Դամասկոսի շրջակայքում։

Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի անկումից հետո Իսրայելը հարյուրավոր հարվածներ է հասցրել Սիրիայի տարածքում՝ թիրախավորելով ռազմական օբյեկտներ և միջոցներ, ներառյալ կործանիչներ, հրթիռային համակարգեր և հակաօդային պաշտպանության սարքավորումներ, ըստ զեկույցների։

Առաջարկ

Իսրայելը նաև ընդլայնել է իր օկուպացիան Սիրիական Գոլանի բարձունքներում՝ գրավելով ապառազմականացված բուֆերային գոտին, ինչը խախտում էր 1974 թվականի Սիրիայի հետ կնքված զինադադարի համաձայնագիրը։

Ասադը, ով Սիրիայի ղեկավարն էր գրեթե 25 տարի, անցյալ տարվա դեկտեմբերին փախավ Ռուսաստան՝ ավարտելով 1963 թվականից իշխանության մեջ գտնվող Բաաս կուսակցության ռեժիմը։

Հունվարին ձևավորվեց նոր անցումային վարչակազմ՝ նախագահ Ահմեդ ալ-Շարայի գլխավորությամբ։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us