Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը հինգշաբթի օրը հակադարձեց իր քաղաքական հակառակորդներին՝ պաշտպանելով քրոջը այն պնդումներից, որ նա և նրա մյուս մտերիմ գործընկերները շահույթ են ստացել երկրի հաշմանդամության գործակալության ներսում կաշառակերության սխեմայից։
Կոռուպցիոն սկանդալի վերաբերյալ իր առաջին կարևոր ելույթում Միլեյը մեղադրեց իր մրցակիցներին իր և իր կուսակցության դեմ զրպարտչական արշավ կազմակերպելու մեջ։
«Այս շաբաթվա գործողությունը ոչ այլ ինչ է, քան «կաստայի» կողմից իրականացվող սխեմաների երկար ցանկի ևս մեկ կետ։ Նախորդ բոլոր սխեմաների նման, սա ևս մեկ սուտն է», - ասաց Միլեյը՝ օգտագործելով իր նախընտրած տերմինը Արգենտինայի ձախակողմյան պերոնիստական ընդդիմության համար, որը տասնամյակներ շարունակ գերիշխել է քաղաքականության մեջ։
Կառավարության շուրջ պտտվող ճգնաժամը Միլեյին դրել է պաշտպանողական դիրքի։ Այն սպառնում է քայքայել նրա կուսակցության նկատմամբ ժողովրդական աջակցությունը, հենց այն պահին, երբ քաղաքական մանևրները սրվում են երկու հիմնական ընտրական մարտահրավերներից առաջ։
Արգենտինայի ամենախիտ բնակեցված Բուենոս Այրեսը, որը Միլեյի պերոնիստ մրցակիցների վաղեմի հենարանն է, սեպտեմբերի 7-ին կընտրի տեղական խորհուրդներ և նահանգային օրենսդիրներ։
Հոկտեմբերին երկրում անցկացվում են միջանկյալ խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց ընթացքում Միլեյը ձգտում է ընդլայնել իր կուսակցության փոքրամասնությունը ընդդիմության կողմից վերահսկվող Կոնգրեսում։
Երկու քվեարկություններն էլ լայնորեն դիտվում են որպես հանրաքվե ինքնահռչակ «անարխոկապիտալիստի» վերաբերյալ, որը բախվում է աճող ճնշման, քանի որ տնտեսական աճը դանդաղում է, արտարժութային պահուստները նվազում են, իսկ միջին աշխատավարձերը հետ են մնում Միլեյի նախորդ մակարդակից։
Կոռուպցիոն սկանդալը բռնկվեց անցյալ շաբաթ, երբ տեղական լրատվամիջոցները հրապարակեցին արտահոսած աուդիոհաղորդագրություններ, որոնցում, իբր, լսվում է, թե ինչպես է Արգենտինայի հաշմանդամության գործակալության նախկին տնօրեն Դիեգո Սպագնուոլոն քննարկում իր կազմակերպությունում նախագահի քրոջը և ամենամտերիմ խորհրդական Կարինա Միլեյին և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ամսական մինչև 800,000 դոլարի չափով կաշառքի սխեման։
Աուդիոհաղորդագրությունների հրապարակումից հետո Միլեյը Սպագնուոլոյին ազատեց հաշմանդամության գործակալությունից։ Իշխանությունները հետաքննում են ձայնագրությունները։
Մեղադրողները դեռևս մեղադրանքներ չեն առաջադրել։
Նախագահը չորեքշաբթի օրը առաջին անգամ խախտեց այս հարցի շուրջ օրեր շարունակ տիրող անսովոր լռությունը՝ հերքելով մեղադրանքները լրագրողի հետ նախընտրական միջոցառման ժամանակ՝ նախքան տարհանվելը, քանի որ ցուցարարները քարեր էին նետում նրա ավտոշարասյան վրա։
Հինգշաբթի օրը առևտրային համաժողովում ավելի ընդարձակ ելույթ ունենալով՝ Միլեյը բիզնես առաջնորդներին ասաց, որ «դա դատարանների գործն է լինելու պարզաբանել այս հարցը, և մենք նրանց տրամադրության տակ ենք»։