ԱՄՆ Ազգային հետախուզության տնօրեն Թուլսի Գաբարդը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ Մեծ Բրիտանիան համաձայնել է հրաժարվել iPhone արտադրող Apple-ին պարտադրելու պահանջից՝ ստեղծելու «հետին դուռ», որը հնարավորություն կտար մուտք գործել ամերիկացի քաղաքացիների կոդավորված տվյալները:
Գաբարդը X սոցիալական հարթակում նշեց, որ ամիսներ շարունակ աշխատել է Մեծ Բրիտանիայի, ինչպես նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփի և փոխնախագահ ՋեյԴի Վենսի հետ՝ համաձայնության հասնելու համար:
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը երկուշաբթի օրը Վաշինգտոնում էր՝ եվրոպական այլ առաջնորդների հետ միասին հանդիպելու Թրամփին և քննարկելու Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում:
Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը և Apple-ը անմիջապես չեն արձագանքել Գաբարդի հայտարարության վերաբերյալ մեկնաբանությունների հարցումներին:
ԱՄՆ օրենսդիրները մայիսին նշել էին, որ Մեծ Բրիտանիայի պահանջը Apple-ին՝ ստեղծելու հետին դուռ իր կոդավորված օգտատերերի տվյալների համար, կարող է օգտագործվել կիբերհանցագործների և ավտորիտար կառավարությունների կողմից:
Apple-ը, որը հայտարարել է, որ երբեք նման մուտք չի կառուցի իր կոդավորված ծառայությունների կամ սարքերի մեջ, վիճարկել էր այդ պահանջը Մեծ Բրիտանիայի Հետախուզական լիազորությունների դատարանում (IPT):
Տվյալների մուտք ամպային պահոցից
iPhone արտադրողը փետրվարին Մեծ Բրիտանիայի օգտատերերի համար հեռացրեց իր Advanced Data Protection (Ընդլայնված տվյալների պաշտպանություն) գործառույթը՝ Մեծ Բրիտանիայի պահանջի պատճառով:
Apple-ի iPhone-ների, Mac-ների և այլ սարքերի օգտատերերը կարող են միացնել այդ գործառույթը՝ ապահովելու համար, որ միայն իրենք՝ և նույնիսկ ոչ Apple-ը, կարող են բացել ամպում պահվող տվյալները:
ԱՄՆ պաշտոնյաները այս տարվա սկզբին նշել էին, որ ուսումնասիրում են՝ արդյոք Մեծ Բրիտանիան խախտել է երկկողմ համաձայնագիրը՝ պահանջելով Apple-ին ստեղծել հետին դուռ, որը թույլ կտար բրիտանական կառավարությանը մուտք գործել ընկերության կոդավորված ամպային պահոցների տվյալների կրկնօրինակներին:
Փետրվարի 25-ին ԱՄՆ օրենսդիրներին ուղղված նամակում Գաբարդը նշել էր, որ ԱՄՆ-ը ուսումնասիրում է՝ արդյոք Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը խախտել է CLOUD Act-ը, որը արգելում է տվյալների պահանջներ ներկայացնել ԱՄՆ քաղաքացիների կամ հակառակը:
Կիբերանվտանգության փորձագետները Reuters-ին հայտնել են, որ եթե Apple-ը որոշեր ստեղծել հետին դուռ որևէ կառավարության համար, այդ հետին դուռը ի վերջո կգտնվեր և կօգտագործվեր հաքերների կողմից:
Apple-ը երկար տարիներ վիճել է կարգավորող մարմինների հետ կոդավորման հարցում՝ սկսած 2016 թվականից, երբ ԱՄՆ կառավարությունը փորձեց ստիպել նրան ստեղծել գործիք՝ կասկածելի ծայրահեղականի iPhone-ը բացելու համար: