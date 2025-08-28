ԱՇԽԱՐՀ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Հոլոքոստը վերապրած Գաբոր Մատե. Կցանկանայի ձեզ հետ այնտեղ լինել
Հունգարա-կանադական տրավմայի փորձագետ Գաբոր Մաթեն աջակցություն է ցուցաբերում առաջիկա օգնության առաքելությանը:
Հոլոքոստը վերապրած Գաբոր Մատե. Կցանկանայի ձեզ հետ այնտեղ լինել
Բարեկամ, մանկական զարգացման և հոգեվնասվածքների մասնագետը, Ղազայի ավերածությունը նկարագրեց որպես համաշխարհային տառապանքի աղբյուր։ / Getty Images
28 أغسطس 2025

Հունգարա-կանադացի բժիշկ և Հոլոքոստի վերապրող Գաբոր Մատեն հայտնել է իր աջակցությունը Գազայի Ազատության նավատորմին, որը նախատեսվում է նավարկել Բարսելոնայից այս կիրակի՝ նոր փորձ կատարելով օգնություն հասցնելու նպատակով։

«Ես այստեղ եմ, որպեսզի հնարավորինս աջակցեմ այդ նավատորմին», - ասել է Մատեն հինգշաբթի օրը սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեսանյութում։ «Կցանկանայի, որ կարողանայի լինել ձեզ հետ»։

Մատեն հիշեցրել է Իսրայելի կողմից նախկինում օգնության նավատորմների ծովում խափանման դեպքերը։

«Իսրայելը բաց ծովում ծովահենություն է իրականացրել՝ բռնագրավելով այս օգնության և աջակցության նավերը, որոնք ուղղված էին աշխարհի ամենակարիքավոր մարդկանց։ Նրանք ձերբակալել են մասնակիցներին։ Այս անգամ ավելի շատ նավեր կուղևորվեն տարբեր երկրներից», - նշել է նա։

Առաջիկա նավատորմը միավորում է չորս նախաձեռնություններ՝ Մաղրեբ Սումուդ նավատորմը, Գազայի համաշխարհային շարժումը, Ազատության նավատորմի կոալիցիան և Սումուդ Նուսանտարան։

«Իմ սիրտը անկասկած ձեզ հետ է»

Առաջարկ

Առաջին նավատորմը կլքի Իսպանիայի նավահանգիստները կիրակի օրը, իսկ երկրորդը՝ Թունիսից սեպտեմբերի 4-ին։

Մատեն, ով մանկության զարգացման և տրավմայի փորձագետ է, Գազայում տեղի ունեցող ավերածությունները նկարագրել է որպես համաշխարհային ցավի աղբյուր։

«Այն, ինչ մենք տեսնում ենք Գազայում, բառացիորեն տրավմատիզացնում և կոտրում է միլիոնավոր մարդկանց սրտերը ամբողջ աշխարհում։ Եվ այս նավատորմը աջակցության ժեստ է։ Դա բաց սրտի, մարդկային համերաշխության ժեստ է։ Այն ուղղված չէ որևէ մեկի դեմ։ Այն ուղղված է այն մարդկանց աջակցությանը, որոնց տառապանքին մենք ականատես ենք լինում, և որոնց առջև շատերս մեզ անզոր ենք զգում»։

Նա իր ուղերձն ավարտել է խրախուսանքի խոսքերով՝ ուղղված նավարկության պատրաստվողներին։

«Իմ սիրտը անկասկած ձեզ հետ է, իմ մտքերը ձեզ հետ են, և մենք կհետևենք ձեզ», - ավելացրել է նա։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us