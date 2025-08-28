Հունգարա-կանադացի բժիշկ և Հոլոքոստի վերապրող Գաբոր Մատեն հայտնել է իր աջակցությունը Գազայի Ազատության նավատորմին, որը նախատեսվում է նավարկել Բարսելոնայից այս կիրակի՝ նոր փորձ կատարելով օգնություն հասցնելու նպատակով։
«Ես այստեղ եմ, որպեսզի հնարավորինս աջակցեմ այդ նավատորմին», - ասել է Մատեն հինգշաբթի օրը սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեսանյութում։ «Կցանկանայի, որ կարողանայի լինել ձեզ հետ»։
Մատեն հիշեցրել է Իսրայելի կողմից նախկինում օգնության նավատորմների ծովում խափանման դեպքերը։
«Իսրայելը բաց ծովում ծովահենություն է իրականացրել՝ բռնագրավելով այս օգնության և աջակցության նավերը, որոնք ուղղված էին աշխարհի ամենակարիքավոր մարդկանց։ Նրանք ձերբակալել են մասնակիցներին։ Այս անգամ ավելի շատ նավեր կուղևորվեն տարբեր երկրներից», - նշել է նա։
Առաջիկա նավատորմը միավորում է չորս նախաձեռնություններ՝ Մաղրեբ Սումուդ նավատորմը, Գազայի համաշխարհային շարժումը, Ազատության նավատորմի կոալիցիան և Սումուդ Նուսանտարան։
«Իմ սիրտը անկասկած ձեզ հետ է»
Առաջին նավատորմը կլքի Իսպանիայի նավահանգիստները կիրակի օրը, իսկ երկրորդը՝ Թունիսից սեպտեմբերի 4-ին։
Մատեն, ով մանկության զարգացման և տրավմայի փորձագետ է, Գազայում տեղի ունեցող ավերածությունները նկարագրել է որպես համաշխարհային ցավի աղբյուր։
«Այն, ինչ մենք տեսնում ենք Գազայում, բառացիորեն տրավմատիզացնում և կոտրում է միլիոնավոր մարդկանց սրտերը ամբողջ աշխարհում։ Եվ այս նավատորմը աջակցության ժեստ է։ Դա բաց սրտի, մարդկային համերաշխության ժեստ է։ Այն ուղղված չէ որևէ մեկի դեմ։ Այն ուղղված է այն մարդկանց աջակցությանը, որոնց տառապանքին մենք ականատես ենք լինում, և որոնց առջև շատերս մեզ անզոր ենք զգում»։
Նա իր ուղերձն ավարտել է խրախուսանքի խոսքերով՝ ուղղված նավարկության պատրաստվողներին։
«Իմ սիրտը անկասկած ձեզ հետ է, իմ մտքերը ձեզ հետ են, և մենք կհետևենք ձեզ», - ավելացրել է նա։