ԹՈՒՐՔԻԱ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային Ուկրաինայի բանակցություններում ունեցած դերի համար
Ռուսաստանի առաջնորդը վստահ է, որ Անկարան կշարունակի «հատուկ դեր» խաղալ Ուկրաինայի ճգնաժամի լուծում գտնելու գործում, Մերձավոր Արևելքի, Հյուսիսային Աֆրիկայի և Կովկասի հետ կապերը անվանելով «հաստատված, կոնկրետ և օգտակար»։
Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային Ուկրաինայի բանակցություններում ունեցած դերի համար
Putin thanks Türkiye for role in Ukraine talks, praises regional cooperation with President Erdogan / AA
2 سبتمبر 2025

ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման միջնորդական ջանքերի համար և վստահություն հայտնել, որ Անկարան կշարունակի «հատուկ դեր» խաղալ լուծում գտնելու գործում, երբ նա հանդիպել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ Չինաստանի Տյանցզին նավահանգստային քաղաքում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթնաժողովի շրջանակներում։

Պուտինն ասաց, որ մայիսից ի վեր Ստամբուլում անցկացվել է Ռուսաստան-Ուկրաինա ուղիղ բանակցությունների երեք փուլ։ Նրա խոսքով, այս բանակցությունները թույլ են տվել կողմերին առաջ շարժվել մի շարք մարդասիրական հարցերում։

Նա ընդգծել է, որ Անկարայի ներգրավվածությունը կարևոր դեր է խաղացել երկխոսության համար տարածք ստեղծելու գործում՝ Թուրքիայի ներդրումը որակելով որպես «նշանակալի» և «պահանջված»։

Ռուսաստանի առաջնորդը նաև ասաց, որ ինքը և Էրդողանը քննարկել են մի շարք տարածաշրջանային հարցեր, այդ թվում՝ Մերձավոր Արևելքը, Հյուսիսային Աֆրիկան ​​և Կովկասը։

Նա ընդգծել է, որ Թուրքիայի հետ համագործակցությունն այս ոլորտներում «հաստատված, կոնկրետ, օգտակար և վստահելի» է։

Պուտինը նշեց, որ նախագահական մակարդակով կանոնավոր փոխանակումները նպաստում են այն բանին, ինչը նա անվանել է կառուցողական և հարգալից երկխոսություն, որը, նրա խոսքով, համապատասխանում է բարիդրացիության սկզբունքներին։

Պուտինը նաև ընդգծեց երկու երկրների միջև առևտրի և ներդրումների շարունակական աճը։

Նա ասաց, որ երկկողմ առևտուրը անցյալ տարի աճել է 6.6 տոկոսով և ավելացել ևս երեք տոկոսով՝ 2025 թվականի առաջին կեսին։ Նա նշեց, որ ռուսական ընկերությունները ակտիվ են Թուրքիայի մետալուրգիայի և ավտոմոբիլային արդյունաբերության ոլորտներում, մինչդեռ թուրքական ընկերությունները պահպանում են տեսանելի ներկայություն Ռուսաստանում մեքենաշինության, փայտամշակման և մետալուրգիայի ոլորտներում։

Առաջարկ

Միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքը, որը վերջերս գումարվել է Մոսկվայում՝ հունիսին, նույնպես նշվեց որպես տնտեսական համագործակցության շարժիչ ուժ։

Էներգետիկ համագործակցությունը Պուտինը բնութագրեց որպես «իսկապես ռազմավարական»։ Նա ասաց, որ բնական գազի մատակարարումները «Կապույտ հոսք» և «Թուրքական հոսք» խողովակաշարերով շարունակում են մնալ անխափան և ընդգծեց, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Թուրքիայի հիմնական մատակարարներից մեկը։

Նա նաև ընդգծեց Աքքույուի ատոմակայանը, որը ներկայումս կառուցվում է Ռուսաստանի «Rosatom»-ի կողմից, անվանելով այն երկկողմ հարաբերությունների առաջատար նախագիծ, որը ընդգծում է գործընկերության երկարաժամկետ բնույթը։

Պաշտոնական բանակցություններից առաջ խորհրդանշական պահին Կրեմլը հրապարակեց տեսանյութ, որտեղ երևում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի պատվիրակությունների անդամները ջերմորեն ողջունում են միմյանց։

«Rosatom»-ի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովը և Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևը ձեռքսեղմումներ և գրկախառնություններ փոխանակեցին իրենց թուրք գործընկերների, այդ թվում՝ էներգետիկայի նախարար Ալփարսլան Բայրաքթարի հետ։

Պուտինը նաև ուշադրություն հրավիրեց Մոսկվայի և Անկարայի միջև քաղաքական վստահության կարևորության վրա՝ նշելով, որ նրանց համագործակցությունը երկկողմ հարցերից դուրս՝ տարածվում է տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի վրա։

Նա ասաց, որ երկու կողմերն էլ արժեք են տեսնում Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի նման տարածաշրջաններում մոտեցումների համաձայնեցման մեջ, որտեղ նրանց շահերը հաճախ հատվում են։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us