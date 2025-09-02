ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման միջնորդական ջանքերի համար և վստահություն հայտնել, որ Անկարան կշարունակի «հատուկ դեր» խաղալ լուծում գտնելու գործում, երբ նա հանդիպել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ Չինաստանի Տյանցզին նավահանգստային քաղաքում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթնաժողովի շրջանակներում։
Պուտինն ասաց, որ մայիսից ի վեր Ստամբուլում անցկացվել է Ռուսաստան-Ուկրաինա ուղիղ բանակցությունների երեք փուլ։ Նրա խոսքով, այս բանակցությունները թույլ են տվել կողմերին առաջ շարժվել մի շարք մարդասիրական հարցերում։
Նա ընդգծել է, որ Անկարայի ներգրավվածությունը կարևոր դեր է խաղացել երկխոսության համար տարածք ստեղծելու գործում՝ Թուրքիայի ներդրումը որակելով որպես «նշանակալի» և «պահանջված»։
Ռուսաստանի առաջնորդը նաև ասաց, որ ինքը և Էրդողանը քննարկել են մի շարք տարածաշրջանային հարցեր, այդ թվում՝ Մերձավոր Արևելքը, Հյուսիսային Աֆրիկան և Կովկասը։
Նա ընդգծել է, որ Թուրքիայի հետ համագործակցությունն այս ոլորտներում «հաստատված, կոնկրետ, օգտակար և վստահելի» է։
Պուտինը նշեց, որ նախագահական մակարդակով կանոնավոր փոխանակումները նպաստում են այն բանին, ինչը նա անվանել է կառուցողական և հարգալից երկխոսություն, որը, նրա խոսքով, համապատասխանում է բարիդրացիության սկզբունքներին։
Պուտինը նաև ընդգծեց երկու երկրների միջև առևտրի և ներդրումների շարունակական աճը։
Նա ասաց, որ երկկողմ առևտուրը անցյալ տարի աճել է 6.6 տոկոսով և ավելացել ևս երեք տոկոսով՝ 2025 թվականի առաջին կեսին։ Նա նշեց, որ ռուսական ընկերությունները ակտիվ են Թուրքիայի մետալուրգիայի և ավտոմոբիլային արդյունաբերության ոլորտներում, մինչդեռ թուրքական ընկերությունները պահպանում են տեսանելի ներկայություն Ռուսաստանում մեքենաշինության, փայտամշակման և մետալուրգիայի ոլորտներում։
Միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքը, որը վերջերս գումարվել է Մոսկվայում՝ հունիսին, նույնպես նշվեց որպես տնտեսական համագործակցության շարժիչ ուժ։
Էներգետիկ համագործակցությունը Պուտինը բնութագրեց որպես «իսկապես ռազմավարական»։ Նա ասաց, որ բնական գազի մատակարարումները «Կապույտ հոսք» և «Թուրքական հոսք» խողովակաշարերով շարունակում են մնալ անխափան և ընդգծեց, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Թուրքիայի հիմնական մատակարարներից մեկը։
Նա նաև ընդգծեց Աքքույուի ատոմակայանը, որը ներկայումս կառուցվում է Ռուսաստանի «Rosatom»-ի կողմից, անվանելով այն երկկողմ հարաբերությունների առաջատար նախագիծ, որը ընդգծում է գործընկերության երկարաժամկետ բնույթը։
Պաշտոնական բանակցություններից առաջ խորհրդանշական պահին Կրեմլը հրապարակեց տեսանյութ, որտեղ երևում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի պատվիրակությունների անդամները ջերմորեն ողջունում են միմյանց։
«Rosatom»-ի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովը և Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևը ձեռքսեղմումներ և գրկախառնություններ փոխանակեցին իրենց թուրք գործընկերների, այդ թվում՝ էներգետիկայի նախարար Ալփարսլան Բայրաքթարի հետ։
Պուտինը նաև ուշադրություն հրավիրեց Մոսկվայի և Անկարայի միջև քաղաքական վստահության կարևորության վրա՝ նշելով, որ նրանց համագործակցությունը երկկողմ հարցերից դուրս՝ տարածվում է տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի վրա։
Նա ասաց, որ երկու կողմերն էլ արժեք են տեսնում Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի նման տարածաշրջաններում մոտեցումների համաձայնեցման մեջ, որտեղ նրանց շահերը հաճախ հատվում են։