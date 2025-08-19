Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը պատրաստվում է Գազայից տասնյակ ծանր հիվանդ և վիրավոր երեխաների տեղափոխել մասնագիտացված բուժման՝ այն պայմաններում, երբ երկրներին ուղղված կոչերը ընդլայնել բժշկական տարհանման ծրագրերը, քանի որ տարածքի առողջապահական համակարգը փլուզվում է Իսրայելի դաժան պատերազմի ամիսների ընթացքում։
Ծրագրերի մասին տեղեկացված պաշտոնյաների համաձայն՝ 30-ից 50 երեխաներից բաղկացած նախնական խումբը առաջիկա շաբաթներին կտեղափոխվի Մեծ Բրիտանիա, հաղորդում են մի շարք լրատվամիջոցներ։
Մի շարք լրատվամիջոցներ հայտնում են, որ Մեծ Բրիտանիայի ԱԳ նախարարության, Ներքին գործերի նախարարության և Առողջապահության նախարարության կողմից համակարգված գործողությունը կլինի փոքր հիվանդների առաջին կազմակերպված տեղափոխումը Գազայից Մեծ Բրիտանիա։
Երեխաները, ինչպես սպասվում է, նույնականացվելու են Գազայում գտնվող Պաղեստինի առողջապահության նախարարության բժիշկների կողմից և առաջնահերթություն են տրվելու հրատապ կարիքի հիման վրա, իսկ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) կհսկի նրանց տարհանումը։
Քայլը հաջորդել է 96 միջկուսակցական բրիտանացի պատգամավորների կողմից ստորագրված նամակին, որով կոչ են անում վարչապետ Քիր Սթարմերի կառավարությանը գործել «անհապաղ»։
Պատգամավորները զգուշացրել են, որ Գազայի բժշկական ենթակառուցվածքները «քայքայվել» են և ասել, որ պայմանները վատթարանում են «րոպե առ րոպե»՝ մեջբերելով UNICEF-ի տվյալները, որոնց համաձայն՝ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանվել կամ վիրավորվել է ավելի քան 50,000 երեխա։
ԱՀԿ-ն գնահատում է, որ գրեթե 15,000 պաղեստինցիներ, որոնցից շատերը երեխաներ են, կարիք ունեն անհապաղ տարհանման կյանքին սպառնացող վնասվածքների կամ քրոնիկ հիվանդությունների, ինչպիսիք են քաղցկեղը և սրտանոթային հիվանդությունները, պատճառով։
UNICEF-ը ճնշում է գործադրել Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության վրա՝ ընդլայնելու իրենց դերը՝ նշելով, որ Մեծ Բրիտանիան մինչ օրս Ղազայից ընդունել է ընդամենը երկու բժշկական տարհանված։
Համեմատության համար նշենք, որ Եգիպտոսը ընդունել է մոտ 4,000 հիվանդի, իսկ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները՝ մոտ 13,000-ի։
Դաունինգ սթրիթը հաստատել է բրիտանական մամուլին, որ միջկառավարական աշխատանքային խումբն աշխատում է ծրագիրը «շտապ արագացնելու» ուղղությամբ։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի խոսնակը հունիսին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հիվանդների վիճակը կգնահատվի յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին, և Մեծ Բրիտանիան պարտավորվում է «մատուցել մասնագիտացված խնամք այնտեղ, որտեղ դա լավագույն տարբերակն է», միաժամանակ աջակցելով տարածաշրջանային տարհանումներին։
«Սա զգայուն և բարդ գործընթաց է, և հիվանդների և նրանց ընտանիքների բարեկեցությունը մեր գերակա խնդիրն է», - ասաց խոսնակը։
Վերջին օրերին պաղեստինցիների բժշկական հասանելիության վերաբերյալ միջազգային բանավեճը լայնացել է։
Վերջին դեպքում ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը դադարեցրել է Գազայի բնակիչների համար բոլոր այցելուի վիզաները, մինչ վերանայում է ստուգման ընթացակարգերը՝ քայլ, որը քննադատվել է ԱՄՆ-ում գործող HEAL Palestine բարեգործական կազմակերպության կողմից, որը հովանավորում է վիրավոր երեխաներին արտասահմանում բուժման համար։
Խումբը, որը վիրավոր երեխաներին կարճաժամկետ վիզաներով տեղափոխել է ամերիկյան հիվանդանոցներ, հայտարարել է, որ սառեցումը «կյանքեր կվտանգի» և ընդգծել է, որ իր ծրագիրը մարդասիրական բնույթ ունի, ֆինանսավորվում է մասնավոր նվիրատվություններով և կապված չէ փախստականների վերաբնակեցման հետ, ինչպես պնդում է ծայրահեղ աջակողմյան դավադրության տեսաբան Լորա Լումերը։