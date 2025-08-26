ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Քաթար. Իսրայելից դեռևս ոչ մի արձագանք Գազայի հատվածում հրադադարի առաջարկին
Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Իսրայելից որևէ պաշտոնական արձագանք չի եղել առաջարկի կամ որևէ այլընտրանքի ընդունման կամ մերժման վերաբերյալ։
Գազայի գոտում սովից տառապող պաղեստինցիներ / AA
Քաթարը հայտարարել է, որ Իսրայելը դեռևս չի արձագանքել Գազայի վերջին հրադադարի առաջարկին, որը ընդունվել է Համասի կողմից։

«Մենք կապի մեջ ենք բոլոր կողմերի հետ՝ հրադադարի համաձայնագիր կնքելու նպատակով, սակայն Իսրայելի կողմից չկա պաշտոնական արձագանք՝ ոչ ընդունում, ոչ մերժում, ոչ էլ այլընտրանքային առաջարկի ներկայացում»,- ասել է Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մաջեդ Ալ Անսարին՝ ըստ Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության երեքշաբթի օրվա հաղորդման։

Առաջարկ

Անսարին նշել է, որ Գազայի միջնորդները ամենօրյա կապի մեջ են՝ հրադադարի համաձայնագիր հասնելու համար։

«Մենք շեշտում ենք Իսրայելին կոչ անել արձագանքել և լրջորեն ներգրավվել»,- ասել է նա։ «Մենք սպասում ենք Իսրայելի պաշտոնական արձագանքին առաջարկին»։

