Թուրքիայի առաջին տիկին Էմինե Էրդողանը իր առաջին գրառումը կատարեց NSosyal կամ NEXT Sosyal՝ Թուրքիայի նորաստեղծ սոցիալական մեդիայի հարթակում՝ արտահայտելով իր ոգևորությունն ու երախտագիտությունը։
«Ողջույն NSosyal-ից։ Ես շատ ուրախ եմ լինել մեր տեղական, ազգային և անկախ սոցիալական ցանցի մաս, և խորին երախտագիտություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր մեր ազգին այս հպարտությունը պարգևեցին»,- գրել է նա իր առաջին գրառման մեջ երեքշաբթի օրը։
«Այս անվտանգ թվային աշխարհում, որը պատկանում է մեզ, մենք կմտածենք, կստեղծենք և կձևավորենք ապագան մեր ընդհանուր արժեքներով։ NSosyal-ի միջոցով մենք պատրաստ ենք նոր ճանապարհորդության»։
Նրա գրառումը հաջորդեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի՝ NSosyal-ում իր հաշիվը բացելուց մեկ օր անց։
NSosyal-ը, որը մշակվել է Թուրքիայի Տեխնոլոգիական թիմի (T3) հիմնադրամի ղեկավարությամբ, օգոստոսի 16-ին գերազանցեց մեկ միլիոն օգտատերերի շեմը և շարունակում է արագ աճել։
Հարթակը ներկայացվում է որպես «մաքուր և անվտանգ» այլընտրանք համաշխարհային հարթակներին և արագորեն բարձրացել է բջջային հավելվածների խանութների վերին հորիզոնականներ՝ վերջերս դառնալով «սոցիալական ցանց» կատեգորիայի ամենահայտնի անվճար հավելվածը։
Բետա տարբերակի թողարկումից ի վեր հարթակը արագորեն ընդլայնվել է՝ առաջարկելով օգտատերերին տարածք՝ կիսվելու իրենց մտքերով և բովանդակությամբ՝ նորությունների, տեխնոլոգիաների, կենսակերպի և ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ։
Թուրքիայի նախագահի և առաջին տիկնոջ աջակցությունը խթան հանդիսացավ NSosyal-ի համար՝ ամրապնդելով Թուրքիայի ջանքերը՝ խթանելու տեղական մշակված թվային հարթակները։