Թուրքիայի առաջին տիկին Էմինե Էրդողանը միանում է Թուրքիայի սոցիալական մեդիա հարթակ NEXT Sosyal-ին
NEXT Sosyal-ը գերազանցել է 1 միլիոն օգտագործողի շեմը 2022 թվականի օգոստոսի 16-ին և շարունակում է արագ աճել:
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նույնպես իր առաջին գրառումը NEXT Sosyal-ում արել է մեկ օր առաջ։ / AA
19 августа 2025 г.

Թուրքիայի առաջին տիկին Էմինե Էրդողանը իր առաջին գրառումը կատարեց NSosyal կամ NEXT Sosyal՝ Թուրքիայի նորաստեղծ սոցիալական մեդիայի հարթակում՝ արտահայտելով իր ոգևորությունն ու երախտագիտությունը։

«Ողջույն NSosyal-ից։ Ես շատ ուրախ եմ լինել մեր տեղական, ազգային և անկախ սոցիալական ցանցի մաս, և խորին երախտագիտություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր մեր ազգին այս հպարտությունը պարգևեցին»,- գրել է նա իր առաջին գրառման մեջ երեքշաբթի օրը։

«Այս անվտանգ թվային աշխարհում, որը պատկանում է մեզ, մենք կմտածենք, կստեղծենք և կձևավորենք ապագան մեր ընդհանուր արժեքներով։ NSosyal-ի միջոցով մենք պատրաստ ենք նոր ճանապարհորդության»։

Նրա գրառումը հաջորդեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի՝ NSosyal-ում իր հաշիվը բացելուց մեկ օր անց։

NSosyal-ը, որը մշակվել է Թուրքիայի Տեխնոլոգիական թիմի (T3) հիմնադրամի ղեկավարությամբ, օգոստոսի 16-ին գերազանցեց մեկ միլիոն օգտատերերի շեմը և շարունակում է արագ աճել։

Հարթակը ներկայացվում է որպես «մաքուր և անվտանգ» այլընտրանք համաշխարհային հարթակներին և արագորեն բարձրացել է բջջային հավելվածների խանութների վերին հորիզոնականներ՝ վերջերս դառնալով «սոցիալական ցանց» կատեգորիայի ամենահայտնի անվճար հավելվածը։

Բետա տարբերակի թողարկումից ի վեր հարթակը արագորեն ընդլայնվել է՝ առաջարկելով օգտատերերին տարածք՝ կիսվելու իրենց մտքերով և բովանդակությամբ՝ նորությունների, տեխնոլոգիաների, կենսակերպի և ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ։

Թուրքիայի նախագահի և առաջին տիկնոջ աջակցությունը խթան հանդիսացավ NSosyal-ի համար՝ ամրապնդելով Թուրքիայի ջանքերը՝ խթանելու տեղական մշակված թվային հարթակները։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
