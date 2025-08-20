Ավստրալիան կոշտ արձագանք է տվել այն բանից հետո, երբ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզին անվանել է «թույլ քաղաքական գործիչ, որը դավաճանել է Իսրայելին»։ Այս դիտողությունները վերջին շրջանում սրել են երկու երկրների միջև լարվածությունը։
Ավստրալիայի Ներքին գործերի նախարար Թոնի Բըրքը հայտարարեց, որ Նեթանյահուի խոսքերը ցույց են տալիս «հիասթափված առաջնորդի, ով փորձում է մեղադրել ուրիշներին»։
«Ուժը չի չափվում այն մարդկանց քանակով, ում կարող եք պայթեցնել, կամ այն երեխաների թվով, ում կարող եք սոված թողնել», - ասաց Բըրքը ABC-ին։
«Այն, ինչ մենք տեսնում ենք նրանց որոշ գործողություններով, Իսրայելի շարունակական մեկուսացումն է աշխարհից, ինչը նույնպես նրանց շահերից չի բխում»։
Այս հայտարարությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Կանբերան անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ ճանաչում է Պաղեստինի պետականությունը՝ միանալով Ֆրանսիային, Կանադային և Մեծ Բրիտանիային։
Նեթանյահուն կտրուկ արձագանքեց՝ մեղադրելով Ալբանեզին «Ավստրալիայի հրեաներին լքելու» մեջ։
Վերջին օրերին երկու երկրների հարաբերությունները կտրուկ վատթարացել են։
Վիզաների չեղարկում
Երկուշաբթի օրը Ավստրալիան չեղարկեց ծայրահեղ աջակողմյան իսրայելցի քաղաքական գործիչ Սիմխա Ռոթմանի վիզան՝ նշելով, որ նրա պլանավորված շրջագայությունը «կբաժանի հասարակությունը»։
Իսրայելը պատասխանեց երեքշաբթի՝ չեղարկելով Ավստրալիայի դիվանագետների վիզաները, որոնք աշխատում էին Պաղեստինյան իշխանությունում։
Նեթանյահուի ուշ գիշերային գրառումը X հարթակում էլ ավելի սրեց վիճակը. «Պատմությունը կհիշի Ալբանեզին այնպիսին, ինչպիսին նա կա՝ թույլ քաղաքական գործիչ, ով դավաճանել է Իսրայելին և լքել Ավստրալիայի հրեաներին»։
Ավստրալիան երկար ժամանակ դիտարկվել է որպես Իսրայելի մոտ ընկեր, և Մելբուռնը ժամանակին եղել է Հոլոքոստից փրկվածների ամենամեծ համայնքի տունը՝ Իսրայելի սահմաններից դուրս։
Սակայն Գազայում տեղի ունեցող ցեղասպանությունը փոխել է հարաբերությունները։
Նոր Զելանդիայի վարչապետ Քրիստոֆեր Լաքսոնը անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ Նեթանյահուն «կորցրել է իր ուղին», քանի որ Իսրայելը ավելի ու ավելի է մեկուսանում միջազգային ասպարեզում։
Նոր Զելանդիան նույնպես հայտարարեց, որ դիտարկում է Պաղեստինի ճանաչումը։
Ավստրալիայի և Իսրայելի հարաբերությունները արդեն լարված էին Սիդնեյում և Մելբուռնում անցյալ տարվա վերջին տեղի ունեցած հակասեմիտական հարձակումների ալիքի պատճառով։