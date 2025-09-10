ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Թրամփ. Նեթանյահուն միայնակ է որոշել հարձակվել Քաթարի վրա
ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ իր հատուկ դեսպանորդը Դոհային զգուշացրել է «շատ ուշացած», մինչդեռ Կատարը դատապարտել է հարձակումը՝ այն որակելով որպես ինքնիշխանության խախտում։
Թրամփ. Նեթանյահուն միայնակ է որոշել հարձակվել Քաթարի վրա
ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ դեսպանը Դոհային նախազգուշացրել է, որ «շատ ուշ է», իսկ Կատարը պայթյունը դատապարտել է որպես իրավիճակի խախտում։ / AP
10 سبتمبر 2025

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իսրայելի հարձակումը Կատարի վրա հրահանգվել է վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի կողմից, ոչ թե Վաշինգտոնի:

«Սա վարչապետ Նեթանյահուի կողմից կայացված որոշում էր, ոչ թե իմ կողմից», - գրել է Թրամփը Truth Social հարթակում:

«Ես անմիջապես հանձնարարեցի հատուկ դեսպան Սթիվ Վիթքոֆին տեղեկացնել կատարցիներին սպասվող հարձակման մասին, ինչը նա արեց, սակայն, ցավոք, արդեն ուշ էր հարձակումը կանխելու համար», - հավելել է նա:

Կատարի Արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել է Սպիտակ տան պնդումները, որ նախապես տեղեկացվել է, նշելով, որ ԱՄՆ-ի հաղորդագրությունը հասել է միայն այն ժամանակ, երբ պայթյունները արդեն սկսվել էին:

Դոհան դատապարտել է հարձակումը՝ այն անվանելով «միջազգային իրավունքի բացահայտ խախտում» և սպառնալիք իր ինքնիշխանության ու անվտանգության համար:

Առաջարկ

Թրամփը նշել է, որ հարձակման հետո զրուցել է Նեթանյահուի հետ, և Իսրայելի առաջնորդը հայտնել է, որ ցանկանում է «խաղաղություն հաստատել»:

Թրամփը նաև զանգահարել է Կատարի էմիր Շեյխ Թամիմ բին Համադ Ալ Թանիին՝ հավաստիացնելով, որ նման միջադեպ այլևս չի կրկնվի:

«Կատարի՝ ինքնիշխան պետության և ԱՄՆ-ի մոտ դաշնակցի տարածքում միակողմանի ռմբակոծումը, որը շատ ջանքեր է գործադրում և խիզախորեն ռիսկի է դիմում մեզ հետ խաղաղություն հաստատելու համար, չի նպաստում Իսրայելի կամ Ամերիկայի նպատակներին», - գրել է Թրամփը՝ կրկնելով Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթի ավելի վաղ արված հայտարարությունները:

Թրամփը նշել է, որ հանձնարարել է Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին վերջնականացնել Պաշտպանական համագործակցության համաձայնագիրը Կատարի հետ՝ ընդգծելով Վաշինգտոնի մտադրությունը՝ ամրապնդելու կապերը՝ չնայած միջադեպին:

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us